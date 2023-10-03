Надежный мотор Mercedes для легковушек и кроссоверов – а почему подводит?

Двигатели объемом 1,6 и 2,0 л с турбонаддувом и непосредственным впрыском бензина появились на моделях Mercedes-Benz в 2011 году. При заявленном ресурсе 220 тысяч км большинство моторов уверенно отрабатывают 300 тысяч и больше. Но есть и слабые места, из-за которых вскрывать движок приходится намного раньше.

Конструктивные особенности

Моторы семейства М274 устанавливал на модели Mercedes-Benz С- и Е-класса с продольным расположением силового агрегата (обозначения W204, W205, W212 и W214). Также двигатели можно встретить на кроссоверах GLK (X204), GLС (Х253) и GLE (W167).

Моторы с индексами М270 предназначены для поперечной установки под капотом. Во многом схожи и по конструкции, и, соответственно, по возникающим проблемам.

Двигатели семейства, несмотря на разницу в литраже, имеют идентичную конструкцию и отличаются лишь ходом поршня. Алюминиевый блок с залитыми чугунными гильзами имеет открытую рубашку охлаждения.

В головке блока цилиндров установлены два распредвала с цепным приводом и фазорегуляторами на впуске и выпуске. Оптимальные зазоры в клапанном механизме поддерживают гидрокомпенсаторы.

В системе смазки работает насос переменной производительности.

На двухлитровом моторе установлены балансирные валы.

Слабый привод ГРМ

У моторов производства до 2014 года цепной привод от коленчатого до распределительных валов ходит меньше, чем 100 000 км. Фазорегуляторы начинают работать с треском, а фазы газораспределения «гуляют». К такому же небольшому пробегу изнашивается цепь.

Работа по замене деталей сложная и недешевая: при использовании оригинальных запчастей ремонт обойдется в 70–90 тысяч рублей.

Вот до такого состояния приходится разбирать двигатель, чтобы устранить неисправности привода ГРМ.

На автомобилях более позднего выпуска эти узлы модернизировали. Их ресурс стал приемлемым.

Сбой по фазам

Многие владельцы жалуются на плохой пуск двигателя — как холодного, так и горячего. Диагностика показывает ошибку по датчику фаз.

Значит, сместился диск на распределительном валу. Необходимо вскрывать двигатель и устранять проблему.

Перегрев двигателя

Возникает из-за выхода из строя водяного насоса и термостата. Это опасно — при перегреве часто происходит деформация головки блока цилиндров.

На моторе М274 установлен насос охлаждающей жидкости с возможностью отключения крыльчатки от привода. Конструкция получилась сложной и ненадежной — ресурс часто не превышает 60 тысяч км.

Насос просто перестает вращаться в любых режимах. Замена обойдется примерно в 60 тысяч рублей при использовании оригинальных запчастей.

Насос приводится ремнем, а крыльчатка подключается через пневмопривод по команде ЭБУ двигателя.

Корпус термостата тоже утыкан патрубками и датчиками. Имеет кучу уплотнений, а потому и стоит 30 000 рублей (цена оригинала).

Ресурс этого узла, мало похожего на привычный термостат, обычно не превышает 100 000 км.

Чувствительность к топливу

Изначально мотор М274 нормально переваривал бензин не ниже АИ-95. После модернизации в 2015 году конструкцию доработали с целью повышения экономичности. И заметно чаще двигатели стали страдать от детонации (в основном разрушались поршни), особенно в жару и на автомобилях с грязными радиаторами и неисправностями в системе охлаждения.

Поэтому лучше заливать бензин с более высоким октановым числом и обязательно на брендовых заправках. Тем более, что пьезофорсунки очень чувствительны к содержанию смол.

Частые течи масла

Заклинивший клапан вентиляции картерных газов приводит к повышению давления внутри мотора. Это вызывает течи по стыку клапанной крышки, а также через передний сальник коленвала. Часты масло убегает по прокладке теплообменника "масло – антифриз".

Трудности с обслуживанием

При проведении такой (вроде бы несложной) операции, как замена свечей, можно сильно навредить двигателю.

У М274 свечные колодцы расположены сбоку головки блока цилиндров и ничем не уплотнены. Любители советских машин помнят такое решение по мотору Москвича-412. Но тогда попадание нескольких песчинок при выворачивании свечей не приводило к фатальным последствиям.

Современный двигатель намного нежнее. При самостоятельной замене следует тщательно промыть очистителем и продуть сжатым воздухом свечные колодцы перед выворачиванием свечей. И следите за ремонтниками, если решили сделать эту операцию в сервисе.

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