Почему ломаются моторы Peugeot и BMW – 8 массовых проблем

Двигатель 1.6 совместной разработки концерна PSA и BMW на французских автомобилях назывался ЕР6, на Mini – Prince N16B16A, на BMW – N13. Агрегаты выпускали как в атмосферном исполнении, так и с турбонаддувом. Но неисправности у разных версий этого мотора схожие.

Что внутри?

Двигатель имеет алюминиевый блок цилиндров с залитыми чугунными гильзами и алюминиевую двухвальную головку блока цилиндров.

Безнаддувные версии снабжены распределенным впрыском топлива и имеют систему изменения высоты подъема впускных клапанов (Valvetronic), что позволяет фактически отказаться от дроссельной заслонки. Фазовращатели установлены на обоих распределительных валах. Мощность безнаддувной версии мотора не превышала 120 л.с.

Наддувные моторы чаще имели один фазовращатель на впуске, не оснащались системой Valvetronic, а воздух в цилиндры нагнетался турбокомпрессором со сдвоенной улиткой турбины – Twin-scroll. Мощность могла достигать 200 л.с. и более

Атмосферный двигатель, который устанавлили на Mini.

Большинство проблем двигателей семейства вызвано слишком большим интервалом между «масляными» ТО – 20 тысяч км. Вот какие узлы двигателя доставляли больше всего хлопот.

Турбоверсия мотора без регулировки подъема клапанов, с одним фазовращателем и непосредственным впрыском топлива.

Ускоренный износ основных деталей

Редкая замена моторного масла и преимущественно городская эксплуатация – причины ускоренного износа основных пар трения. К 20 тысячам километров масло перестает защищать детали, что приводит к износу коренных и шатунных подшипников коленвала, постелей распределительных валов, фазовращателей и элементов системы Valvetronic.

Из-за закоксовка масляных каналов возникает масляное голодание – юбки поршней и стенки цилиндров быстро изнашиваются. Следы хона на поверхности цилиндра не видны у большинства двигателей при пробегах 100 тысяч км.

Масложор

Большой расход масла зачастую появляется еще на малых пробегах. Причины: залегание поршневых колец, износ маслоотражательных колпачков и мембраны в клапанной крышке, отвечающей за правильную вентиляцию картера.

При этом масляные отложения забивают впускной трубопровод, что нарушает работу впускных клапанов, особенно на модификациях с непосредственным впрыском топлива.

Сбой в работе масляного насоса

Масляный насос моторов под Евро-5 снабжен регулируемым электромагнитным клапаном, который начинает подвисать при загрязнении масла. При этом смазка всех пар трения получается недостаточной, что приводит к повышенному износу и преждевременному ремонту.

Вылетают седла клапанов

Дефект, который практически не встречается на других моторах.

Даже при небольшом перегреве седла клапанов «выступают» из головки блока. Причем порой настолько, что клапан встречается с поршнем и мотор отправляется на капиталку.

Недостаточный ресурс цепи ГРМ

На редакционном Ситроене С4 с наддувной модификацией EP6 при пробеге чуть больше 120 тысяч км работает уже третья цепь. На ресурс влияет как недостаточная износостойкость стали, так и низкое качество смазки деградировавшим маслом.

На первых моторах часто сбоил натяжитель цепи, не имеющий храпового механизма. Поэтому автомобили с механической коробкой нельзя оставлять на уклоне на передаче – были случаи, когда ослабевшая цепь перескакивала на несколько зубьев.

Многочисленные течи масла

Они возникают на сравнительно небольших пробегах. Масло просачивается через прокладку клапанной крышки (причем как наружу, так и в свечные колодцы). Уходит через прокладки вакуумного насоса и корпуса масляного фильтра, а также передний сальник коленвала.

Причина аналогичная – масло, выработавшее ресурс, становится агрессивнее к резиновым уплотнениям. Если бы его меняли чаще (в идеале раз в 10 тысяч км), этой проблемы удалось бы избежать.

Отказы в системе охлаждения

Насос охлаждающей жидкости приводится обратной (без канавок) стороной приводного ремня через подпружиненный ролик. На более поздних моторах с нормами токсичности Евро-5 ролик сделали управляемым, чтобы он не передавал вращение до прогрева двигателя.

Конструкция сама по себе ненадежная, да еще от нашей пыли и грязи быстро изнашивается покрытие шкива помпы. Резина отлетает кусками, и насос перестает вращаться.

Привод насоса охлаждающей жидкости: 1 – ремень привода вспомогательных агрегатов; 2 – подпружиненный ролик; 3 – шкив насоса охлаждающей жидкости.

Ресурс термостата с электронным управлением не превышает 50 тысяч км. Меняют, в основном, из-за течей. Кроме того, в корпусе термостата размещен ненадежный датчик температуры. Если он начинает чудить, двигатель перестает запускаться.

Изношенный шкив насоса системы охлаждения.

Заклинивает вакуумный насос

Поскольку в моторах с системой Valvetronic не создается разрежения для работы усилителя тормозов, на торце распредвала установлен вакуумный насос. Если оставлять машину на передаче на уклоне, мотор может провернуться в обратную сторону, и насос заклинит. Причем так, что при пуске часто ломается распредвал или рвется цепь.

Вакуумный насос, который может угробить двигатель.

Как сберечь мотор?

Мотор получился сложный по конструкции и во многом поэтому ненадежный. При этом характеристики у него далеко не выдающиеся – сравнимые с показателями более простых двигателей того же литража.

Чтобы избежать проблем с этим мотором, его следует бережно эксплуатировать и правильно обслуживать. В частности, регулярно менять масло. В безнаддувных моторах замены желательно проводить через 7,5 тысячи км, а в наддувных – раз в 5 тысяч км.

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