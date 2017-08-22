Первый советский мотоцикл с роторным двигателем: пуля с ВАЗа!

Современные спортбайки «крутятся» до 9000 об/мин, но неужели ИЖ 80-х годов мог так же? В очередной галерее ЗР рассказывает о роторно-поршневом двигателе, который в далеких 1960-х наши инженеры начали разрабатывать для установки на мотоцикл.

Первый советский мотоцикл с роторным двигателем: пуля с ВАЗа!
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Текст и фото: музей мотоциклов «Мотомир Вячеслава Шеянова»

Первый советский мотоцикл с роторным двигателем: пуля с ВАЗа!

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