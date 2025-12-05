#
20 декабря
Добротный немецкий седан от миллиона рублей: в чем подвох?

Опубликован отчет по неисправностям Mercedes-Benz C‑класса W204

Mercedes-Benz C‑класса W204 (2007–2015 годы выпуска) собирали в Германии. Базовый привод – задний. Помимо седана (95% машин на вторичке) продавали также универсал, а после рестайлинга 2011 года – и двухдверное купе. Часть машин пришла уже с пробегом из Европы.

Таких машин мы еще не видели! — 6 главных новинок зимы

По ходу выпуска обновили всю гамму моторов и трансмиссий. В итоге – свыше двух десятков различных комбинаций.

Достоинства

  • Комфортный и хорошо оснащенный автомобиль.
  • Отлично противостоит коррозии.
Mercedes-Benz C‑класса W204 (третье поколение, 2007–2015 годы выпуска)
Недостатки

  • Слишком нежная подвеска.
  • Дорогой ремонт и запчасти.
Качество материалов отделки поначалу вызывало вопросы. При рестайлинге многое подтянули, но «экокожа» сидений всё равно рановато трескается.
Моторы

Подавляющее большинство машин – с турбомоторами 1.6 (156 л. с.) и 1.8 (156, 184 или 204 л. с.) серии М271. Непосредственный впрыск, высокие требования к качеству топлива и масла. Основные проблемы: закоксовка впускных клапанов, износ цепного привода ГРМ после 80–100 тысяч км, капризные термостаты. При этом не особо беспокоит система EGR и очень надежна топливная аппаратура.

В 2012 году появился мотор 1.6 серии М274 (156 л. с.). Набор болячек схожий, цепь ГРМ служит дольше, но всё равно до 150 тысяч км доживает с трудом. Ресурс всех двигателей 1.6 и 1.8 – в районе 250–280 тысяч км.

Чуть дольше служат атмосферники V6 2.5 (204 л. с.), 3.0 (231 л. с.) и 3.5 (272 л. с.). Конструктивно очень близки и в целом спокойнее, нежели любой «турбо». Хотя и у них встречаются быстрый износ звездочек балансирного вала и разрушение пластика впускных заслонок, что приводит к повреждениям цилиндров. Задиры и масложор после 150 тысяч км весьма распространены.

Ресурс вплоть до 400 тысяч км даруют дизели: ранний 2.2 ОМ646 и поздний 2.1 ОМ651 (у обоих – несколько версий мощности). Оба вполне благополучны, но 2.1 лучше избегать на машинах до 2011 года, когда неудачные пьезофорсунки заменили более стойкими электромагнитными.

Коробки передач

Единичные машины оснащены «механикой», исключительно долговечной. Все остальные – гидроавтоматами.

До рестайлинга – пятиступенчатый автомат 722.6 в двух модификациях под разный крутящий момент. При бережном обращении служит свыше 300 тысяч км до первого ремонта. К сожалению, от перегревов может пострадать намного раньше, а система охлаждения здесь общая с двигателем.

После рестайлинга – семиступенчатый автомат 722.9. В ранней модификации часто приезжал в ремонт при 60–80 тысячах км – меняли мехатроник. К 2010 году агрегат в целом излечили, но полностью все болезни устранили лишь в 2013‑м, внедрив новую плату управления.

Постоянный полный привод (8% машин) сочетается только с моторами V6 и дизелем, а с МКП не дружит. Очень надежен, до 200 тысяч км обычно не подводит, за исключением крестовины переднего вала.

Эксплуатационные болячки

  • Подвеска часто требует внимания уже после 80–100 тысяч км: сдаются передние амортизаторы или пружины, опорные подшипники. Втулки стабилизатора и почти все сайлентблоки по науке меняют «в сборе», из-за чего изобрели множество кустарных решений. Ступичные подшипники версий 4×2 – регулируемые.
  • К рулевой и тормозной системам особых нареканий нет.
  • Электроника забот не доставляет, даже при больших пробегах. Но в любой момент могут отказать простые вещи: копеечный электромотор блокировки рулевой колонки, приводы CD-проигрывателя, выдвижного монитора и заслонок климатической системы, подсветка бардачка.

Euro NCAP: 2009 – пять звезд. Водитель/пассажир – 82%, ребенок – 70%, пешеход – 30%, системы содействия безопасности – 86%.

