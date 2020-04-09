Сегодня, в 13:10 Автосалоны снова открываются! Но тест-драйвов не будет В автосалоны будут пускать по 10 человек и выдавать маски на входе.
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Фирменные торговые сети официально представленных в РФ брендов смогут вернуться к работе при соблюдении дополнительных мер безопасности по борьбе с коронавирусной инфекцией. Соответствующий документ, адресованный высшим исполнительным органам власти субъектов РФ, 8 апреля 2020 года подписал замминистра Министерства промышленности и торговли РФ А. Н. Морозов, сообщает собственный источник «За рулем» в Минпромторге.
В циркуляре отмечается, что работа дилерских сетей является неотъемлемой частью производственного процесса, и ее остановка может привести не только к сокращениям рабочих мест среди собственно работников торговли, но и скажется на численности персонала автозаводов и предприятий, производящих автокомпоненты. В свете этого Минпромторг настоятельно рекомендует главам субъектов РФ обеспечить деятельность автосалонов при условии строгого соблюдения высокого уровня профилактики коронавируса.
Документ опирается на подпункт «ж» пункта 4 Указа президента РФ от 2 апреля «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)». Этот подпункт предусматривает, что действие указа не распространяется на организации, которые региональные власти допустили к работе, исходя из текущей эпидемиологической обстановки.
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К приказу прилагается внушительный регламент, рекомендуемый для работы дилерского центра в новых условиях. Одна часть списка — это нормы, сходные с теми, что вводятся на автомобильных заводах: разграничение зон работы сотрудников, кожные антисептики на входе, разведение расписаний приема пищи, обязательное ношение масок/респираторов, перчаток, очков, а также регулярная дезинфекция помещений.
Другая часть посвящена работе с клиентами: в шоу-румах теперь не сможет находиться более 10 человек, а двери центров оснащаются звонком и открываются лишь в том случае, если это не приводит к превышению лимита. На входе каждому клиенту будут измерять температуру и выдавать средства индивидуальной защиты, а при отказе от них дилер имеет право не обслуживать посетителя.
Вся сопутствующая работа с документами и консультирование клиентов будут проводиться дистанционно, тестовые поездки на автомобилях запрещены, а выдача каждого автомобиля ограничена временем в 30 минут и включает обязательную санитарную обработку.
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС
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