Почему летом часто возникает масложор – эксперт объяснил

Причина - в режимах езды. Просто летом мы чаще передвигаемся на дальние расстояния с высокими скоростями.

Физика процесса

Расчетный допустимый расход масла составляет 0,5% от расхода бензина. С ростом скорости закономерно увеличивается потребление топлива. И, соответственно, масла.

Для быстрого движения автомобиля требуются высокий крутящий момент и большие обороты. Для этого нужно высокое давление в цилиндрах. Но чем оно выше, тем больше газов прорывается через поршневые кольца. Вместе с ними и часть масла уносится во впускной трубопровод, а потом сгорает в цилиндрах.

Кроме того, при движении на высоких скоростях увеличивается частота рабочих циклов, во время которых происходит сгорание масла. И стенки цилиндров в таких условиях движения нагреваются сильнее, вследствие чего моторное масло разжижается и теряет вязкость. А это облегчает его проникновение в камеру сгорания.

Коробка снижает расход масла?

Если водитель автомобиля с механической коробкой будет двигаться на третьей передаче при скорости 120 км/ч (около 6000 об/мин), то расход масла заметно вырастет. Если же он выберет повышающую (пятую или шестую) передачу, частота вращение коленвала снизится примерно вдвое. И, соответственно, упадет расход масла.

Алгоритм переключения передач в автоматических коробках выстроен так, чтобы двигатель в любых режимах работал на оптимальных оборотах. При езде по трассе с высокой скоростью любой автомат, независимо от числа ступеней в нем, будет стараться перейти на высшую передачу. Обычно переключение происходит при 3000–4000 об/мин (или 4500 об/мин в спортивном режиме).

При экономичной езде переключения происходят раньше – примерно в диапазоне 2000–2500 об/мин. Расход топлива и масла, соответственно, будет минимален.

При езде в рваном ритме коробка с большим числом ступеней будет переключаться чаще, чтобы дать двигателю возможность работать в режимах максимальной экономии топлива. Однако на переходных режимах мотор расходует масла больше, чем в стационарных (при равномерной нагрузке и оборотах).

Масложор у турбомоторов

У двигателей с турбонаддувом действительно чаще возникает масложор. Особенно летом. И вот почему.

Когда водитель после езды по трассе на высокой скорости останавливается и сразу глушит мотор, турбокомпрессор лишается охлаждения.

Температура внутри турбины растет, вследствие чего газодинамические уплотнения закоксовываются. И это неминуемо приводит к увеличению расхода масла.

Комментарий специалиста

Олег Куцобин, главный инженер E1 CARD:

– В нашем автопарке есть автомобили с 6- и 8-ступенчатыми автоматическими коробками передач. Мы заметили, что при движении по трассе у моделей с 8-ступенчатыми автоматами при скорости 120 км/ч двигатель вращается на 2,5–3 тысячах об/мин. А у аналогичных автомобилей с 6-ступенчатой коробкой мотор раскручивается до 4–5 тысяч об/мин.

На основе наблюдений мы сделали вывод, что машины с 8-ступенчатым АКП более экономичны – как по расходу топлива, так и масла.

Как сократить расход масла?

Чем агрессивнее водитель ведет машину, тем выше расход масла. То же самое происходит при движении на высоких скоростях. Поэтому на одной и той же машине у более импульсивного водителя угар масла будет больше.

Хотите снизить расход масла? Сбавьте скорость и ездите плавно! Еще и на топливе сэкономите.