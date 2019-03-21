Определить, перекрашивали автомобиль или нет, проще всего с помощью электронного толщиномера. Эксперты ЗР проверили работоспособность семи недорогих приборов, способных подсказать, бывал ли автомобиль в аварии.

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Даже опытный взгляд не всегда определит, побывала ли машина в аварии. А прибор измерит толщину лакокрасочных слоев и, соответственно, даст ответ на вопрос — перекрашивали кузовную деталь или нет.

Для экспертизы мы приобрели семь толщиномеров по цене от 1800 до 9400 рублей. Точность их работы мы проверяли на шаблонах фиксированной толщины — от 50 до 2000 мкм, предварительно измеренных образцовым микрометром.

Правда, рубеж 2000 мкм упомянули только три производителя, но для полноты картины мы проверили всех.

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Толщина лакокрасочного покрытия на кузовных панелях, окрашенных на заводе, - в диапазоне 80–200 мкм. Если покрытие толще, значит деталь крашеная. Меньшая толщина краски без покрытия лаком свидетельствует о глубокой полировке и очень малом остаточном слое краски. Бóльшие толщины (1000–2000 мкм) встречаются, в основном, на окрашенных промышленных изделиях — например, на крупных металлоконструкциях.

Проверку мы проводили поочередно на стальной основе и на алюминиевой, хотя некоторые производители честно преду­преждают, что алюминий их приборы не распознают.

Максимальное количество баллов в нашей экспертизе набрал толщиномер Etari ET555 с русскоязычным дисплеем. В качестве бонуса в нем предусмотрен детектор банкнот: мол, проверяй заодно и деньги за машину! Деньги мы не проверяли — не наша специфика.

Калибровка прибора с тестовыми пластинками — это занесение в память толщиномера эталонных значений, полученных при замерах тестовых пластин. С ними в дальнейшем будут сравниваться результаты реальных измерений. Алгоритм у всех приборов разный: одни ограничиваются одной-двумя величинами, другие требуют пробежаться по всему диапазону измерений, а некоторые вовсе обходятся без этого, полагаясь исключительно на заводскую настройку.

Для замены батареек в толщиномере ИТ‑01 мало открутить крышку — нужно вытащить всю начинку. Разработчики явно перемудрили.



Наша справка

Единица измерения mil, используемая во многих приборах, - это не миллиметр, а пришелец из британской системы мер: тысячная доля дюйма. 1 мил = 0,0254 мм, а 1 мм = 39,4 мил. Напоминаем, что микрон — то же самое, что и микрометр. Эта единица измерения использовалась до семидесятых годов прошлого века. ­1 мкм = 10—6 м.

EM2271 Paint thickness tester, noname

Измерение толщины немагнитных покрытий; диапазон 0–2,0 мм Примерная цена 1800 руб.

Заявленный диапазон рабочих температур 0–40 °С

Источник питания CR2032 или аналог Прибор в виде сувенира. Самый дешевый в нашей выборке. На дисплее — всего два разряда. При попытке оценить покрытие толщиной 50 мкм прибор показывает 0,1 мм, ведь более мелкие разряды не предусмотрены, а результат в микрометрах он не отображает. Калибровка не предусмотрена. Чем тоньше измеряемый слой, тем больше погрешность. Ждать точных данных в реальных условиях явно не стоит, однако отличить родное покрытие от более толстого ремонтного с его помощью, видимо, можно. Даже если кузов алюминиевый.

По сумме баллов — последнее место. Индикатор толщины немагнитных покрытий ИТ-01, Россия

Измерение толщины немагнитного покрытия на ферромагнитном материале, диапазон 0–2,00 мм Примерная цена 2250 руб.

Заявленный диапазон рабочих температур не указан

Источник питания два элемента ААА Работает только с ферромагнитными материалами, алюминий «не понимает». Из явных минусов отметим замену батареек: необходимо полностью разобрать прибор, извлечь наружу печатную плату — и только после этого сможете установить пару «пальчиков». Забывчивые будут часто менять батарейки: автовыключение не предусмотрено. Результат отображается в миллиметрах, а лучше бы в микрометрах. Точность посредственная. Калибровка не предусмотрена.

Итог: предпоследнее место.

Paint Condtrol, КНР

Измерение толщины немагнитных покрытий на металлической поверхности, диапазон 0–1,80 мм Примерная цена 3700 руб.

