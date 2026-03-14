В России начат выпуск мотоциклов легендарной советской марки

Вяземский машиностроительный завод начал сборку мотоциклов Минск

Сборка мотоциклов марки Минск стартовала на мощностях Вяземского машиностроительного завода (ВМЗ) в Смоленской области.

ВМЗ официально стал вторым сборочным заводом этих мотоциклов после головного предприятия, МотоВелоЗавода в Минске. Еще летом 2025 года группа сотрудников ВМЗ посещала Белоруссию для ознакомления со сборкой, обкаткой и регулировкой мотоциклов. Переняв опыт белорусских коллег, самостоятельно собрали тестовую партию, а затем получили машинокомплекты для серийной сборки в Вязьме.

На данный момент ВМЗ по лицензии МотоВелоЗавода собирает две модели – Рейнджер (на фото) и Хантер. Работы ведут на экспериментальном участке с мобильными рабочими местами, есть стенд для тестирования собранных мотоциклов. Приемку изделий ведет ОТК завода.

С января 2026 года опытное мелкосерийное производство из привозных машинокомплектов имеет мощность около 20 байков в месяц – с перспективой расширения и выделения в отдельный участок.

Минск Хантер (Hunter 150) и Минск Рейнджер (Ranger 200), по сути, разные модификации одной базовой модели, разработанной в Минске. Эти мотоциклы подходят для сельской местности, работы в лесных хозяйствах, а также выездов на природу.

Источник:  Автопоток
Иннокентий Кишкурно
14.03.2026 
