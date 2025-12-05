Добротный немецкий седан от миллиона рублей: в чем подвох?
Mercedes-Benz C‑класса W204 (2007–2015 годы выпуска) собирали в Германии. Базовый привод – задний. Помимо седана (95% машин на вторичке) продавали также универсал, а после рестайлинга 2011 года – и двухдверное купе. Часть машин пришла уже с пробегом из Европы.
По ходу выпуска обновили всю гамму моторов и трансмиссий. В итоге – свыше двух десятков различных комбинаций.
Достоинства
- Комфортный и хорошо оснащенный автомобиль.
- Отлично противостоит коррозии.
Недостатки
- Слишком нежная подвеска.
- Дорогой ремонт и запчасти.
Моторы
Подавляющее большинство машин – с турбомоторами 1.6 (156 л. с.) и 1.8 (156, 184 или 204 л. с.) серии М271. Непосредственный впрыск, высокие требования к качеству топлива и масла. Основные проблемы: закоксовка впускных клапанов, износ цепного привода ГРМ после 80–100 тысяч км, капризные термостаты. При этом не особо беспокоит система EGR и очень надежна топливная аппаратура.
В 2012 году появился мотор 1.6 серии М274 (156 л. с.). Набор болячек схожий, цепь ГРМ служит дольше, но всё равно до 150 тысяч км доживает с трудом. Ресурс всех двигателей 1.6 и 1.8 – в районе 250–280 тысяч км.
Чуть дольше служат атмосферники V6 2.5 (204 л. с.), 3.0 (231 л. с.) и 3.5 (272 л. с.). Конструктивно очень близки и в целом спокойнее, нежели любой «турбо». Хотя и у них встречаются быстрый износ звездочек балансирного вала и разрушение пластика впускных заслонок, что приводит к повреждениям цилиндров. Задиры и масложор после 150 тысяч км весьма распространены.
Ресурс вплоть до 400 тысяч км даруют дизели: ранний 2.2 ОМ646 и поздний 2.1 ОМ651 (у обоих – несколько версий мощности). Оба вполне благополучны, но 2.1 лучше избегать на машинах до 2011 года, когда неудачные пьезофорсунки заменили более стойкими электромагнитными.
Коробки передач
Единичные машины оснащены «механикой», исключительно долговечной. Все остальные – гидроавтоматами.
До рестайлинга – пятиступенчатый автомат 722.6 в двух модификациях под разный крутящий момент. При бережном обращении служит свыше 300 тысяч км до первого ремонта. К сожалению, от перегревов может пострадать намного раньше, а система охлаждения здесь общая с двигателем.
После рестайлинга – семиступенчатый автомат 722.9. В ранней модификации часто приезжал в ремонт при 60–80 тысячах км – меняли мехатроник. К 2010 году агрегат в целом излечили, но полностью все болезни устранили лишь в 2013‑м, внедрив новую плату управления.
Постоянный полный привод (8% машин) сочетается только с моторами V6 и дизелем, а с МКП не дружит. Очень надежен, до 200 тысяч км обычно не подводит, за исключением крестовины переднего вала.
Эксплуатационные болячки
- Подвеска часто требует внимания уже после 80–100 тысяч км: сдаются передние амортизаторы или пружины, опорные подшипники. Втулки стабилизатора и почти все сайлентблоки по науке меняют «в сборе», из-за чего изобрели множество кустарных решений. Ступичные подшипники версий 4×2 – регулируемые.
- К рулевой и тормозной системам особых нареканий нет.
- Электроника забот не доставляет, даже при больших пробегах. Но в любой момент могут отказать простые вещи: копеечный электромотор блокировки рулевой колонки, приводы CD-проигрывателя, выдвижного монитора и заслонок климатической системы, подсветка бардачка.
Euro NCAP: 2009 – пять звезд. Водитель/пассажир – 82%, ребенок – 70%, пешеход – 30%, системы содействия безопасности – 86%.
Самое массовое предложение на вторичке: 1.8 (156 л. с.), АКП 4×2
Оптимальный выбор: 2.5 или 3.0, АКП или МКП
За те же деньги: BMW 3-й серии, Infiniti M25, G25, Jaguar XF, Toyota Camry
