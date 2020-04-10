В Москве и области вводится пропускной режим

С понедельника будут проверять пропуска для поездок на работу, далее режим будет еще более строгим.

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В пятницу 10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин выступил в вечернем эфире телеканала «Россия 24» с заявлением. Мэр отметил, что долгое время темпы роста количества больных, инфицированных коронавирусом в столице удавалось сдерживать, но в последние дни обстановка, к сожалению, изменилась.

«Начиная с понедельника, ситуация начала ухудшаться. Если раньше в больницы каждый день поступало около 500 человек, то сегодня уже 1300.... Ничего хорошего такая динамика роста заболеваемости нам не сулит», — отметил Сергей Собянин. Глава столицы отметил, что в связи с усложнившейся обстановкой будет принят целый комплект мер: дополнительное перепрофилирование больниц, создание амбулаторных центров, перевод поликлинических центров с томографическими аппаратами на диагностику коронавируса, увеличение количества проводимых тестов.

Вместе с тем, вводится комплекс ограничительных мер. С 13 по 19 апреля в Москве приостанавливается: работа почти всех предприятий и организаций (кроме органов государственной власти, финансовых структур, медорганизаций, пищевых предприятий, предприятий связи магазинов, аптек), строительные работы (кроме строительства и ремонта медицинских объектов, метро, железных дорог и аэропортов), оказание медуслуг организациями, для которых этот вид деятельности не является основным, а также прекращают функционировать сервисы каршеринга.

Кроме того, в Москве вводятся пропуска для перемещения по городу. На первом этапе пропускной режим введут для поездок на работу, на втором — для поездок в других целях, на третьем, если понадобится, для передвижения внутри района. «Пропускная система будет носить заявительный характер, но городские власти оставляют за собой право проверять предоставляемые сведения», — подчеркнул Сергей Собянин.

Пропускной режим в Москве вводится неделю, но в случае необходимости будет продлен. Как сообщает ТАСС, в Московской области также начинают вводить пропуска.

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Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»