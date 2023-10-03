Надежный мотор Mercedes для легковушек и кроссоверов – а почему подводит?
Конструктивные особенности
Моторы семейства М274 устанавливал на модели Mercedes-Benz С- и Е-класса с продольным расположением силового агрегата (обозначения W204, W205, W212 и W214). Также двигатели можно встретить на кроссоверах GLK (X204), GLС (Х253) и GLE (W167).
Моторы с индексами М270 предназначены для поперечной установки под капотом. Во многом схожи и по конструкции, и, соответственно, по возникающим проблемам.
Двигатели семейства, несмотря на разницу в литраже, имеют идентичную конструкцию и отличаются лишь ходом поршня. Алюминиевый блок с залитыми чугунными гильзами имеет открытую рубашку охлаждения.
В головке блока цилиндров установлены два распредвала с цепным приводом и фазорегуляторами на впуске и выпуске. Оптимальные зазоры в клапанном механизме поддерживают гидрокомпенсаторы.
В системе смазки работает насос переменной производительности.
На двухлитровом моторе установлены балансирные валы.
Слабый привод ГРМ
У моторов производства до 2014 года цепной привод от коленчатого до распределительных валов ходит меньше, чем 100 000 км. Фазорегуляторы начинают работать с треском, а фазы газораспределения «гуляют». К такому же небольшому пробегу изнашивается цепь.
Работа по замене деталей сложная и недешевая: при использовании оригинальных запчастей ремонт обойдется в 70–90 тысяч рублей.
На автомобилях более позднего выпуска эти узлы модернизировали. Их ресурс стал приемлемым.
Сбой по фазам
Многие владельцы жалуются на плохой пуск двигателя — как холодного, так и горячего. Диагностика показывает ошибку по датчику фаз.
Значит, сместился диск на распределительном валу. Необходимо вскрывать двигатель и устранять проблему.
Перегрев двигателя
Возникает из-за выхода из строя водяного насоса и термостата. Это опасно — при перегреве часто происходит деформация головки блока цилиндров.
На моторе М274 установлен насос охлаждающей жидкости с возможностью отключения крыльчатки от привода. Конструкция получилась сложной и ненадежной — ресурс часто не превышает 60 тысяч км.
Насос просто перестает вращаться в любых режимах. Замена обойдется примерно в 60 тысяч рублей при использовании оригинальных запчастей.
Корпус термостата тоже утыкан патрубками и датчиками. Имеет кучу уплотнений, а потому и стоит 30 000 рублей (цена оригинала).
Чувствительность к топливу
Изначально мотор М274 нормально переваривал бензин не ниже АИ-95. После модернизации в 2015 году конструкцию доработали с целью повышения экономичности. И заметно чаще двигатели стали страдать от детонации (в основном разрушались поршни), особенно в жару и на автомобилях с грязными радиаторами и неисправностями в системе охлаждения.
Поэтому лучше заливать бензин с более высоким октановым числом и обязательно на брендовых заправках. Тем более, что пьезофорсунки очень чувствительны к содержанию смол.
Частые течи масла
Заклинивший клапан вентиляции картерных газов приводит к повышению давления внутри мотора. Это вызывает течи по стыку клапанной крышки, а также через передний сальник коленвала. Часты масло убегает по прокладке теплообменника "масло – антифриз".
Трудности с обслуживанием
При проведении такой (вроде бы несложной) операции, как замена свечей, можно сильно навредить двигателю.
У М274 свечные колодцы расположены сбоку головки блока цилиндров и ничем не уплотнены. Любители советских машин помнят такое решение по мотору Москвича-412. Но тогда попадание нескольких песчинок при выворачивании свечей не приводило к фатальным последствиям.
Современный двигатель намного нежнее. При самостоятельной замене следует тщательно промыть очистителем и продуть сжатым воздухом свечные колодцы перед выворачиванием свечей. И следите за ремонтниками, если решили сделать эту операцию в сервисе.
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