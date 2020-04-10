Нарушителей карантина начали штрафовать за поездки. Уже 4 случая

Нарушителей вычисляют по номерам авто.

Материалы по теме Нарушителей карантина теперь ловят с помощью дорожных камер

В Самаре сотрудники полиции обнаружили 24-летнего нарушителя карантина, передвигавшегося по городу на личном автомобиле. Сверяясь с базой госномеров, самарские автоинспекторы проверяют наличие автомобилей у тех, кому предписано находиться на карантине, и отслеживают их передвижения по территории области. Ранее подобную практику ввели в Хабаровской области.

Самарский нарушитель в конце марта вернулся из Таиланда, поэтому получил предписание о карантине, но не стал соблюдать его, а свободно перемещался на личном авто, чем создал потенциальную угрозу здоровью окружающих. В отношении гражданина был составлен протокол за неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица. Суд обязал нарушителя уплатить штраф, предусмотренный частью 1 статьи 19.4 КоАП РФ.

Напомним, 1 апреля 2020 года в КоАП были внесены изменения, устанавливающие административную ответственность за нарушение закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения — согласно этим изменениям, штрафы физическим лицам составляют от 15 000 до 40 000 рублей. Как сообщает сайт МВД РФ, в апреле было выписано еще три подобных штрафа.

Однако сегодня «эпидемиологический» штраф можно получить и за менее значимое нарушение, чем описанное выше — приводим такие случаи в материале «Водитель без причины».

Фото: Александр Рюмин/ТАСС