Самое массовое предложение на вторичке: 1.8 (156 л. с.), АКП 4×2

Оптимальный выбор: 2.5 или 3.0, АКП или МКП

За те же деньги: BMW 3-й серии, Infiniti M25, G25, Jaguar XF, Toyota Camry

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Отзывы о Mercedes-Benz C-класса (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Mercedes-Benz C-класса  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Комфорт передних пассажиров Управляемость Безопасность
Недостатки:
Дискомфорт задних пассажиров Проблемные ДВС М271, по новому М261 статистики пока не накоплено.
Комментарий:
Тест драйв седана Mercedes-Benz C-Класс седан (C 200 4MATIC) с бензиновым двигателем 1.5, 184 л.с. (ДВС — M264 E15 DE AL турбо — чугунные гильзы есть!), 2019 года выпуска был осуществлен у дилера Авилон. 1. Вместительность. Мой рост 174 см., полнота — средняя. При моих габаритах сел на месте водителя комфортно, не стесненно, кресло поднял максимально вверх и отодвинул до упора назад. Сам за собой я размещаюсь с небольшим напрягом, а именно, место сзади точь в точь как на моем предыдущем автомобиле — Opel Antara 2012 года (рестайлинг), при этом, в моем текущем автомобиле — Kia Sportage QL места больше. 2. Эргономика. Спереди оба кресла регулируются во всех возможных диапазонах, под ноги выдвигаются дополнительные подушки, подголовник можно сильно подвинуть вперед так, что голова не будет болтаться в воздухе. Очень комфортно. До всех кнопок управления дотягиваюсь свободно и без наклона туловища вперед. Сзади, сам за собой еле влез. Фактически, влез только за счет того, что поднял водительское кресло максимально вверх, чтобы сзади за собой можно было просунуть ноги вперед под кресло. За пассажирским передним креслом, опять же, настроенным под себя, сзади сел значительно лучше. К сожалению, задние диваны имеют короткие свесы и ноги висят в воздухе. Явно места на галерах не для людей с комплекцией больше 174 см. 3. Комфорт. Комфортно будут чувствовать себя только водитель и передний пассажир. Сзади более-менее комфортно будет пассажиру, сидящему за передним пассажиром, а вот чтобы усесться и расслабиться за водителем, нужно быть ростом 165 см., не больше. У дверей нет защиты порогов от грязи, но когда высовываешь ногу с места заднего пассажира, чтобы выйти, то штанину не испачкаешь, не то, что в BMW X5 (F15), где сразу задеваешь ногой заднее крыло. Впрочем, и на Kia Sportage QL та же проблема, что и у BMW. Сзади при выходе из салона можно удариться головой о покатую опору кузова. Наклон спинок задних диванов нельзя изменить, в то время как в моем Kia Sportage QL с этим проблем нет. Подлокотник и сзади и спереди большой, удобный, есть места для стаканов. В машине тихо, не слышно ни шумов из-под колесных арок, ни окружающих шумов — все приглушенно. Только мотор немного напоминает о свеом существовании при ускорении. Например, и в BMW X5 (F15), и в Kia Sportage QL слышен весь шум из-под колесных арок, в Sportage, конечно, шумнее, чем в BMW. К сожалению, нельзя полностью отключить одну зону климат контроля, только если перекрыть воздушные заслонки такой зоны. При этом, в Kia Sportage QL можно полностью отключить одну зону климатической установки. 4. Ездовые характеристики. Есть три режима езды — комфорт, спорт и эко. Подвеска (в машине нет пневмы) сама зажимается, или наоборот, становится вальяжней в зависимости от выбранного режима. В Audi A4, также без пневмы, например, можно вручную выбирать режим подвески и даже самому ее настраивать. На мой взгляд, Audi подошли более продуманно к теме с подвеской. Разница работы подвески между режимами спорт и комфорт почти неощутима, машина не заваливается в крутые повороты ни при каком режиме. К сожалению, при любом выбранном режиме будете чувствовать ямы, т.к. подвеска не самая породистая и автомобиль повторяет неровности дороги. Дорожный просвет под обвесом примерно 16-17 см (на фото виртуальная линейка Iphone немного подвирает, т.к. «бъется» о тени от машины). 5. Электронные ассистенты. Камера у C 200 при движении вперед скрыта, и только при включении задней передачи она выдвигается — это отличное решение защищает ее от грязи. Камера четко передает картинку сзади, но мне кажется, все же, лучше ориентироваться по зеркалам. В автомобиле только один режим работы одного касания поворотника, который подаёт только три мигания при активации, в то время как, в Kia Sportage QL у режима включения поворотника в одно касание два режима: три подмигивания и пять. — на выбор. Можно выводить скорость на цифровой дисплей, как и у Kia Sportage QL. На тест-драйве машина не смогла самостоятельно запарковаться, компьютер стал предлагать переместить автомобиль и попробовать еще раз. Продавец сказал, что такое не исключение, и часто автомобиль предлагает поменять свое местоположение для автоматической парковки. По мне, так удобней самому парковаться :) В багажнике в комплектации Premium (для 4Matic седана C 200 — комплектация считается начальной) по умолчанию нет кнопки автоматического закрытия/открытия, нет сенсора для дистанционного открытия багажника, скажем, ногой. 6. Выводы. В целом, машина нормальная, но за 2.850.000р. Ну, не знаю, 2 млн. еще можно дать, а больше, мне кажется слишком много "но" для такой суммы и для премиума.
