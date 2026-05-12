Производство новой модели мотоцикла Минск показали на видео

«За рулем» показал, как в Белоруссии собирают современные мотоциклы Minsk

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов побывал на белорусском «МотоВелоЗаводе», который выпускает мотоциклы под брендом Минск и велосипеды марки Аист.

Как рассказал эксперт, сейчас на предприятии работает 250 человек. В прошлом году было продано 65 тысяч велосипедов Аист и 7,5 тысяч мотоциклов Минск, а в этом году стоит цель нарастить производство и продажи.

Причем не только в Белоруссии, но и в России – уже сейчас и байки, и велосипеды «МотоВелоЗавода» можно купить в РФ.

Городской байк Minsk C4 300 – самый мощный в линейке: двигатель с воздушно-масляным охлаждением имеет объем 282,7 куб.см и развивает 28,5 л.с., что позволяет разгоняться до 130 км/ч

Более того, как ранее рассказывал «За рулем», в России уже налажена и сборка мотоциклов Минск – их производят на мощностях Вяземского машиностроительного завода. А как собирают новые модели Минск на головном предприятии в Республике Беларусь? Смотрим!