Как завод Лада в Ижевске готовят к работе (видео)

Разметка, дезинфекция, маски, вилки из рук.

На предприятии АВТОВАЗа в Ижевске, вслед за основным заводом в Тольятти, готовятся возобновить работу. Здесь, напомним, производят автомобили семейства Lada Vesta.

В видеоролике рассказывается, как будет работать завод в это непростое время. Тщательно продезинфицированы все помещения, в корпусах появилась разметка социальной дистанции, рабочим будут выдавать антисептик, маски и защитные очки, а в общезаводской столовой минимизированы контакты: даже столовые приборы будут выдавать только работники общепита, из общей корзины теперь никто ничего брать не будет.

Через каждые 15 минут на предприятии проводится дезинфекция.

Но когда откроют завод, пока неясно, сначала Роспотребнадзор проведет проверку и выдаст специальное разрешение.

Глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что безопасная организация рабочего места — одно из условий допуска к работе предприятий. Отношения при этом должны быть честными, при малейшем нарушении предприятия будут снова закрывать.

Что касается головного предприятия АВТОВАЗа в Тольятти, оно возобновит производство всех моделей уже в понедельник.



Видео: YouTube

Фото: Алена Селезнева/ТАСС