Заявленный диапазон рабочих температур 0–40 °С

Источник питания два элемента ААА Чемпион по неудобству пользования: то выскальзывает, то кнопку непроизвольно нажмешь. Измерения в миллиметрах неудобны — предпочтительнее микрометры. Надписи в нижней части дисплея плохо видны. Калибровка особых сложностей не вызвала, но после нее прибор работоспособен только на том металле, из которого выполнена калибровочная пластина. Хочешь работать с алюминием после стали — калибруй по новой. Точность работы достаточная. В комплект входит множество калибровочных пластин толщиной от 0,05 мм до 1,00 мм.

Итог: пятое место. RECXON GY-910, КНР

Измерение толщины немагнитного и не проводящего ток покрытия на магнитной или немагнитной поверхности металла, диапазон 0–1300 мкм Примерная цена 3900 руб.

Заявленный диапазон рабочих температур 0–40 °С

Источник питания два элемента ААА Очень нудная калибровка! Инструкция пугает: мол, при слишком толстом металле прибор будет неработоспособен. На покрытиях от 50 до 500 мкм толщиномер отработал нормально, но измерять 1000 мкм почему-то категорически отказался. В комплекте — шесть тестовых пластин толщиной от 50 до 1000 мкм.

В нашей выборке стал четвертым. CHY 115, Тайвань

Измерение толщины ЛКП на токопроводящих ­поверхностях, диапазон 0–1000 мкм Примерная цена 7100 руб.

Заявленный диапазон рабочих температур 0–50 °С

Источник питания батарейка 9 В, 6F22 Эргономика никудышная. Как, к примеру, померить таким «пистолетом» толщину покрытия на крыше минивэна? Инструкция написана коряво, да еще и с опечатками. Батарейку типа «Крона» в первом попавшемся магазине не купишь. Калибровка довольно нудная. При каждом замере надо нажимать на «курок». Точность показаний вполне приемлемая, да и к дисплею претензий нет. В комплект входят эталонные шайбы и пластина с заявленной толщиной 1006 мкм.

По сумме баллов — третье место.

DT-156 Coating Thickness Tester, noname

Измерение толщины покрытий изделий из черных или цветных металлов, диапазон — от 0 до 1250 мкм Примерная цена 9400 руб.

Заявленный диапазон рабочих температур 0–50 °С

Источник питания батарейка 9 В, 6F22 Самое дорогое изделие в нашей выборке. Солидная упаковка, набор тестовых пластин (101, 252, 495 и 1020 мкм), возможность подключения к компьютеру — не стыдно подарить. Но производитель перемудрил: получился эдакий электронный молоток вместо простого инструмента для забивания гвоздей. Даже включается устройство с выпендрежем — так сказать, загружается. И для замены батарейки нужна отвертка. Точность работы нормальная.

А по сумме баллов — серебро. ETARi ET555, Тайвань

Измерение толщины железосодержащих и железонесодержащих покрытий на черных и цветных металлах; на черных металлах — до 2000 мкм, на цветных — до 1000 мкм Примерная цена 7000 руб.

Заявленный диапазон рабочих температур —25...+50 °С

Источник питания два элемента ААА Логика работы прибора понятна интуитивно. Претензий не вызвал ни по одному пункту. Точность работы высокая. В комплект поставки входит шаблон (102 мкм).

По нашим оценкам — круглый отличник и, следовательно, победитель.

Как выбрать?

Основными критериями при выборе толщиномера, помимо итогов нашей экспертизы, являются следующие характеристики.

Форма прибора . Предпочтительнее простейшая форма типа «шоколадный батончик»: всяческие «пистолеты» неудобны при замерах как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях.

. Предпочтительнее простейшая форма типа «шоколадный батончик»: всяческие «пистолеты» неудобны при замерах как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях. Источник питания . Желательны батарейки, продаваемые на каждом углу, - например, типа ААА.

. Желательны батарейки, продаваемые на каждом углу, - например, типа ААА. Наличие калибровки минимизирует погрешность измерений.

минимизирует погрешность измерений. Подсветка дисплея и проверяемого участка кузова поможет при работе в темноте.

дисплея и проверяемого участка кузова поможет при работе в темноте. Шкала в микрометрах . Гораздо удобнее считывать показания типа 115 мкм, чем 0,12 мм.

. Гораздо удобнее считывать показания типа 115 мкм, чем 0,12 мм. Работа с разными металлами. Прибор должен легко переходить со стали на алюминий и обратно, не требуя дополнительной калибровки.

Всем счастливого пути на исправном автомобиле!