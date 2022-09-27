Такие Москвичи мало кто видел: самые странные и очень редкие версии

Самый первый Москвич существовал в самых разных обличьях — и оставил яркий след в истории советского кино.

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Выпуск модели на заводе МЗМА начали в 1947 году, когда широко отмечали 800‑летие Москвы, и параллельно занялись развитием темы, причем как в СССР, так и в Германии.

Естественный отбор

А ведь немцы в контролируемых СВАГ бюро работали и на более дальнюю перспективу, причем часть проектов затевали по собственной инициативе. Для Москвича, в частности, разрабатывали автоматическую и полуавтоматическую коробки передач. Полуавтомат с гидромуфтой позволял переключать передачи без выжима сцепления.

Опытный Москвич с автоматической коробкой, созданной в Германии. Немецкая разработка — полуавтоматическая коробка передач с гидромуфтой.

В Шварценберге изготовили опытные фургон, универсал и даже шестиместный стретч: удлиненный в базе на 500 мм седан немцы предлагали в качестве такси. Цельнометаллический фургон унифицировали с аналогичным универсалом. Сделали и деревометаллический универсал, не требующий больших сложных штамповок.

Опытный образец красивого, но сложного в производстве цельнометаллического универсала, сделанный в Шварценберге.

Шестиместный удлиненный Москвич немцы предлагали советскому заводу в качестве такси. Цельнометаллический фургон, названный деливери, тоже сделали в Германии.

Деревометаллический универсал, в документах названный стейшен-ваген, изготовили в Германии. Серийный деревометаллический фургон Москвич‑400–422 разработали на МЗМА.

Все эти прототипы в 1946 году тоже отправили в Москву. Но последнее, что могло тогда заинтересовать МЗМА, - сложные коробки передач и стретч. А универсалом и фургоном собственной конструкции в Москве уже тоже занимались. Их сделали на так называемом коммерческом шасси Москвич‑400–420К — передок, пол, крылья, передние двери. На такое шасси поставили грузопассажирский кузов из фанеры и деревянных реек.

Москвич‑400–421 мог стать первым советским универсалом, но завод не был готов к его производству.

Москвич‑400–421 мог бы стать первым советским серийным универсалом, но в серию так и не пошел — слишком сложная и трудоемкая для МЗМА конструкция. Фургон же — Москвич‑400–422 с 1948 года понемногу собирали. Сначала на МЗМА, а с 1949‑го на одном из заводов МВД. На коммерческих шасси сторонние предприятия, например, московский рефрижераторный завод, делали и иные незамысловатые варианты, включая изотермические ­фургоны.

Коммерческое шасси Москвич‑400–420К для постройки фургонов и спецмашин.

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Пикап остался опытным образцом. Хотя машину с самоблокирующимся дифференциалом и внедорожными шинами даже сватали военным. Но привод-то остался задним. По той же причине не пошел в производство транспортер с максимально упрощенным кузовом, сделанный в 1950 году. От него, правда, осталась конструкция откидного руля. Идею, когда водитель управляет машиной лежа и даже перемещаясь рядом с машиной, много позже реализовали на внедорожнике ЛуАЗ‑967.

Опытный пикап согласно сложной заводской индексации назывался Москвич‑400П‑431–426.

Помимо фургона серийным стал и кабриолет Москвич‑400–420А, выпуск которого как раз и не планировали. Появление машины по срочному заданию министерства в 1948 году — отчасти курьез.

Кабриолет Москвич‑400–420А родился из-за нехватки листовой стали для крыши.

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Кабриолет разработали не как пижонскую версию, а из-за дефицита стального листа и сложности его штамповки (такая же история была и с Победой). А ведь производство требовали наращивать. Официально Москвич с тентом адресовали южным регионам. Самые большие партии из почти 18 тысяч выпущенных в 1949–1952 годах машин действительно отправили в Тбилиси, Ташкент и Баку. Но много кабриолетов продали в Москве и Ленинграде. В небольших количествах выпускали и медицинские Москвичи‑400–420М для участковых врачей. Сделали несколько десятков машин с ручным управлением.

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