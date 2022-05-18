7 действенных способов устранить масложор (без разборки двигателя)

Это явление называют еще угаром или повышенным расходом масла. Но если ситуация не очень запущенная, побороть его удается профилактикой. И без дорогого ремонта мотора.

Норма — это сколько?

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Когда производитель пишет в инструкции, что нормальный расход масла — 600 г (и даже выше!) на 1000 км в трудных условиях, он лукавит. Это огромный расход, недопустимый для исправного мотора. И производители поступают так, чтобы прикрыть конструктивные недочеты и не обслуживать по гарантии автомобили с откровенным масложором.

Но и нулю расход масла равняться не может. Смазка обязана оставаться на поверхности цилиндра при движении поршня. Иначе верхнее поршневое кольцо работает «на сухую» — а это приведет к прихватам и задирам. А коли частицы масла присутствуют при рабочем ходе, то они должны сгорать. Поэтому у исправного мотора расход составляет менее 50–100 г на 1000 км пробега.

Масложор обычно подкрадывается незаметно. Сначала приходится добавлять масло понемногу. Но если не обращать внимание на угар, он будет прогрессировать. И тогда доливать масло между заменами придется литрами.

Лучше до этого не доводить и разобраться с масложором на начальном этапе.

Иногда в масложоре виноваты не производители, а перевозчики. Особенно если машину многократно перегружают. Непрогретому двигателю дают изрядную нагрузку при подъеме на верхний уровень автовоза. Так можно поджечь поршневые кольца и активизировать масложор.

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1. Проверим вентиляцию

Система вентиляции картера обеспечивает в подпоршневом пространстве двигателя небольшое разрежение. А прорвавшиеся из камеры сгорания картерные газы, наоборот, давление там повышают. Поэтому их следует очистить от мельчайших капелек масла и отправить во впускной тракт двигателя, чтобы они попали в цилиндры и сгорели.

Нужно проверить и очистить маслоотделитель, а также клапан, который ограничивает величину разрежения в картере. При его зависании впускная система будет высасывать масло из двигателя, при этом загрязняясь сама. Дроссельный узел будет весь в масле.

2. Чистим форсунки

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Если форсунки плохо распыляют топливо, то оно неэффективно сгорает и оседает на стенках цилиндров. Это приводит к разжижению моторного масла, вследствие чего оно становиться более летучим, легче уходит в систему вентиляции картера, через кольца быстрее пробирается в надпоршневое пространство и там сгорает.

Поэтому следует проверить форсунки на качество распыла и при необходимости промыть. Инжекторы двигателей с непосредственным впрыском, которые демонтировать проблематично, можно попробовать почистить моющими присадками к топливу.

Можно заправлять машину бензином с улучшенными моющими свойствами. Тогда есть надежда сохранить форсунки, да и всю систему питания, в чистоте.

3. Используем высокооктановое топливо

Какой бензин заливать — вечная тема споров. Для борьбы с масложором лучше использовать высокооктановое топливо. При работе на бензине с низким октановым числом температура двигателя повышается, что приводит к закоксовке поршневых колец. Через них масло начинает попадать в камеру сгорания.

На крышке лючка бензобака редакционного Ларгуса с двигателем К4М указан только высокооктановый бензин. Его и заливаем уже 140 000 км. Даже намека на масложор нет.

4. Следим за температурой

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Современные моторы очень «горячие». Рабочая температура может достигать 115°С и выше. И даже высококачественные термостабильные масла работают на пределе возможностей. Еще немного — и масло начнет закоксовываться в канавках поршней, лишая кольца подвижности.

Самая распространенная причина превышения температуры — грязные радиаторы охлаждения двигателя и кондиционера. Поэтому чаще их промывайте. Даже если снаружи радиатор кондиционера кажется чистым, то между ним и теплообменником двигателя может скопиться слой войлока из пуха и пыли, не пропускающего воздух.

Вторая причина перегрева — мелкоячеистые сетки, которыми владельцы защищают радиаторы от насекомых и камешков. Откажитесь от них или поставьте более крупную сетку.

Третья причина — установка развитых нештатных защит моторного отсека. Они ухудшают продувку подкапотного пространства, повышая температуру двигателя.

Если у вашего автомобиля нет указателя температуры, для контроля используйте маршрутные компьютеры или сочетание сканера ELM 327 с программой в смартфоне, показывающую температуру с точностью до градуса.

5. Меняем масло по часам

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Масложор зависит от условий эксплуатации. Пробочный город или движение по трассе — это очень разные режимы работы для двигателя. Поэтому на одних моторах повышенный расход масла может появиться при пробегах до 100 000 км, а на других уровень масла меняться не будет.

Расход масла часто проявляется не сразу после замены, а лишь спустя 5000–7000 км. Не волнуйтесь — это еще не масложор! Просто присадки в масле со временем срабатываются, и оно начинает угорать.

Причин — две: либо масло недостаточно высокого качества, либо условия работы тяжелые. Поэтому лучше менять масло не по пробегу, а по моточасам (примерно через 300 часов работы) или ориентироваться на среднюю скорость автомобиля. Если она составляет 20–25 км/ч, масло следует обновлять каждые 7500 км.

6. Заливаем более вязкое масло

Использовать густое масло с высокотемпературной вязкостью (цифры в обозначении после W) 40 или 50 в принципе можно, но только для старых по конструкции двигателей. Современные моторы с их тончайшими каналами могут испытывать масляное голодание. Поэтому экспериментировать лучше в пределах вязкостей, разрешенных заводской инструкцией.

7. Применяем раскоксовку

Это последний способ борьбы с масложором перед тем, как разбирать двигатель.

На теплом моторе выворачиваем свечи и заливаем в цилиндры пенную раскоксовку. После 10-минутной паузы откачиваем из цилиндров грязную жидкость. Обязательно наносим смазку на стенки цилиндров, чтобы обезжиренные после раскоксовки поверхности не задрало.

Заливаем в масло раскоксовывающую жидкость, чтобы она действовала на поршни снизу, промывая маслосъемные кольца. После 10 минут работы на холостом ходу сливаем масло. Далее используем промывочное масло и на этом раскоксовку заканчиваем.

Заливаем высококачественное масло и наблюдаем за результатом. Вполне возможно, что масложор прекратится.

Лучше использовать пенную раскоксовку, потому что ее эффективность выше — она чистит всю камеру сгорания.

Рекомендую использовать все эти советы (кроме, пожалуй, последнего), даже если двигатель вашей машины еще не страдает масложором, — просто для профилактики. Возможно, тогда масложор и вовсе не появится.

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