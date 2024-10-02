Пятидверные иномарки от 700 т.р. – 7 лучших (не Китай!)

Не все компактные хэтчбеки одинаково живучи.

Что ищем?

Пятидверный хэтчбек-иномарку

Возраст: 8–16 лет

Пробег: 100–200 тысяч км

Цена: 700–800 тысяч ₽

Почему не Китай?

Китайские компании предлагали немало хэтчбеков, некоторые проданы заметным тиражом – Lifan Smily, Chery IndiS, Geely MK Cross. Почти у всех схожая судьба – стремительное падение цены на вторичке и превращение в неликвид.

Dongfeng H30 Cross

Основные причины – быстрая коррозия кузова, непомерные сложности с запчастями и сервисом. К отдельным моторам и трансмиссиям тоже есть вопросы. Итог: китайский хэтчбек за 700–800 тысяч рублей трудно найти. Вот за 200–300 тысяч – сколько угодно.

Если всё же есть интерес к «китайцам», обратите внимание на неприметную модель Dongfeng H30 Cross. Двигатель 1.6 – клон ниссановского HR16DE, автомат – четырехступенчатый Aisin TS40‑SN, механическая коробка – от Peugeot. И вроде не смертельно ржавеет. За 700 тысяч рублей – машины 8–10 лет.

Citroen DS4

Citroen DS4

Длина 4275 мм, клиренс 165 мм, багажник 385 л

За эти же деньги доступен массовый С4 – в том же возрасте 12–13 лет при таких же пробегах «от 100 тысяч и далее». У них с DS4 общая платформа и схожий набор агрегатов. Но C4 – модель бюджетная, а DS4 – премиальная, намного богаче оснащена, интереснее снаружи и внутри.

Основное противопоказание к покупке – передовые по конструкции моторы 1.6 серии EP6: атмосферный с распределенным впрыском (120 л. с.) и турбо с прямым (150 л. с.). К 100 тысячам км в добром здравии они уже обычно не бывают, а у турбо возможны необратимые разрушения.

Атмосферник худо-бедно выдерживает 250 тысяч км, но его часто придется чинить, а сочетается лишь с механической коробкой. У турбо – только гидроавтомат AT6 (Aisin TF‑70SC), переживет два мотора. Контрактные двигатели, если что, от 175 тысяч рублей.

В остальном DS4 – прекрасная машина, коррозии противостоит хорошо.

Kia Ceed II

Kia Ceed

Длина 4310 мм, клиренс 150 мм, багажник 380 л

Выпускали в ипостасях универсала и хэтчбека пяти- и трехдверного. Универсал больше по размерам и существенно дороже. За 800 тысяч рублей доступны машины первых лет выпуска – 2012–2013 годов с пробегами от 120 тысяч км.

Неудачных агрегатов нет. Атмосферники G4FA/G4FG 1.4 (100 л. с.) и 1.6 (129 л. с.) – конструктивные близнецы, различаются ходом поршня. Серьезные поломки исходят от небрежного отношения к эксплуатации. Так, задиры цилиндров могут быть следствием разрушения сот нейтрализатора, если его вовремя не заменить.

Мотор 1.4 сочетается только с механикой, 1.6 – с МКП или гидроавтоматом A6GF1. У механики часто текут сальники. Ресурс всех агрегатов свыше 250 тысяч км.

Подвеска нежная и неважно переносит скверные дороги. Часто перегорают лампочки, быстро изнашиваются сиденья. Но для бюджетной машины Ceed прекрасно оснащен, ржавеет неспешно, а ремонт его отлажен и сравнительно недорог.

Продолжение – на следующей странице