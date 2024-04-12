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Олдтаймер-Галерея покажет новые мотоциклы Jawa, которые можно купить со скидкой

На выставке «Олдтаймер-Галерея» представят Jawa 42, Jawa 350 Perak, Jawa 300 Praga

На стартовавшей выставке «Олдтаймер-Галерея» будет стенд мотоциклетной марки Jawa – «За рулем» рекомендует обратить на него внимание. Экспозиция посвящена 95-летнему юбилею легендарного бренда, однако на ней будет место отнюдь не только ностальгии. Приводим выдержки из официального пресс-релиза.

«Встречайте новые модели – Jawa 42, Jawa 350 Perak и Jawa 300 Praga! Инжектор, жидкостное охлаждение, шестиступенчатая КПП, ABS на оба колеса и узнаваемый стиль Jawa объединяют эти модели. Много настоящего железа "по кругу" и внимание к мелочам – все, как и раньше».
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
«Jawa 300 Praga – новая реинкарнация "Явы-старушки"».
Jawa 300 Praga
Jawa 300 Praga
«Jawa 42 – немного осовремененная комплектация, для тех, кто хочет ретростиль Jawa, но не копию дизайна прежних моделей. Для молодых и дерзких? Возможно».

Jawa 350 Perak
Jawa 350 Perak
«Jawa 350 Perak – стильный боббер для эгоиста. Впрочем, можно заказать и незаводскую опцию – сиденье для двоих».
Jawa 350 Retro
Jawa 350 Retro
Классическая двухтактная Jawa 350 Retro "перекинет мостик" к старым моделям мотоциклов Ява – эта модель конструктивно такая же, как 40 лет назад, но она выпускается на заводе Jawa и сейчас.
Jawa 250-353, 1953-1962
Jawa 250-353, 1953-1962

Конечно, на стенде будут представлены и прежние модели Ява – юбилей без них представить невозможно. А кроме того, к празднику подготовлен подарок: у посетителей выставки есть возможность купить мотоциклы Jawa с существенной скидкой.

Выставка «Олдтаймер-Галерея» пройдет с 12 по 14 апреля в КВЦ «Экспофорум» (Санкт-Петербург), все подробности уже есть на сайте организаторов.

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За РулемИннокентий Кишкурно
12.04.2024
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