«За рулем» встретился с конструктором Леонидом Новиковым, одним из создателей двигателя для ВАЗ-2108, и задал ему все вопросы.

Леонид Новиков за работой. АВТОВАЗ, 1970-е гг.

В свое время двигатель для ВАЗ-2108 и его модификаций стал, как и сам переднеприводный автомобиль, этапным для отечественного автопрома. В той или иной мере от этого мотора произошли и современные вазовские двигатели.

С чего начали проектировать двигатель?

Начинали с технических требований к двигателю от отдела компоновки автомобиля. Там были указаны мощность, масса, габариты. На стадии разработки обсуждали множество вариантов (например, было тринадцать вариантов камер сгорания), но, конечно, с привязкой к существующему на заводе оборудованию.

Какие импортные аналоги видели? Что у них заимствовали?

Изучали и испытывали двигатели фирм FIAT, Alfa Romeo, Volkswagen и другие, но в меньших объемах. У двигателя FIAT полностью позаимствовали привод клапанов, толкатели и регулировочные шайбы.

Насколько свободно работали?

По компоновке двигателя — свободно. Но по конструкции агрегатов и узлов были очень жесткие требования по унификации деталей и технологий с имеющимися на основном производстве ВАЗа. Двигатель технологически унифицировали с классическими моторами по диаметру цилиндров, диаметру коренных и шатунных шеек коленвала. Унифицировали и поршневые пальцы, клапаны (кроме длины стержней).

А не пробовали ставить на «восьмерку» моторы с «классики»?

Двигатели с «классики» никогда не ставили на опытные образцы. Дополнительная бобышка на картере сцепления была предусмотрена для установки наших дизельных двигателей, которые поставили на несколько опытных образцов ВАЗ- 21085. Но не в плановом, а в инициативном порядке.

Двигатель ВАЗ-2108

Почему базовым выбрали мотор 1,3 л, а не сразу 1,5 л?

Тогда считали, что наиболее востребованным будет автомобиль с двигателем 1,3 л, по аналогии в ВАЗ-2101 с двигателем 1,2 л.

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Какие еще двигатели закладывали вначале?

В технических требованиях автомобилей семейства ВАЗ-2108 указывались двигатели 1,1 л, 1,3 л и 1,5 л. По результатам дорожных испытаний вариант с 1,1 л признали неудачным. Но по требованию маркетологов его создали — с прицелом на западные рынки. Однако спрос на такой мотор мощностью 54 л.с. оказался очень невелик, и делали его недолго.

Почему для привода ГРМ выбрали ремень, а не цепь?

Анализ конструкций импортных двигателей подтвердил целесообразность применения зубчатого ремня. Благодаря ему заметно снизили уровень шума. А надежность цепи приравнивалась к надежности зубчатого ремня. Конечно, при соблюдении графика регламентных работ в эксплуатации.

ВАЗ-2108 из запасников музея Porsche

Каков вклад в создание мотора фирмы Porsche?

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Вклад немцев имел огромное значение — если не сказать решающее. Наши специалисты прошли передовую школу доводки двигателей. От немцев мы получили методики доводки и перечень оснащения моторных боксов, работающих по современным методикам. Фирма Porsche привлекала подрядчиков для совершенствования узлов, агрегатов и деталей двигателя 1,3 л: масляного насоса, поршней, поршневых колец, прокладки головки блока и т.д.

Рост объема цилиндров сразу задумали? А 16-клапанную головку?

Предусматривали двигатели до 1,6 л. А вот шестнадцатиклапанную головку не предусматривали. Поначалу хватало проблем и с восьмиклапанной.

Мотор ВАЗ-2108 под капотом

Какой ресурс двигателя закладывали?

Рассчитывали на ресурс в 200 000 км.

Если смотреть на мотор с современных позиций, то он получился...

...очень удачным! Кстати, по этому поводу тогда были даже статьи в немецких журналах. Но главное — его достоинства доказаны временем.

Самый удачный мотор России — главные вопросы конструктору «За рулем» встретился с конструктором Леонидом Новиковым, одним из создателей двигателя для ВАЗ-2108, и задал ему все вопросы. Самый удачный мотор России — главные вопросы конструктору

Фото: из архива «За рулем»