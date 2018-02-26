Новый бюджетник или нафаршированный «секонд хэнд»?

На примере нескольких моделей пытаемся разобраться, что лучше — купить новый автомобиль или несильно подержанный, но классом выше.

Этот спор можно продолжать вечно. Что же лучше? Купить новый бюджетник класса В+? Но тут много ограничений. Выбора типа кузова практически нет. Да и экономия на всем и вся в такой машине весьма заметна. Для многих это становится решающим аргументом в пользу слегка подержанного автомобиля гольф-класса. Но тут начнут возражать уже фанаты новых автомобилей. Ведь на такую машину нет гарантии, обязательно потребуется ремонт и прочее, и прочее. Попробуем найти правду на примере нескольких моделей из обоих классов.

Среди новых мы выберем самые популярные. Корейскую пару Hyundai Solaris и Kia Rio. Уже немолодой, но не портящий борозды Volkswagen Polo. И нашу Ладу Весту, которая уверенно вошла в топ продаж в своем классе. На другой чаше весов одноплатформенники Skoda Octavia и Volkswagen Jetta. Популярный Kia cee’d. И замыкает список Ford Focus третьего поколения. А наш бюджет мы ограничим 800 тысячами рублей. Именно столько стоит средняя комплектация нового бюджетника В-класса с автоматом и минимально достаточным набором опций.

Новый бюджетник

Volkswagen Polo за восемь сотен тысяч рублей окажется в исполнении Comfortline. Под капотом трудится 1,6-литровый атмосферник в паре с 6-ступенчатым автоматом. За эти деньги вы можете рассчитывать на обогрев зеркал, передних сидений и форсунок омывателя. Все стеклоподъемники будут оснащены доводчиками. Само собой, есть кондиционер и аудиосистема R140 с функцией Bluetooth.

Kia Rio за 800 тысяч будет с 1,4-литровым двигателем в 100 л.с. и 6-ступенчатым автоматом. Если же вам захочется ездить с версии 1.6 (мотор серии Gamma в 123 л.с.), то придется доплатить еще 20 тысяч рублей. В любом случае это будет комплектация Comfort. Уровень оснащения как у Фольксвагена: базовая аудиосистема, стеклоподъемники, обогрев зеркал и сидений. Плюс ко всему обогрев рулевого колеса.

Родственный Hyundai Solaris при прочих равных оказывается дороже. За нашу сумму с 1,6-литровым агрегатом и автоматом можно рассчитывать на исполнение Active Plus, которая подразумевает кондиционер, базовую аудиосистему да обогрев зеркал и сидений. Но в этой версии нет регулировки руля по вылету и электрических стеклоподъемников сзади. Можно прицениться к следующей комплектации Comfort, доплатив 20 тысяч рублей, но смирившись при этом с 1,4-литровым мотором. В этом случае к списку опций прибавятся задние стеклоподъемники, регулировка руля по вылету, Bluetooth и опциональная панель приборов Supervision. Новый корейский автомобиль привлекателен гарантийными обязательствами производителя — 5 лет или 120 тысяч километров. Только нужно помнить, что большая гарантия рассчитана далеко не на весь автомобиль, а только на основные его узлы и агрегаты.

А что если обратить внимание на отечественный автопром? Lada Vesta в выбранном нами бюджете окажется в самом что ни на есть топовом исполнении с 1,8-литровым двигателем в 122 л.с. и роботом АМТ. В комплектации Luxe/Multimedia есть почти все, что душе угодно, включая однозонный климат-контроль, мультимедийную систему с навигацией, обогрев лобового стекла, датчики дождя и света, круиз-контроль, камеру заднего вида и много чего еще. Такая Веста обойдется в 775 000 рублей. Кроме того, в случае с Ладой у покупателя есть возможность выбрать и тип кузова. Правда, за аналогично оснащенный универсал Веста SW надо доплатить почти 30 тысяч рублей. Главной проблемой Весты, вне всяких сомнений, остается отсутствие классического автомата. Потому приходится мириться с флегматичным и своенравным роботом АМТ с одним сцеплением.

