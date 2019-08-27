При осмотре машины Сергей показал заказ-наряды на машину, пробег был указан только в документе от 2017 года, когда машина проходила ТО. На тот момент пробег был 21 742 км, в других заказ-нарядах он отсутствует. Бумаги мы посмотрели, но это обстоятельство особого внимания не обратили. После того как были обговорены все недостатки, супруг продавца сказал, что они готовы отдать свой Solaris за 570 тысяч рублей. В душе я ликовала: нам удалось хорошо сбить цену.
Хорошие с виду люди
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Мы взяли вечер на раздумья. Знакомый вынес свой вердикт: «Судя по состоянию машины, пробег явно больше, чем 37 тысяч км — может, все 50. Но деньги твои, так что решай сама, стоит ли оно того». Я долго взвешивала все «за» и «против». Конечно, были сомнения, но, видимо, эйфория от покупки первого в своей жизни авто отодвинула здравый смысл на второй план.
О том, чтобы проверить машину по VIN-коду через какие-то сервисы я, если честно, даже не подумала. Хозяева Solaris внушили доверие — семья с детьми продает, с виду очень приятные люди. У всех нас существует интуиция, но в тот день она молчала. Причем даже при подписании документов. В ГИБДД машину мы не погнали — я решила зарегистрировать ее через портал «Госуслуги».
Продавец «заботливо» оставил нам со знакомым полбака бензина. Мы еще удивились: обычно стараются оставить по минимуму. Истинные причины такой невиданной щедрости мне открылись при первой же заправке. Открыв лючок бензобака, я увидела пять сквозных отверстий. Оказывается, ему тоже надо было уделить внимание при покупке, но кто же знал?
Когда крепила автолюльку, заметила, что на заднем сидении скапливается какая-то пыль. Подняли сиденье и увидели песок. Причем именно с левой стороны. Решили осмотреть пространство со стороны, где лежит запаска. В нише запасного колеса обнаружилось несколько подозрительных сквозных отверстий, ребро жесткости оказалось поврежденным.
И как вы это объясните?
Я сделала несколько фото и отправила их мужу прежней владелицы машины с просьбой объяснить причину происхождения всех этих повреждений. Сергей прочитал сообщение, но отвечать не стал. До постановки Solaris на учет еще оставалось время, и я направила бывшему собственнику претензию о расторжении договора с возвратом денежных средств в связи с обнаружением дефектов, скрытых при продаже. По профессии я юрист, поэтому к услугам адвокатов не прибегала. Претензию направила по почте и сообщением в мессенджере. Сергей мне ответил, что об этих дефектах они с женой не знали и условий договора не нарушали. Я даже ездила к бывшим хозяевам машины в Ярославль, но наш диалог состоялся на повышенных тонах и по факту не привел ни к чему. Стало понятно, что суда мне не избежать.
Ни ответа, ни привета
Какой-то общий неприятный осадок после той встречи у меня остался, и я решила найти как можно больше информации о своем Solaris в интернете (документы на авто уже были готовы). Зашла на «Мир Хёндэ» (ресурс для владельцев марки. — Прим. ред.), ввела регистрационные данные и была поражена. В глаза сразу бросился пробег: 76 008 км! Вначале подумала, что это какой-то технический сбой, ведь при продаже на одометре значилась цифра 37 242 км (это отражено в договоре). Написала письмо официальному дилеру ООО «Динамика Архангельск Хендэ», у которого приобреталась машина. Они мне ответили, что не имеют права разглашать информацию об автомобиле, для этого мне необходимо обратиться к предыдущему собственнику. Пробовала писать в головной офис в Москве, но оттуда вообще не последовало реакции.
Добро пожаловать в суд
Исковое заявление о расторжении договора купли-продажи транспортного средства и возврате денег я направила в суд 30 ноября. В феврале состоялось первое заседание из четырех.
Я заявила ходатайство об истребовании доказательств от официального дилера, и суд направил ему судебный запрос. В ООО «Динамика Архангельск Хендэ» сообщили, что реальный пробег машины на 28.03.2018 — 76 008 км. Следовательно, пробег продавцом был скручен. По сути, это и являлось для меня неопровержимым доказательством, так как продавец была единственным собственником машины. В ходе процесса представитель ответчика представил суду результаты экспертизы оценки рыночной стоимости машины с учетом пробега в 76 008 км и пробега 37 242 км (как числится в договоре купли-продажи). Эксперт пришел к выводу, что аналогичный автомобиль с пробегом 76 тысяч км стоит порядка 579 627 рублей, следовательно, я купила машину даже дешевле среднерыночной стоимости. Этот аргумент и лег в основу решения суда — в удовлетворении иска мне было отказано.
Я буду жаловаться
Признаться, для меня такой исход стал неожиданностью. Сложилось впечатление, что суд вообще не захотел вникать в детали данного дела. Потому и итоговое решение получилось «пустое» — без ссылок на какие-то отдельные выдержки из законодательства. Основной довод суда: факт несоответствия информации относительно технических характеристик, а именно — пробега, основанием к расторжению договора не является. Я изучала практику по аналогичным делам — она совсем иная, суд принимал сторону истца и расторгал договор. Естественно, я подала апелляционную жалобу, указав в ней на четыре таких решения. В настоящий момент жду заседания. Очень надеюсь, что такое понятие, как «профессиональная солидарность», судьям Ярославской области чуждо.
