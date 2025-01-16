#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Тест безопасности кроссовера Changan CS55
24 января
После резонансного видео проведен краш-тест – новые подробности
Стала известна причина сломанного кресла...
Tank 500 Blасk Trail 2025
24 января
Неубиваемые внедорожники Tank начали продавать в России
Бронированный Tank 500 поступил в продажу в...
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
24 января
Эти автомобили вышли на второе место по предложению в России
В России в 4 раза с 2022 года выросло...

Лукашенко решил оставить у себя подаренный ему мотоцикл

Лукашенко подарили последнюю модель мотоцикла легендарного бренда Минск Д4 125

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил в подарок мотоцикл марки «Минск Д4 125». Его выпуск наладили на обновленной производственной площадке «МотоВелоЗавода». О подарке первому лицу государства от коллектива завода написали белорусские СМИ.

Производство «МотоВелоЗавода» расположено на территории Минского городского технопарка, представитель предприятия от имени всего коллектива выразил главе Беларуси благодарность за своевременно принятые решения по сохранению и возрождению предприятия.

Минск Д4 125
Минск Д4 125
Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Рекомендуем
Новый большой кроссовер Chery — тест на русском Севере
«Мы знаем ваше особое отношение к нашим национальным брендам – "Минск" и "Аист". И хотели бы вручить вам, первому президенту Республики Беларусь, первый мотоцикл "Минск", произведенный на новых модернизированных линиях предприятия», – рассказал представитель завода.

Лукашенко так понравился мотоцикл, что он решил оставить такой презент себе.

«Все подарки отдаю государству. Но мотоцикл не отдам», – категорично заявил белорусский лидер.

Рекомендуем
Лучшие лайфхаки от подписчиков «За рулем» в Телеграм

«Минск Д4 125» представляет собой экономичный мотоцикл с современным сбалансированным дизайном, созданный для дорожных условий стран СНГ. Минималистичный дизайн напоминает предыдущие модели линейки бренда «Минск». Это надежный и выносливый мотоцикл, заверили на предприятии.

Источник: belta.by

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Depositphotos | Белта
Количество просмотров 400
16.01.2025 
Фото:Depositphotos | Белта
Поделиться:
Оцените материал:
0