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Как не убить двигатель в жару – предостережение эксперта

Если сразу после заправки в моторе появились звонкие стуки - это детонация. Она может вывести агрегат из строя всего за несколько минут.

Что это такое

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Детонация возникает при неправильном сгорании топливовоздушной смеси, когда она горит не медленно, а взрывообразно.

При этом резко увеличивается давление в цилиндре, растет плотность смеси, возникает ударная волна. Поэтому детонацию и называют «сгоранием во фронте ударной волны».

Когда эта взрывная волна достигает стенок камеры сгорания, возникает характерный звонкий металлический звук. Как будто постукивают гаечным ключом по блоку цилиндров.

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Чем опасна

Двигатель, работающий постоянной с детонацией, может выйти из строя за несколько минут. Прогорают поршни, разрушаются перемычки, ломаются кольца. Владельца ждет либо дорогой ремонт, либо и вовсе замена агрегата.

Сильная детонация прожигает поршень и ломает кольца.
Сильная детонация прожигает поршень и ломает кольца.

Причины

Чаще всего детонация начинается почти сразу после заправки. Очевидно, что в бак залили бензин с низким октановым числом, которое и определяет детонационную стойкость топлива.

Детонация возникает также при перегреве двигателя, большом количестве нагара в камере сгорания и при сбоях в работе системы управления двигателем.

Что делать

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При возникновении детонации можно продолжать движение. Только без резких разгонов и езды внатяг на низких передачах с нажатой педалью газа. Так, на средних оборотах и средних нагрузках, следуйте до ближайшей заправки, которая внушает доверие. Залейте под пробку бензин с самым высоким октановым числом. Разбавив топливо в баке, вы поднимете его детонационную стойкость.

Если детонация частая, включите отопитель на полную. В салоне будет жарко, но это снизит температуру в двигателе. И, возможно, удастся избежать поломки и последующего дорогого ремонта.

Километров через сто заправьтесь еще раз. Если детонация исчезла, можно ехать в привычном режиме.

И еще пара дружеских советов автопутешественникам. Отправляясь в дальнюю поездку, уточните, нет ли перебоев с топливом. Для подстраховки можно положить в багажник баночку со средством, повышающим октановое число топлива.

И старайтесь не заливать низкооктановый бензин в жару, даже если он разрешен автопроизводителем. При высокой температуре возрастает риск детонации. И такая экономия на топливе может обойтись очень дорого.

  • Почему кроссоверы перегреваются чаще, читайте тут.

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За РулемРевин Алексей
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