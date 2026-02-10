Новые мотоциклы Jawa — официальные продажи в РФ!

Четыре модификации мотоцикла Jawa прошли сертификацию в России

Марка Jawa возвращается в Россию – четыре модификации получили Одобрение типа транспортного средства. Документ оформила компания из Подольска, являющаяся дистрибьютором бренда в странах ЕАЭС.

Согласно ОТТС, сертифицированы 300 CL, Forty Two, 350 CL и 42 FJ. Визуально это разные машины, но по технике довольно близки, хотя и не идентичны. Например, «трехсотка» комплектуется четырехтактником объемом 295 куб. см, отдача которого составляет 23 л.с. А остальным модификациям положен более мощный мотор: 334 куб. см, 29-30 л.с. Коробка передач – 6-ступенчатая, привод заднего колеса – цепной.

Jawa 300 CL

У мотоциклов телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами и задняя маятниковая подвеска. Словом, все стандартно и очень «по-явовски» – просто на качественно новом уровне.

Напомним, основанная в 1929 году и очень популярная в позднем СССР чешская мотоциклетная марка Jawa с 2018 года принадлежит корпорации Mahindra & Mahindra, современные мотоциклы под маркой Jawa Moto выпускаются в Индии. Впервые о возвращении бренда в Россию стало известно в 2024 году. Цены сертифицированных мотоциклов пока не называются.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте