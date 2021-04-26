Моторы для машин-догонялок КГБ: их делали на ВАЗе!

Роторно-поршневые двигатели производства Волжского автозавода ставили не только на Лады, но и на множество советских автомобилей — от Оки до РАФа. Внешне машины с РПД не отличались от обычных Жигулей и Волг, но ехали совсем по-другому.

Забыть о роторе!

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Один из создателей роторных двигателей ВАЗ Леонид Новиков вспоминал, как в феврале 1971 года начальник КБ двигателей ВАЗ Михаил Коржов принял его (тогда молодого техника) на работу с одним условием: забыть о «роторах»!

Как оказалось, незадолго до этого главного моториста попросили внимательно изучить чертежи явно неработоспособного мотора одного изобретателя-любителя. Вот Коржов и проникся антипатией к ротору. Но через два года на ВАЗе началась-таки разработка собственного роторно-поршневого мотора!

Один из первых опытных образцов односекционного двигателя ВАЗ-311.

ВАЗДА-Т34

В сентябре 1973-го в Тольятти попала специально закупленная японская Mazda RX-2 с двухсекционным ротором. С машины сняли мотор и установили его под капот ВАЗ-2103. Для начала хотели просто понять: как ротор встанет в Жигули.

Роторный двигатель объемом 1,3 л мощностью 70 л.с. Паспортная максимальная скорость Жигулей с таким мотором — 145 км/ч.

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«Трешку» с японским 120-сильным двигателем и стандартной жигулевской коробкой передач на заводе прозвали Вазда-Т34. А вскоре на ВАЗе появилось специальное конструкторское бюро по роторно-поршневым двигателям под руководством Бориса Поспелова. Его сотрудникам поставили задачу: создать семейство моторов с воздушным и жидкостным охлаждением, а первым делом — односекционный двигатель мощностью 80 л.с.

Сюрприз для Ванкеля

За прототип советского агрегата взяли двигатель Мазды. Скомпоновали свой односекционный мотор под капотом Жигулей, выдвинув его вперед и улучшив тем самым развесовку, а заодно и упростив замену свечей.

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Жигули с ротором показывали даже самому Феликсу Ванкелю — отцу роторного двигателя, конструктору-новатору, долго проработавшему на западногерманской фирме NSU, которая первой и решилась на производство таких моторов. Ванкель похвалил советских инженеров за грамотную компоновку мотора в Жигулях.

В Тольятти провели три фазы испытаний и доводки машины. И передали документацию на производство. Так появился ВАЗ-21018 с внешностью обычного ВАЗ-21011, по сути — первый советский товарный автомобиль с роторным двигателем. Такие машины делали очень маленькими партиями, зато они заинтересовали спецслужбы.

Внешне ВАЗ-21018 не отличался от стандартного ВАЗ-21011.

Товарищи в штатском

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Вскоре конструкторское бюро ВАЗа довело до ума и более мощный двухсекционный двигатель. Машины «специального назначения» с мощными роторными моторами не собирались запускать в свободную продажу, а делали для милиции и КГБ. Кстати, именно по их требованию внешне Жигули с роторами совершенно не отличались от обычных.

Надежность первых двигателей была невысокой. Не столько из-за конструкции, сколько из-за огрехов производства. Постепенно моторы улучшали, но все проблемы до самого конца производства окончательно так и не решили.

Семейство роторных двигателей ВАЗ-311 и ВАЗ-411, разработанных в 1970-х.

Вслед за ВАЗ-21018 появился и ВАЗ-21019 в том же кузове, но уже с двухсекционным двигателем ВАЗ-411 мощностью аж 120 л.с.! В модернизированном виде под именем ВАЗ-411М этот мотор ставили потом и на «пятерку» — ВАЗ-21059. Машины в «одиннадцатом» и в «пятом» кузове делали мелкосерийно в конце 1970-х — начале 1980-х гг.

Дальнейшим развитием двухсекционного двигателя стал вариант с впрыском топлива вместо карбюратора — ВАЗ-411-01. Такой мотор мощностью 130–140 л.с. монтировали на небольшие партии «семерок» — ВАЗ-21079 уже в начале 1990-х.

А ну-ка, догони!

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Поездившие еще на первых роторных Жигулях испытатели рассказывали, сколь непривычен был в те годы стремительный и ровный (без провалов) разгон автомобиля. Уже на первой передаче, быстро раскрутив двухсекционный мотор, можно было развить 90 км/ч! А вскоре стрелка спидометра просто упиралась в «стенку».

