Хорошие с виду люди

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Мы взяли вечер на раздумья. Знакомый вынес свой вердикт: «Судя по состоянию машины, пробег явно больше, чем 37 тысяч км — может, все 50. Но деньги твои, так что решай сама, стоит ли оно того». Я долго взвешивала все «за» и «против». Конечно, были сомнения, но, видимо, эйфория от покупки первого в своей жизни авто отодвинула здравый смысл на второй план.

О том, чтобы проверить машину по VIN-коду через какие-то сервисы я, если честно, даже не подумала. Хозяева Solaris внушили доверие — семья с детьми продает, с виду очень приятные люди. У всех нас существует интуиция, но в тот день она молчала. Причем даже при подписании документов. В ГИБДД машину мы не погнали — я решила зарегистрировать ее через портал «Госуслуги».

Продавец «заботливо» оставил нам со знакомым полбака бензина. Мы еще удивились: обычно стараются оставить по минимуму. Истинные причины такой невиданной щедрости мне открылись при первой же заправке. Открыв лючок бензобака, я увидела пять сквозных отверстий. Оказывается, ему тоже надо было уделить внимание при покупке, но кто же знал?

Когда крепила автолюльку, заметила, что на заднем сидении скапливается какая-то пыль. Подняли сиденье и увидели песок. Причем именно с левой стороны. Решили осмотреть пространство со стороны, где лежит запаска. В нише запасного колеса обнаружилось несколько подозрительных сквозных отверстий, ребро жесткости оказалось поврежденным.

И как вы это объясните?

Я сделала несколько фото и отправила их мужу прежней владелицы машины с просьбой объяснить причину происхождения всех этих повреждений. Сергей прочитал сообщение, но отвечать не стал. До постановки Solaris на учет еще оставалось время, и я направила бывшему собственнику претензию о расторжении договора с возвратом денежных средств в связи с обнаружением дефектов, скрытых при продаже. По профессии я юрист, поэтому к услугам адвокатов не прибегала. Претензию направила по почте и сообщением в мессенджере. Сергей мне ответил, что об этих дефектах они с женой не знали и условий договора не нарушали. Я даже ездила к бывшим хозяевам машины в Ярославль, но наш диалог состоялся на повышенных тонах и по факту не привел ни к чему. Стало понятно, что суда мне не избежать.

Ни ответа, ни привета

Какой-то общий неприятный осадок после той встречи у меня остался, и я решила найти как можно больше информации о своем Solaris в интернете (документы на авто уже были готовы). Зашла на «Мир Хёндэ» (ресурс для владельцев марки. — Прим. ред.), ввела регистрационные данные и была поражена. В глаза сразу бросился пробег: 76 008 км! Вначале подумала, что это какой-то технический сбой, ведь при продаже на одометре значилась цифра 37 242 км (это отражено в договоре). Написала письмо официальному дилеру ООО «Динамика Архангельск Хендэ», у которого приобреталась машина. Они мне ответили, что не имеют права разглашать информацию об автомобиле, для этого мне необходимо обратиться к предыдущему собственнику. Пробовала писать в головной офис в Москве, но оттуда вообще не последовало реакции.

Добро пожаловать в суд

Исковое заявление о расторжении договора купли-продажи транспортного средства и возврате денег я направила в суд 30 ноября. В феврале состоялось первое заседание из четырех.

Я заявила ходатайство об истребовании доказательств от официального дилера, и суд направил ему судебный запрос. В ООО «Динамика Архангельск Хендэ» сообщили, что реальный пробег машины на 28.03.2018 — 76 008 км. Следовательно, пробег продавцом был скручен. По сути, это и являлось для меня неопровержимым доказательством, так как продавец была единственным собственником машины. В ходе процесса представитель ответчика представил суду результаты экспертизы оценки рыночной стоимости машины с учетом пробега в 76 008 км и пробега 37 242 км (как числится в договоре купли-продажи). Эксперт пришел к выводу, что аналогичный автомобиль с пробегом 76 тысяч км стоит порядка 579 627 рублей, следовательно, я купила машину даже дешевле среднерыночной стоимости. Этот аргумент и лег в основу решения суда — в удовлетворении иска мне было отказано.

Я буду жаловаться

Признаться, для меня такой исход стал неожиданностью. Сложилось впечатление, что суд вообще не захотел вникать в детали данного дела. Потому и итоговое решение получилось «пустое» — без ссылок на какие-то отдельные выдержки из законодательства. Основной довод суда: факт несоответствия информации относительно технических характеристик, а именно — пробега, основанием к расторжению договора не является. Я изучала практику по аналогичным делам — она совсем иная, суд принимал сторону истца и расторгал договор. Естественно, я подала апелляционную жалобу, указав в ней на четыре таких решения. В настоящий момент жду заседания. Очень надеюсь, что такое понятие, как «профессиональная солидарность», судьям Ярославской области чуждо.

