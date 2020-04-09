АВТОВАЗ возобновит производство всех моделей в понедельник

Заработают заводы и в Тольятти, и в Ижевске.

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Приказ о согласовании новых графиков работы поступил в адрес профсоюзной организации предприятия, сообщает ресурс Nesluhi. По новым правилам, с 13 по 30 апреля конвейерная линия В0, где собирают автомобили Lada Largus, Xray, Xray Cross, а также Renault Logan и Sandero, будет начинать работу в 07:00. Линия по сборке Lada Granta и двух моделей Datsun запускается в 09:00. Конвейер по сборке Lada 4x4, в свою очередь, стартует с 11:00.

Новый график сменности на АВТОВАЗе возник в связи с необходимостью выполнить требования Роспотребнадзора, в частности — соблюдение дистанции между людьми. Измененные расписания также утверждены для транспорта, доставляющего сотрудников на работу, а также для работы столовых и детских садов.

Кроме того, стало известно, что первомайская премия общественно активным сотрудниками, ранее утвержденная руководством АВТОВАЗа, будет распределена между теми, кто работал в период остановки производства.

Помимо головного предприятия в Тольятти у АВТОВАЗа есть еще завод «Lada Ижевск». 6 апреля правительство Удмуртии разъяснило, что дочерние общества юрлиц, входящих в официальный перечень системообразующих предприятий, также могут возобновить работу. Это означает, что и сборка модели Lada Vesta продолжится в ближайшее время.

По собственным данным «За рулем», сейчас на заводе «Lada Ижевск» ведутся масштабные подготовительные мероприятия и проверки со стороны правительства республики. Пока запуск не разрешен, но его планируется начать одновременно с тольяттинским заводом, в понедельник 13 апреля.

3 марта было принято постановление, по которому АВТОВАЗ может вернуться в строй, а 6–7 апреля на предприятии в Тольятти уже трудилось около 6800 человек. Ведутся подготовительные работы, территория размечается дистанционными линиями, обрабатываются помещения.

Подобным образом было организовано возвращение к работе и на КАМАЗе.

Фото: Алена Селезнева/ТАСС