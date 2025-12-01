Вторая жизнь Geely Atlas: о каких проблемах знают только владельцы

Эксперт Сергей Зиновьев перечислил недостатки Geely Atlas с пробегом

На вторичном рынке кроссоверов Geely Atlas образца 2018-2022 годов – один из самых заметных и интересных персонажей.

Он привлекает покупателей просторным салоном, уровнем комфорта и приемлемой ценой. Но так ли он хорош на самом деле, когда переходит к своему второму или даже третьему владельцу?

Мнения водителей кардинально разнятся. Одни хвалят его за неубиваемые атмосферные моторы 2.0 и 2.4, другие ругают из-за вечных глюков медиасистемы, проявляющихся после каждой мойки. И это не единственный недостаток.

При ближайшем рассмотрении выясняется, что у популярного кроссовера есть характерные «болевые точки». Более мощный турбомотор 1.8 демонстрирует нервный характер, требуя дорогого бензина и внимания к топливному насосу. Автоматическая коробка передач на некоторых экземплярах может преподнести сюрприз в виде рывков, а отдельные машины и вовсе проходили замену АКП по гарантии.

Мнение эксперта

Сергей Зиновьев, «За рулем»:

– Заднюю ось подключает муфта BorgWarner – к ней вопросов нет, однако есть проблема с герметичностью сальников углового редуктора, куда проникает влага, постепенно разъедая внутренности.

И если с простой и живучей подвеской до 100 тысяч км проблем обычно не возникает, кроме штатной замены стоек стабилизаторов, то рулевые рейки и тормозные диски на ряде машин приходилось менять по гарантии.

К списку типичных для возраста проблем владельцы относят и периодически клинящий стояночный тормоз, и отказ бесключевого доступа в слякоть. На этом фоне особую важность для покупателя имеет проверка участия автомобиля в отзывной кампании, связанной с риском повреждения топливных трубок в сильные морозы.

В целом, Geely Atlas довольно крепкий автомобиль, но чтобы покупка поддержанного экземпляра стала осознанной, наш автор разложил по полочкам все его достоинства и скрытые недостатки.

Узнайте всю правду о самом массовом китайском кроссовере на вторичке в декабрьском номере журнала «За рулем». Уже в продаже!

Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Зиновьева «Надежный бюджетный "китаец" – сказки или такое бывает?» из журнала «За рулем» № 12 за 2025 год.