Олдтаймер-Галерея покажет новые мотоциклы Jawa, которые можно купить со скидкой
На выставке «Олдтаймер-Галерея» представят Jawa 42, Jawa 350 Perak, Jawa 300 Praga
На стартовавшей выставке «Олдтаймер-Галерея» будет стенд мотоциклетной марки Jawa – «За рулем» рекомендует обратить на него внимание. Экспозиция посвящена 95-летнему юбилею легендарного бренда, однако на ней будет место отнюдь не только ностальгии. Приводим выдержки из официального пресс-релиза.
«Встречайте новые модели – Jawa 42, Jawa 350 Perak и Jawa 300 Praga! Инжектор, жидкостное охлаждение, шестиступенчатая КПП, ABS на оба колеса и узнаваемый стиль Jawa объединяют эти модели. Много настоящего железа "по кругу" и внимание к мелочам – все, как и раньше».
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«Jawa 300 Praga – новая реинкарнация "Явы-старушки"».
Jawa 300 Praga
«Jawa 42 – немного осовремененная комплектация, для тех, кто хочет ретростиль Jawa, но не копию дизайна прежних моделей. Для молодых и дерзких? Возможно».
Jawa 350 Perak
«Jawa 350 Perak – стильный боббер для эгоиста. Впрочем, можно заказать и незаводскую опцию – сиденье для двоих».
Jawa 350 Retro
Классическая двухтактная Jawa 350 Retro "перекинет мостик" к старым моделям мотоциклов Ява – эта модель конструктивно такая же, как 40 лет назад, но она выпускается на заводе Jawa и сейчас.
Jawa 250-353, 1953-1962
Конечно, на стенде будут представлены и прежние модели Ява – юбилей без них представить невозможно. А кроме того, к празднику подготовлен подарок: у посетителей выставки есть возможность купить мотоциклы Jawa с существенной скидкой.
Выставка «Олдтаймер-Галерея» пройдет с 12 по 14 апреля в КВЦ «Экспофорум» (Санкт-Петербург), все подробности уже есть на сайте организаторов.
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12.04.2024
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