Самый продвинутый двигатель СССР: как BMW, только круче

Меньше, но больше
Двигатель Москвич-412 серийно стали ставить на одноименные автомобили в конце 1967 года. Агрегат рабочим объемом 1,5 л развивал 75 л.с. при 5800 об/мин. Такое соотношение для бюджетных моделей даже и в 1990-х считали вполне приемлемым.
В 1960-1970-х мотор московских машин был просто революционным. Ведь такую же мощность агрегат ГАЗ-21 выдавал с 2,45 л.
На самом деле двигатель Москвича был еще мощнее! Ветераны завода рассказывали, что главный конструктор Александр Андронов намеренно занизил паспортную мощность, хотя серийные моторы легко выдавали 80 и более сил.
Но опытный Андронов понимал: при любой министерской проверке заводу будет лучше, если любой конвейерный двигатель выдаст заявленные параметры с запасом.
Оригинал или копия?
Позднее поползли слухи, что конструкторы МЗМА скопировали свой мотор с двигателя BMW. Это не совсем так.
Мотор Москвич-412 1,5 л (87х70 мм) похож на BMW М10 (первоначально М115). Немецкий мотор объемом 1,5 л (82х71 мм) в базовом варианте тоже развивал 75 л.с. при 5300 об/мин.
Но копией советский агрегат не был. И отличался очень важными элементами. Немецкий двигатель имел чугунный блок цилиндров и иную камеру сгорания, а также совершенно иное расположение навесных агрегатов.
А в алюминиевом блоке Москвича-412 были съемные гильзы. Такая конструкция позволяла легко ремонтировать агрегат в советских условиях.
Двигатель возможностей
Самая известная в советские времена модификация мотора — Москвич-412Д. Дефорсированный вариант имел иные поршни, степень сжатия 7,2 вместо 8,8 и развивал 68 л.с.
Такие агрегаты в первую очередь предназначали Москвичу-21406 — так называемому сельскому варианту Москвича-2140 с защитой картера, иными шинами и другими изменениями.
Дефорсированный двигатель многие ценили, невзирая на потерю мощности. Ведь он был рассчитан на более дешевый 76-й бензин.
С рождения нового мотора на МЗМА закладывали и форсированные модификации. Агрегат стандартного объема 1,5 л с увеличенной до 9,5 степенью сжатия и двумя карбюраторами Weber развивал уже 92 л.с. И это был далеко не предел!
Были созданы двигатели с двумя распредвалами, в том числе увеличенного рабочего объема. Двухвальный агрегат объемом 1,7 л (85х75 мм) со степенью сжатия 9,6 и парой карбюраторов развивал 117 л.с. Позднее создали и вариант объемом 1,8 л (82х85 мм) мощностью аж 124 л.с.
Высокофорсированные моторы предназначали для гонок и ралли. Требования к ним, в частности по ресурсу, совсем другие. Однако при определенных доработках некоторые двигатели могли появиться и на серийных модификациях Москвича.
Эти моторы и опробовали на опытных образцах серий 3–5 и С. Но заводу не хватало даже обычных серийных агрегатов. А случилось так, что АЗЛК, передав производство в Уфу, перестал быть хозяином двигателю, который спроектировал и довел до ума.
Неэволюционное развитие
Выпуск 412-го мотора наладили на заводе авиамоторов в Уфе, поскольку в Москве для этого не было площадей и оборудования. Двигатель Москвич-408 на АЗЛК планировали снять с производства.
Но запуск ижевского завода привел к тому, что двигателей нового поколения стало не хватать. И 408-е моторы продолжали ставить на часть московских машин.
Теперь трудно представить, что в 1970-е и в начале 1980-х моторы Москвич-412 (УЗАМ-412) имели высочайшую репутацию не только по конструкции, но и по надежности. Кстати, неплохой экспорт Москвичей-412 во многом был обусловлен именно динамическими характеристиками автомобиля и надежностью двигателя. Это отмечали и зарубежные журналисты, столь же активно критикуя тормоза Москвича.
В лучшие годы жизни 412-й мотор не требовал долива масла от замены до замены. Владельцы Москвичей не ведали проблем с дымностью из-за попадания масла в цилиндры. Обслуживать двигатель (скажем, регулировать клапаны) было просто и удобно. Тысяч 150 км моторы выхаживали без проблем. А наличие съемных чугунных гильз упрощало капремонт.
Самой неудобной операцией по обслуживанию была замена съемного элемента масляного фильтра, расположенного в алюминиевом корпусе, висящем снизу мотора. Особо аккуратного обращения требовала тоненькая уплотнительная резинка этого самого корпуса. Но позднее эту проблему решили установкой на двигатель обычного, привычного уже с Жигулей масляного фильтра.
Качество стало резко падать в начале 1990-х. Масло подтекало изо всех мест. Дело доходило даже до бракованных (эллипсных) гильз и, соответственно, попадания в цилиндры масла.
Больше, объемнее, мощнее
К тому времени мотор (теперь по имени УЗАМ-331) модернизировали так, что мощность упала до 72 л.с. Новому более тяжелому Москвичу-2141 ее не хватало. Но у московского завода выбора не было.
Уфимский завод стал развивать выпуск двигателей увеличенного объема. Агрегат УЗАМ-3317 объемом 1,7 л (85х75 мм) выдавал вполне приличные 85 л.с. С ним 41-й Москвич ехал веселее. Если, конечно, везло с качеством сборки мотора, которое было нестабильным.
В небольших количествах делали двигатели 1,8 л (82х85 мм) мощностью 100 л.с. И даже 2-литровый агрегат (88х80 мм) с заявленной мощностью 112 л.с. Эти моторы понемногу ставили уже на ижевские Оды (ранее — Орбиты).
В 1996-м в жизни знаменитого двигателя случилось еще одно интересное событие: уфимская компания Мастер-Мотор установила 2-литровый 100-сильный мотор в удлиненную Ниву ВАЗ-2129. Автомобилю 100-сильный агрегат пошел на пользу, но продолжения эта затея не имела.
Мотор мог бы жить до сих пор. Живет же на нынешней Ладе Ниве неоднократно модернизированный жигулевский двигатель. Но уфимской агрегат просто потерял сферу применения — попросту не стало его «носителей». А без автомобиля мотор быстро становится историей. Так и случилось.
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Фото: из архива «За рулем»