На каких машинах чаще всего скручивают пробег — исследование — журнал За рулем

На каких машинах чаще всего скручивают пробег — исследование

Аналитики собрали данные из истории автомобилей и подсчитали, владельцы каких автомобилей чаще других пытаются «скорректировать» данные одометра.

Материалы по теме
5 признаков «мутного» объявления о продаже — просто не связывайтесь!

Выяснилось, что чаще других занижают данные о пробегах владельцы машин американских, российских и японских марок. Информацию из истории автомобилей, размещенных на сервисе, собрали и подсчитали аналитики сервиса Авто.ру.

Лидерами «скрутки» стали марки Chrysler и Dodge. Неродной пробег встречается у 53% и 49% машин этих брендов соответственно. Реже корректируют цифры на одометре владельцы моделей ГАЗа и АВТОВАЗа — 45% и 44% соответственно. В пятерке лидеров также японская Honda — у 39% автомобилей на вторичке скрученный пробег. Причина кроется в простоте корректировки данных на этих машинах, что дает широкие возможности для мошенничества.

Но не стоит расслабляться и покупателям машин массовых брендов: Chevrolet, Citroen, Hyundai, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Toyota и Volkswagen. Почти у каждой третьей машины заявленный пробег меньше реального, выяснили специалисты.

Лучше дела обстоят с автомобилями Skoda (28% представленных на сервисе со скрученным пробегом) и Kia (27%), чуть похуже у Ford (35%), Mazda (36%), Fiat и Mitsubishi (по 37%).

Приобрести автомобиль с честным пробегом больше всего шансов у покупателей Datsun (14% случаев), Mini (22%), китайских Lifan и Geely (по 24%) и Jaguar (25%).

Фото: depositphotos.com

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (3)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...