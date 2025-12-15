#
Интерьер Toyota Yaris Cross
15 декабря
В Россию привезли новый кроссовер Toyota дешевле 2 миллионов рублей
В РФ начались продажи кроссоверов Toyota Yaris...
15 декабря
Робот, помпа, подвеска — все проблемы Шкоды Октавии с пробегом
Названы все слабые места подержанной Skoda...
Mercedes-Benz G-класс 2025 года выпуска
15 декабря
В Москве выставлен на продажу 6-колесный «черный бриллиант» за ₽160 млн
Продают Mercedes-Benz G-класс 2025 года в...

Skoda Octavia третьего поколения (A7) продавали с 2013 по 2023 годы. До 2020 года этот автомобиль собирали в Нижнем Новгороде, и это с самая массовая Skoda на вторичном рынке – ежедневно в продаже находятся свыше трех тысяч машин.

Помимо лифтбека, встречается универсал (около 4% машин). Полноприводная версия и заряженная RS очень редки, но тоже присутствуют. Поэтому рассмотрим только базовый лифтбек.

Диапазон цен Skoda Octavia невероятно широк: от 300 тысяч рублей за ушатанные экземпляры с пробегами порядка 400 тысяч км и до 3 млн рублей за более-менее свежие машины.
Набор агрегатов для российского рынка обширен. Почти две трети машин (61%) – с бензиновыми турбомоторами (1.2, 1.4, 1.8 и 2.0 – у всех непосредственный впрыск). Из них 75% сочетаются с роботами двух типов (DQ200 с двумя сухими сцеплениями и DQ250 с двумя мокрыми). Все эти продукты Фольксвагена хорошей репутации у нас не снискали. Дизели 1.6 и 2.0 редки (менее 2% машин).

По счастью, самые массовые сочетания оказались наименее проблемными. Это атмосферный 1.6 (110 л.с.) с гидроавтоматом, который является клоном японского Aisin TF-60SN (68% машин), либо с механической коробкой передач.

Октавий с большими пробегами много: 88% машин преодолели свыше 100 тысяч км, 40% – свыше 200 тысяч км, 12% – 300 тысяч км. Удивляться нечему: многие машины работали в такси. Благодаря этому о достоинствах и недостатках модели известно всё. Было бы интересно почитать еще отчеты дилеров о поломках в гарантийный период, но это засекреченные данные. Поломки, происшедшие после 150 тысяч км, не учитываем – это, скорее, результат естественного износа.

В салоне Skoda Octavia все четко, разве что ниша под телефон не очень удобная. Материалы – приятные и на глаз, и на ощупь.
Плюсы и минусы Skoda Octavia

Из всех возможных достоинств владельцы чаще всего отмечают:

  • комфорт (просторный салон, эргономика);
  • динамику (кроме моторов 1.2 и 1.6);
  • низкий расход топлива.

Основные недостатки Октавии, по мнению владельцев, таковы:

  • слабое лакокрасочное покрытие;
  • дорогие запчасти и обслуживание;
  • недостаток шумоизоляции.
Большинство чувствительных поломок Skoda Octavia, к сожалению, проистекает от силового агрегата. Худшее сочетание: мотор 1.8 c роботом – и это 20% машин на вторичке.
Основные неисправности Skoda Octavia

Перечень возглавляют роботы. Справедливости ради отметим, что на большинстве машин с пресловутыми DSG до 150 тысяч км пробега ничего не происходило, даже сцепление не меняли. Однако роботы (оба агрегата) по частоте упоминаний все равно на первом месте: замена сцеплений и двухмассового маховика, замена или ремонт мехатроника, замена всего агрегата в сборе регулярно происходили в течение гарантийного периода.

Список слабых мест Skoda Octavia:

  • робот;
  • двигатель 1.8 (термостат, водяная помпа, турбина, маслонасос, форсунки);
  • стойки стабилизатора;
  • моторчик и заслонка печки;
  • кондиционер (компрессор или радиатор);
  • ручка селектора КПП (облезает);
  • передние ступичные подшипники;
  • задние пружины и стойки амортизатора.

Пожалуй, это всё, что надо выделить. Прочие поломки носят бессистемный характер, и их, в общем, до 150 тысяч км пробег немного. Можно утверждать, что Octavia вполне надежная машина, за исключением роботизированной трансмиссии и некоторых моторов.

Водяная помпа и термостат (они объединены в единый неремонтопригодный модуль) – слабое место всех бензиновых двигателей (у 1.6 – в меньшей степени). Практически нет указаний на ранний износ цепных приводов ГРМ – похоже, эту некогда массовую болезнь моторов TSI излечили. Механические повреждения поршневой группы и высокий угар масла тоже почти не упоминаются. Но все эти замены помпы-термостата, конечно, расстраивают.

Преимущества лифтбека над седаном сосредоточены в багажнике: заявлено 568 литров. И под полом еще помещается полноразмерная запаска.
Выводы о Skoda Octavia

Покупка Октавии, отъездившей более 200 тысяч км, – высокий риск нарваться на дорогостоящий ремонт автоматической трансмиссии. Это касается и роботов, и гидроавтомата, который к 200 тысячам тоже накапливает усталость. А машин с большими пробегами много – и доля их растет.

Интересно, что до 300 тысяч км доживают все моторы, даже 1.2. Но объективно самым спокойным и простым в обслуживании является, разумеется, атмосферный двигатель с распределенным впрыском.

По механической и электрической части нареканий немного. Жалобы на капризы электроники, отвечающей за комфорт, почти отсутствуют. Если бы не роботы и турбомоторы, Octavia с ее огромным багажником была бы очень близким к идеалу автомобилем.

  • Надежный мотор 2.0, вечная МКП а на какие сюрпризы способен этот кроссовер? Названы возрастные проблемы кроссовера Renault Kaptur российского производства.

Зиновьев Сергей
Фото:Skoda
15.12.2025 
Отзывы о Skoda Octavia (9)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Skoda Octavia  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
1.4 дсг комплектация Style.Очень доволен машиной. Владею с 2018 года. Брал новую. Нечего не делал все устраивает. Расхода масла нет. Расход топлива 5.4 добивался. Это притом что на обгон подрывает как ракета. ДСГ на высоте по сравнению даже с автоматом и вариатором.
Недостатки:
нет
Комментарий:
Купил как раз перед переездом с Севера на Юг. Мотался по несколько раз в год . Заправляю бензин марки 100. на полном баке до отсечки проезжаю 850 км. Намотал 80000 км никаких затрат кроме ТО. Я думаю все поломки из за жадности хитрых хозяев которые заливают дешевое топливо. Устраивает и диодный свет в фарах так же климат контроль при минус 35 едешь в футболке естественно в прогретом автомобиле. Выровнял пол и при дальней поездке сразу раскладываю сиденья стелю постельное кроче все класс. Отличный авто. До этого был Мицубиси Спорт с 2014 года.
+13