Слово продавцу

История была бы неполной, если бы «За рулем» не предоставил слово и второй стороне. У бывших владельцев автомобиля совершенно иное видение ситуации.

Сергей Вильгота, супруг экс-владелицы Hyundai Solaris:

«Я не могу вам прокомментировать, почему возникла такая странная ситуация с пробегом. Возможно, в „Динамика Архангельск Хендэ“ как-то неправильно записали данные по машине. Опять же, мы не всегда обращались исключительно к официалам — может, в сервисе что-то напортачили. Скажу одно: я не техник, не механик, копаться в „мозгах“ у машины и уж тем более сматывать пробег не умею. Это во-первых.

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Во-вторых, покупатели знают, что у нас машина в отличном состоянии, которое не соответствует тому пробегу, который указан в бумагах официального дилера. Смотрите: люди приехали приобретать автомобиль, рыночная стоимость которого 650 тысяч рублей. Этот Solaris они смотрели неоднократно, нашли несколько недостатков. На основании этих недостатков им была сделана скидка — машину мы отдали за 570 тысяч. Люди приобрели автомобиль, видя то, что они приобретают. Совершенно спокойно, я бы даже сказал, радостно, уехать, а после этого приезжать ко мне домой и объяснять, что их что-то там не устраивает — ну согласитесь, это немножко глупо. Я никуда в машине не лазил, ничего не менял. Мне это не нужно. Автомобиль продавал, исходя из его состояния, а не по пробегу.

Мы пытались вести диалог с продавцами до суда. Но вторая сторона была настроена очень агрессивно. Ладно бы они приехали ко мне домой на той самой машине, сказали бы спокойно: ребята, нас вот это и вот это не устраивает. Мы бы с ними нормально сели и за чашкой чая все обсудили. Тем более, на тот момент у нас на руках еще были деньги после продажи. Так нет же: они приехали на другом автомобиле, колотят в дверь, кричат, достают телефон, начинают меня снимать, и несут какую-то, простите, чушь. Мне в тот момент надо было детей в садик отвезти, так они пытались заблокировать мне выезд из двора, не давали уехать. Вот о каком диалоге после этого может идти речь?

Вы приходите приобретать автомобиль. Все данные вам открыты — смотрите, загоняйте в сервис. Я по просьбе покупателей даже выслал им копию свидетельства о регистрации. Попросили скидку — пожалуйста. Вместо того, чтобы приезжать к нам, они могли бы на следующий день после покупки выставить Solaris заново на продажу. За эти же деньги его сразу бы купили. К чему весь этот суд-пересуд? Если бы новые владельцы Hyundai повели себя адекватно, мы бы тоже пошли им навстречу. Мы нормальные люди, нам склоки и судебные тяжбы ни к чему. Сами посудите: я на адвоката потратил больше 40 тысяч рублей — мне это все зачем?»

Мнение эксперта

Евгений Шмелев, адвокат

Я согласен с решением суда первой инстанции. У истца была возможность исследовать автомобиль на предмет различных недостатков (в том числе скрученного пробега) до момента покупки — в чем тут несправедливость? Девушка могла обратиться в сервис к опытным мастерам, которые бы провели полноценную диагностику. Могла, но не обратилась. Спустя какое-то время она обнаруживает, что заявленный пробег не соответствует действительному, в лючке бензобака есть какие-то отверстия и т.д. Возникает вопрос: если она смогла выявить такие дефекты уже после продажи, что мешало сделать это до передачи денег продавцу?

В ситуации с покупкой в дилерском центре физическое лицо как потребитель является экономически слабой стороной. Суды в таких случаях отталкиваются от того, что потребитель при покупке не обладает полной информацией о товаре и задача продавца до него эту информацию донести. Если этого не было сделано, договор купли-продажи может быть расторгнут.

В нашем случае сделка осуществлялась между двумя физическими лицами. Продавец не препятствовал предварительному осмотру автомобиля и, согласно экспертному заключению, продал автомобиль даже ниже среднерыночной стоимости. Отсюда мораль: скупой платит дважды.

Имейте в виду:

«Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи», — сказал некогда барон Ротшильд. Цитата актуальна и сегодня: приобретая вещь по цене ниже рыночной, морально готовьтесь к дополнительным расходам.

Покупка машины с рук — предприятие всегда рискованное. Удача, конечно, любит смелых, но в умеренной степени… Так что не стоит затыкать за пояс логику (интуицию, шестое чувство и т.д.) только лишь потому, что вы хотите именно этот автомобиль.

Не стоит скупиться, чтобы взять в аренду толщиномер. Благо, интернет позволяет. Он не раскроет всех деталей «биографии» авто, но вы как минимум будете понимать, что имеете дело с бывавшей в дорожных передрягах машиной. Дальше — решать вам.

А вообще, не проще ли изначально скататься в дельный автосервис (еще лучше — к знакомым ребятам) и выявить все недостатки авто на стадии «все нравится»?



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