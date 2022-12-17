Самый продвинутый двигатель СССР: как BMW, только круче

Мотор Москвич-412 по многим параметрам превосходил другие советские агрегаты. И даже иностранные аналоги.

Меньше, но больше

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Двигатель Москвич-412 серийно стали ставить на одноименные автомобили в конце 1967 года. Агрегат рабочим объемом 1,5 л развивал 75 л.с. при 5800 об/мин. Такое соотношение для бюджетных моделей даже и в 1990-х считали вполне приемлемым.

В 1960-1970-х мотор московских машин был просто революционным. Ведь такую же мощность агрегат ГАЗ-21 выдавал с 2,45 л.

На самом деле двигатель Москвича был еще мощнее! Ветераны завода рассказывали, что главный конструктор Александр Андронов намеренно занизил паспортную мощность, хотя серийные моторы легко выдавали 80 и более сил.

Но опытный Андронов понимал: при любой министерской проверке заводу будет лучше, если любой конвейерный двигатель выдаст заявленные параметры с запасом.

Верхневальный алюминиевый двигатель Москвич-412 при рабочем объеме 1,5 л развивал 75 л.с.

Оригинал или копия?

Позднее поползли слухи, что конструкторы МЗМА скопировали свой мотор с двигателя BMW. Это не совсем так.

Мотор Москвич-412 1,5 л (87х70 мм) похож на BMW М10 (первоначально М115). Немецкий мотор объемом 1,5 л (82х71 мм) в базовом варианте тоже развивал 75 л.с. при 5300 об/мин.

Но копией советский агрегат не был. И отличался очень важными элементами. Немецкий двигатель имел чугунный блок цилиндров и иную камеру сгорания, а также совершенно иное расположение навесных агрегатов.

Двигатель Москвич-412 под капотом.

А в алюминиевом блоке Москвича-412 были съемные гильзы. Такая конструкция позволяла легко ремонтировать агрегат в советских условиях.

Мотор BMW случайно напоминает двигатель Москвича. Вернее, наоборот.

Двигатель возможностей

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Самая известная в советские времена модификация мотора — Москвич-412Д. Дефорсированный вариант имел иные поршни, степень сжатия 7,2 вместо 8,8 и развивал 68 л.с.

Такие агрегаты в первую очередь предназначали Москвичу-21406 — так называемому сельскому варианту Москвича-2140 с защитой картера, иными шинами и другими изменениями.

Дефорсированный двигатель многие ценили, невзирая на потерю мощности. Ведь он был рассчитан на более дешевый 76-й бензин.

С рождения нового мотора на МЗМА закладывали и форсированные модификации. Агрегат стандартного объема 1,5 л с увеличенной до 9,5 степенью сжатия и двумя карбюраторами Weber развивал уже 92 л.с. И это был далеко не предел!

Мощный современный двигатель справедливо считали одним из главных достоинств Москвича-412.

Были созданы двигатели с двумя распредвалами, в том числе увеличенного рабочего объема. Двухвальный агрегат объемом 1,7 л (85х75 мм) со степенью сжатия 9,6 и парой карбюраторов развивал 117 л.с. Позднее создали и вариант объемом 1,8 л (82х85 мм) мощностью аж 124 л.с.

Вариант двигателя с двумя распредвалами.

Высокофорсированные моторы предназначали для гонок и ралли. Требования к ним, в частности по ресурсу, совсем другие. Однако при определенных доработках некоторые двигатели могли появиться и на серийных модификациях Москвича.

Эти моторы и опробовали на опытных образцах серий 3–5 и С. Но заводу не хватало даже обычных серийных агрегатов. А случилось так, что АЗЛК, передав производство в Уфу, перестал быть хозяином двигателю, который спроектировал и довел до ума.

Москвич-Г5 с гоночным двухвальным двигателем.

Неэволюционное развитие

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Выпуск 412-го мотора наладили на заводе авиамоторов в Уфе, поскольку в Москве для этого не было площадей и оборудования. Двигатель Москвич-408 на АЗЛК планировали снять с производства.

Но запуск ижевского завода привел к тому, что двигателей нового поколения стало не хватать. И 408-е моторы продолжали ставить на часть московских машин.

Теперь трудно представить, что в 1970-е и в начале 1980-х моторы Москвич-412 (УЗАМ-412) имели высочайшую репутацию не только по конструкции, но и по надежности. Кстати, неплохой экспорт Москвичей-412 во многом был обусловлен именно динамическими характеристиками автомобиля и надежностью двигателя. Это отмечали и зарубежные журналисты, столь же активно критикуя тормоза Москвича.

В лучшие годы жизни 412-й мотор не требовал долива масла от замены до замены. Владельцы Москвичей не ведали проблем с дымностью из-за попадания масла в цилиндры. Обслуживать двигатель (скажем, регулировать клапаны) было просто и удобно. Тысяч 150 км моторы выхаживали без проблем. А наличие съемных чугунных гильз упрощало капремонт.

Самой неудобной операцией по обслуживанию была замена съемного элемента масляного фильтра, расположенного в алюминиевом корпусе, висящем снизу мотора. Особо аккуратного обращения требовала тоненькая уплотнительная резинка этого самого корпуса. Но позднее эту проблему решили установкой на двигатель обычного, привычного уже с Жигулей масляного фильтра.

Качество стало резко падать в начале 1990-х. Масло подтекало изо всех мест. Дело доходило даже до бракованных (эллипсных) гильз и, соответственно, попадания в цилиндры масла.

Больше, объемнее, мощнее

К тому времени мотор (теперь по имени УЗАМ-331) модернизировали так, что мощность упала до 72 л.с. Новому более тяжелому Москвичу-2141 ее не хватало. Но у московского завода выбора не было.

Уфимский завод стал развивать выпуск двигателей увеличенного объема. Агрегат УЗАМ-3317 объемом 1,7 л (85х75 мм) выдавал вполне приличные 85 л.с. С ним 41-й Москвич ехал веселее. Если, конечно, везло с качеством сборки мотора, которое было нестабильным.

УЗАМ-3317 объемом 1,7 л и мощностью 85 л.с. под капотом Москвича-214122.

В небольших количествах делали двигатели 1,8 л (82х85 мм) мощностью 100 л.с. И даже 2-литровый агрегат (88х80 мм) с заявленной мощностью 112 л.с. Эти моторы понемногу ставили уже на ижевские Оды (ранее — Орбиты).

ВАЗ-2129 Нива с уфимским мотором.

В 1996-м в жизни знаменитого двигателя случилось еще одно интересное событие: уфимская компания Мастер-Мотор установила 2-литровый 100-сильный мотор в удлиненную Ниву ВАЗ-2129. Автомобилю 100-сильный агрегат пошел на пользу, но продолжения эта затея не имела.

УЗАМ-3320 под капотом Нивы.

Мотор мог бы жить до сих пор. Живет же на нынешней Ладе Ниве неоднократно модернизированный жигулевский двигатель. Но уфимской агрегат просто потерял сферу применения — попросту не стало его «носителей». А без автомобиля мотор быстро становится историей. Так и случилось.

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Фото: из архива «За рулем»