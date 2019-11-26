«Терпеть не могу женщин за рулем»: честный рассказ водителя троллейбуса Алена Царева из Петербурга способна перевернуть мировоззрение тех, кто считает девушку за рулем опасной. Судите сами: в будни эта хрупкая блондинка легко управляется с многотонным троллейбусом, а по выходным водит 16-местный лимузин. Да еще и кайфует от своей работы. Правда, время от времени, как и любой водитель, все же испытывает стресс. Как с ним справиться? Читайте в нашем материале. Метан в машине: считаем выгоду и ищем заправку Полтора года назад президент страны заявил, что нужно развивать использование приоритетного для России альтернативного топлива — метана, а отнюдь не электричество. А где заправляться-то? Я же уступаю дорогу! Почему мне сигналят сзади? Бывает, выезжаешь со второстепенной дороги в свободный ряд, а тебе сигналят те, кто едет по главной в соседнем ряду. Мол, напугал их. Но ведь если всех пропускать, то тебя начнут подгонять клаксонами те, кто едет сзади. А что в ПДД сказано?