Как не убить двигатель в жару – предостережение эксперта

Если сразу после заправки в моторе появились звонкие стуки - это детонация. Она может вывести агрегат из строя всего за несколько минут.

Что это такое

Детонация возникает при неправильном сгорании топливовоздушной смеси, когда она горит не медленно, а взрывообразно.

При этом резко увеличивается давление в цилиндре, растет плотность смеси, возникает ударная волна. Поэтому детонацию и называют «сгоранием во фронте ударной волны».

Когда эта взрывная волна достигает стенок камеры сгорания, возникает характерный звонкий металлический звук. Как будто постукивают гаечным ключом по блоку цилиндров.

Чем опасна

Двигатель, работающий постоянной с детонацией, может выйти из строя за несколько минут. Прогорают поршни, разрушаются перемычки, ломаются кольца. Владельца ждет либо дорогой ремонт, либо и вовсе замена агрегата.

Сильная детонация прожигает поршень и ломает кольца.

Причины

Чаще всего детонация начинается почти сразу после заправки. Очевидно, что в бак залили бензин с низким октановым числом, которое и определяет детонационную стойкость топлива.

Детонация возникает также при перегреве двигателя, большом количестве нагара в камере сгорания и при сбоях в работе системы управления двигателем.

Что делать

При возникновении детонации можно продолжать движение. Только без резких разгонов и езды внатяг на низких передачах с нажатой педалью газа. Так, на средних оборотах и средних нагрузках, следуйте до ближайшей заправки, которая внушает доверие. Залейте под пробку бензин с самым высоким октановым числом. Разбавив топливо в баке, вы поднимете его детонационную стойкость.

Если детонация частая, включите отопитель на полную. В салоне будет жарко, но это снизит температуру в двигателе. И, возможно, удастся избежать поломки и последующего дорогого ремонта.

Километров через сто заправьтесь еще раз. Если детонация исчезла, можно ехать в привычном режиме.

И еще пара дружеских советов автопутешественникам. Отправляясь в дальнюю поездку, уточните, нет ли перебоев с топливом. Для подстраховки можно положить в багажник баночку со средством, повышающим октановое число топлива.

И старайтесь не заливать низкооктановый бензин в жару, даже если он разрешен автопроизводителем. При высокой температуре возрастает риск детонации. И такая экономия на топливе может обойтись очень дорого.

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