Гольф-класс

Выбор в С-классе весьма обширный. Если говорить о «ваговской» продукции, то это, конечно же, лифтбек Skoda Octavia и родственный ей седан Volkswagen Jetta. За 800 тысяч можно присмотреть двух-трехлетнюю Октавию. Пробег у такой машины окажется в пределах 30–70 тысяч километров. Универсалы заметно дороже, потому придется ограничиться лифтбеками российской сборки. За нашу сумму больше всего экземпляров с атмосферным мотором 1.6 мощностью 110 л.с. и 6-ступенчатым автоматом. Попадаются и машины с турбомотором 1.4 TSI и 7-ступенчатой DSG. Многие такого сочетания опасаются, хотя бояться турбомотора и преселективной коробки передач, если автомобиль был выпущен после 2014 года, не стоит. Как ни странно, аккуратнее нужно быть при выборе версий попроще и в недорогих комплектациях. Ведь немало таких Октавий работает в такси. И нарваться на такую машину вполне реально. А следы скрученного пробега найти почти нереально. Так что, обращайте внимание на состояние органов управления при осмотре такой машины перед покупкой. Именно они в первую очередь выдадут возраст. То же относится и к Джетте. С той лишь разницей, что Джетта чуть дороже, и средний возраст такого седана за наши 800 000 рублей составит 3–4 года, а пробег — 50–90 тысяч километров.

Можно обратить внимание на Kia cee’d второго поколения. Правда, не поклонникам седанов — их клиент Kia Cerato. Сиды же доступны с кузовами хэтчбэк и универсал. С последним нужно быть внимательнее — cee’d SW частенько служит в такси. Тем не менее машина получилась довольно удачной. Ее избавили от многих болячек первого поколения. Но это не относится к органам управления, особенно к рулю. Его обод быстро «полируется», теряя товарный вид. За 800 тысяч рублей можно присмотреть двух-трехлетний экземпляр с пробегом 30–50 тысяч километров. В большинстве случаев под капотом окажется 1,6-литровый двигатель Gamma и 6-ступенчатый автомат.

Ford Focus единственный из перечисленных автомобилей, представленных на рынке в трех типах кузова: седан, хэтчбек и универсал. Правда, вместимость салона не лучшая в классе. Объем багажника у седана и хэтчбека тоже по меркам класса скромный. Лишь у версии с кузовом универсал багажник вышел достаточно объемный. Как и в случае с Kia, немало универсалов Ford Focus работает в такси (это самые простые машины с механикой и 105-сильным двигателем). За 800 тысяч мы можем прицениться к двух-трехлетним машинам с пробегом 30–50 тысяч километров. Самый популярный агрегат, который встречается под капотом, — 125-сильный 1,6-литровый атмосферник. В паре с ним — роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями Powershift. Этот робот нельзя назвать ломучим, но диагностика перед покупкой, как и в случае с DSG от Volkswagen, обязательна.

Вывод

Что ж, для тех, кто располагает суммой в 800 тысяч рублей, выбор нового автомобиля совсем не очевиден. Да, тут присутствуют такие приятные моменты, как заводская гарантия. Но за три года (обычно средний период владения автомобилем именно такой) все наши седаны теряют минимум четверть стоимости. Чего не скажешь о машинах гольф-класса, динамика потери стоимости которых в трехлетнем возрасте заметно снижается. Да, гарантия будет подходить к концу, если уже не закончится. Но в большинстве случаев состояние автомобиля будет достойным (если он не работал в такси). Плюс есть возможность выбора типа кузова. Так что, не сильно подержанный гольф-класс выглядит очень хорошей альтернативой новому бюджетнику. Из В-класса среди двух «корейцев» предпочтительнее Рио. При прочих равных он элементарно дешевле. Или Поло — за годы на нашем рынке он неплохо себя зарекомендовал. Говорить о надежности Весты пока рано, автомобиль слишком молод. Что же касается С-класса, то надежность перечисленных моделей в среднем на одном уровне, и выбор скорее обусловлен личными симпатиями и нужным типом кузова.