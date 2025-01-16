Лукашенко решил оставить у себя подаренный ему мотоцикл

Лукашенко подарили последнюю модель мотоцикла легендарного бренда Минск Д4 125

Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил в подарок мотоцикл марки «Минск Д4 125». Его выпуск наладили на обновленной производственной площадке «МотоВелоЗавода». О подарке первому лицу государства от коллектива завода написали белорусские СМИ.

Производство «МотоВелоЗавода» расположено на территории Минского городского технопарка, представитель предприятия от имени всего коллектива выразил главе Беларуси благодарность за своевременно принятые решения по сохранению и возрождению предприятия.

Минск Д4 125

«Мы знаем ваше особое отношение к нашим национальным брендам – "Минск" и "Аист". И хотели бы вручить вам, первому президенту Республики Беларусь, первый мотоцикл "Минск", произведенный на новых модернизированных линиях предприятия», – рассказал представитель завода.

Лукашенко так понравился мотоцикл, что он решил оставить такой презент себе.

«Все подарки отдаю государству. Но мотоцикл не отдам», – категорично заявил белорусский лидер.

«Минск Д4 125» представляет собой экономичный мотоцикл с современным сбалансированным дизайном, созданный для дорожных условий стран СНГ. Минималистичный дизайн напоминает предыдущие модели линейки бренда «Минск». Это надежный и выносливый мотоцикл, заверили на предприятии.

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Источник: belta.by