8 ситуаций, когда «капиталить» мотор бессмысленно. Но выход есть

Дешевле (и лучше) купить контрактный двигатель. Главное, что требуется при выборе подходящего мотора с разборки, — внимательность. Ну и немного везения.

Что значит контрактный?

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Это бывший в употреблении двигатель, который ввезли из-за границы не в составе автомобиля, а отдельно, по контракту. У такого мотора есть пакет документов о происхождении, он не эксплуатировался в России, не разбирался и не ремонтировался — в отличие от агрегатов, демонтированных с угнанных автомобилей, или собранных в гаражах «народными умельцами».

Продажа контрактных двигателей набрала обороты в конце 2000-х. Тогда сильно выросли пошлины на ввоз иномарок старше пяти лет. А вот налоги на запчасти, включая двигатели, увеличились не столь заметно. Поскольку хорошо оцинкованные кузова легко переживают «родные» моторы, а процедура оформления замены двигателя достаточно проста (нужно предоставить договор купли-продажи или товарный чек), ввоз «контрактников» быстро стал прибыльным бизнесом.

Двигатель от «донора»

Европейские контрактные двигатели демонтируют с автомобилей, попавших в аварию (там восстановлением поврежденных машин обычно не занимаются, их разбирают на запчасти). Двигатели могут продаваться как с полным комплектом навесного оборудования (иногда даже включая ЭБУ), так и в виде только блока цилиндров с головкой, коленвалом и маховиком.

Моторы из Европы в возрасте могут иметь огромные пробеги. И это основная опасность при приобретении контрактного двигателя. Зато из Японии порой привозят шести-семилетние моторы с небольшими — около 50 000 км — пробегами: в этой стране содержать «старый» автомобиль попросту невыгодно.

Контрактные двигатели снимают с автомобилей после ДТП, если, конечно, удар не был фронтальным.

Контрактный мотор выгоднее «капиталки», если:

1. Поврежден блок цилиндров

Это главная, базовая деталь мотора. Повреждается при аварийном разрушении двигателя, связанном с внутренними причинами. Например, когда шатун пробивает боковую стенку блока цилиндров. Кроме того, блок цилиндров может пострадать, если при аварии удар пришелся на переднюю часть автомобиля.

Если же при ДТП удар «прилетает» в район ремня ГРМ, «встреча» клапанов и поршней может произойти одновременно с обрывом правой опоры силового агрегата, которая крушит головку или блок цилиндров. В такой ситуации без замены мотора не обойтись.

Проломлен блок цилиндров — надо искать контрактный мотор.

2. Мало времени

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Хороший, качественный капремонт двигателя с расточкой (а то и перегильзовкой) блока цилиндров, шлифованием коленвала, восстановлением постелей распределительных валов может растянуться на 2–3 недели. Прибавьте сюда еще время на ожидание запчастей.

При цейтноте контрактный двигатель — находка. Есть фирмы, которые обязуются выполнить работу за 12 часов.

3. Машину готовят к продаже

Контрактный мотор в большинстве случаев обойдется дешевле, чем капремонт «убитого» или неожиданно «стуканувшего» двигателя.

Плохо, если контрактный двигатель длительное время провел под открытым небом.

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4. Распространенный мотор сильно изношен

Если мотор массовый, то контрактный обойдется недорого. Только не берите самый «копеечный». Лучший выбор — самый дешевый двигатель из числа дорогих. Обязательно проведите проверку двигателя и оформите гарантийные обязательства.

5. Нет квалифицированных ремонтников

Можно отправить снятый мотор на «капиталку» в соседний регион транспортной компанией. Но проконтролировать ремонт в этом случае не получится.

6. Нет запчастей

Найти запчасти для не самых распространенных двигателей бывает непросто, причем не только в России. Доставка из-за границы тоже может занять много времени.

7. У вас многоцилиндровый мотор

Капитальный ремонт многоцилиндровых двигателей — очень дорогое удовольствие.

Капитальный ремонт шести- и восьмицилиндровых моторов обходится намного дороже, чем рядной «четверки». А вот разница в цене контрактных двигателей незначительна.

Дальний Восток ездит на «контрактных»

Еще бы! Ведь недалеко находится огромный донор запасных частей, включая контрактные моторы. Экономическая целесообразность замены двигателя не вызывает сомнений. К тому же агрегаты из Японии обычно ухоженные.

На востоке нашей страны с контрактными моторами проблем нет.

И все-таки капремонт надежней

Контрактный мотор — это двигатель с неким остаточным ресурсом. Больше он будет или меньше, зависит от умения сделать правильный выбор.

Если же вы хотите получить двигатель с ресурсом, почти не уступающим новому, — делайте качественный капитальный ремонт, с полным восстановлением базовых деталей и заменой всех мелких комплектующих вплоть до крепежа.

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