Еще одна необычная особенность роторной машины, к которой водителям пришлось привыкнуть, — невозможность тормозить двигателем, переключая передачи вниз. Кроме того, при энергичной езде (а как на такой машине еще ездить?) страдали синхронизаторы коробки.

Характерная черта роторного двигателя — большой расход масла, минимум 200 мл на 1000 км. А топлива «бешеные» Жигули в среднем потребляли 12 л/100 км. Частникам это вряд ли бы понравилось, а водителей машин спецслужб, разумеется, не волновало.

Роторные двигатели исправно работали примерно до 90 тысяч км. Первым признаком «умирания» мотора становился плохой пуск из-за износа уплотнений ротора и, соответственно, снижения компрессии.

С оттопыренными «ушами»

Роторные двигатели стали устанавливать не только на Жигули. Появилась отдельная программа Минавтопрома СССР, предписывающая создать соответствующие модификации почти всех легковых советских автомобилей: от Оки до правительственной Чайки и микроавтобусов РАФ. Ведь секции ротора можно было соединять практически в любых количествах, и, таким образом, создавать агрегаты разной мощности.

Двухсекционный двигатель мощностью около 140 л.с. под капотом «девятки».

На Оку в Тольятти поставили 40-сильный вариант односекционного двигателя, которого малолитражке хватало, естественно «за глаза». Но сделали лишь один экземпляр, который, кстати, жив до сих пор.

На опытных образцах Волги ГАЗ-31028, собранных в 1989–1990 гг., стоял 140-сильный мотор. Самые мощные агрегаты — трехсекционный ВАЗ-431 и даже четырехсекционный ВАЗ-441, предназначенные для Волги и Чайки, развивали, соответственно, 210 и даже 280 л.с.! Очень впечатляющие для СССР показатели!

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На два РАФа — микроавтобус и санитарку в Риге в 1985-м поставили двухсекционные 140-сильные моторы. Первый вариант делали для 9-го управления КГБ, занимающегося охраной первых лиц государства, второй — для 4-го управления Минздрава, лечащего этих самых лиц.

Уже на третьей передаче РАФ с ротором легко набирал 140 км/ч. На испытаниях на полигоне он достиг почти 160 км/ч. При этом верхняя часть дверей начинала оттопыриваться, словно уши несущегося зверя. И тормоза РАФа не способны были остановить микроавтобус с таких скоростей.

В начале перестройки тему ротора в Риге закрыли. Но одна санитарная машина уже в частных руках работала в Латвии еще несколько лет. Окончательно ее двигатель износился к 120 тысячам км, а ремонту ротор фактически не подлежал.

Ротор в массы

На базе двухсекционного ВАЗ-411 сделали ВАЗ-415 — универсальный мотор как для заднеприводных, так и для переднеприводных моделей. Такие двигатели в 135-сильной версии с конца 1997-го ставили на Самары — ВАЗ-2109-91, ВАЗ-21099-91, а потом и Самару-2 — ВАЗ-2115-91.

Серийный двигатель ВАЗ-415, который предлагали для Лады-Самары 2.

Эти машины с паспортной максималкой 190 км/ч не только выпускали небольшими партиями, но уже и продавали любому желающему. Покупали их, правда, лишь большие оригиналы. Лада Самара с ротором легко «делала» на дороге не только вазовские серийные машины, но и многие иномарки.

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Роторные Лады уже лет десять как сняты с производства, но поклонники у них есть и сегодня. Но нынче купить автомобиль с таким двигателем сложно. Предложений на вторичке мало. Те, кто сейчас владеют такими раритетами, очень редко продают любимцев. А вот двигатели на вторичном рынке попадаются, как ни странно, куда чаще. Разброс цен — значительный. За карбюраторные ВАЗ-415 (якобы в хорошем состоянии) просят 60–80 тысяч руб. За сделанные на заказ (!) агрегаты — от 100 тысяч. А цена двухсекционного варианта — уже не карбюраторного, а с системой впрыска — доходит аж до 300 тысяч!

Так что самому сделать роторную Ладу вполне возможно. Только получится она недешевой, а легализовать подобный тюнинг сегодня — большая проблема.

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Фото: из архива «За рулем»