Слово продавцу
История была бы неполной, если бы «За рулем» не предоставил слово и второй стороне. У бывших владельцев автомобиля совершенно иное видение ситуации.
Сергей Вильгота, супруг экс-владелицы Hyundai Solaris:
«Я не могу вам прокомментировать, почему возникла такая странная ситуация с пробегом. Возможно, в „Динамика Архангельск Хендэ“ как-то неправильно записали данные по машине. Опять же, мы не всегда обращались исключительно к официалам — может, в сервисе что-то напортачили. Скажу одно: я не техник, не механик, копаться в „мозгах“ у машины и уж тем более сматывать пробег не умею. Это во-первых.
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Во-вторых, покупатели знают, что у нас машина в отличном состоянии, которое не соответствует тому пробегу, который указан в бумагах официального дилера. Смотрите: люди приехали приобретать автомобиль, рыночная стоимость которого 650 тысяч рублей. Этот Solaris они смотрели неоднократно, нашли несколько недостатков. На основании этих недостатков им была сделана скидка — машину мы отдали за 570 тысяч. Люди приобрели автомобиль, видя то, что они приобретают. Совершенно спокойно, я бы даже сказал, радостно, уехать, а после этого приезжать ко мне домой и объяснять, что их что-то там не устраивает — ну согласитесь, это немножко глупо. Я никуда в машине не лазил, ничего не менял. Мне это не нужно. Автомобиль продавал, исходя из его состояния, а не по пробегу.
Мы пытались вести диалог с продавцами до суда. Но вторая сторона была настроена очень агрессивно. Ладно бы они приехали ко мне домой на той самой машине, сказали бы спокойно: ребята, нас вот это и вот это не устраивает. Мы бы с ними нормально сели и за чашкой чая все обсудили. Тем более, на тот момент у нас на руках еще были деньги после продажи. Так нет же: они приехали на другом автомобиле, колотят в дверь, кричат, достают телефон, начинают меня снимать, и несут какую-то, простите, чушь. Мне в тот момент надо было детей в садик отвезти, так они пытались заблокировать мне выезд из двора, не давали уехать. Вот о каком диалоге после этого может идти речь?
Вы приходите приобретать автомобиль. Все данные вам открыты — смотрите, загоняйте в сервис. Я по просьбе покупателей даже выслал им копию свидетельства о регистрации. Попросили скидку — пожалуйста. Вместо того, чтобы приезжать к нам, они могли бы на следующий день после покупки выставить Solaris заново на продажу. За эти же деньги его сразу бы купили. К чему весь этот суд-пересуд? Если бы новые владельцы Hyundai повели себя адекватно, мы бы тоже пошли им навстречу. Мы нормальные люди, нам склоки и судебные тяжбы ни к чему. Сами посудите: я на адвоката потратил больше 40 тысяч рублей — мне это все зачем?»
Мнение эксперта
Евгений Шмелев, адвокат
Я согласен с решением суда первой инстанции. У истца была возможность исследовать автомобиль на предмет различных недостатков (в том числе скрученного пробега) до момента покупки — в чем тут несправедливость? Девушка могла обратиться в сервис к опытным мастерам, которые бы провели полноценную диагностику. Могла, но не обратилась. Спустя какое-то время она обнаруживает, что заявленный пробег не соответствует действительному, в лючке бензобака есть какие-то отверстия и т.д. Возникает вопрос: если она смогла выявить такие дефекты уже после продажи, что мешало сделать это до передачи денег продавцу?
В ситуации с покупкой в дилерском центре физическое лицо как потребитель является экономически слабой стороной. Суды в таких случаях отталкиваются от того, что потребитель при покупке не обладает полной информацией о товаре и задача продавца до него эту информацию донести. Если этого не было сделано, договор купли-продажи может быть расторгнут.
В нашем случае сделка осуществлялась между двумя физическими лицами. Продавец не препятствовал предварительному осмотру автомобиля и, согласно экспертному заключению, продал автомобиль даже ниже среднерыночной стоимости. Отсюда мораль: скупой платит дважды.
Имейте в виду:
- «Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи», — сказал некогда барон Ротшильд. Цитата актуальна и сегодня: приобретая вещь по цене ниже рыночной, морально готовьтесь к дополнительным расходам.
- Покупка машины с рук — предприятие всегда рискованное. Удача, конечно, любит смелых, но в умеренной степени… Так что не стоит затыкать за пояс логику (интуицию, шестое чувство и т.д.) только лишь потому, что вы хотите именно этот автомобиль.
- Не стоит скупиться, чтобы взять в аренду толщиномер. Благо, интернет позволяет. Он не раскроет всех деталей «биографии» авто, но вы как минимум будете понимать, что имеете дело с бывавшей в дорожных передрягах машиной. Дальше — решать вам.
- А вообще, не проще ли изначально скататься в дельный автосервис (еще лучше — к знакомым ребятам) и выявить все недостатки авто на стадии «все нравится»?
Как распознать перекрашенный автомобиль, читайте тут.