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Олдтаймер-Галерея 2024 – известны сроки и программа!

12 апреля в Санкт-Петербурге откроется 34-я выставка Олдтаймер-Галерея

Крупнейшая в РФ выставка старинных автомобилей и антиквариата, уже 34-я по счету «Олдтаймер-Галерея» откроется 12 апреля в Санкт-Петербурге в КВЦ Экспофорум. Организаторы сообщают, что всего на три дня огромный зал площадью 13 тысяч квадратных метров будет превращен в «город прошлого, наполненный сотнями удивительных экспонатов». «За рулем» рассказывает, что ждет посетителей.

Олдтаймер-Галерея 2024
Олдтаймер-Галерея 2024
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

Фестиваль технических музеев России под девизом – «От кареты до ракеты!»:

  • фаэтон Александра I
  • космический корабль «Союз»
  • сани императрицы Марии Федоровны
  • исследовательский аппарат «Венера-4»
  • детская коляска-самокатка 19 века
  • марсоход конца 20 века
Олдтаймер-Галерея 2024
Олдтаймер-Галерея 2024
«Экспонаты выставки уникальны и неповторимы – эти роскошные автомобили и мотоциклы когда-то побеждали в конкурсах элегантности и сложнейших гонках, были покорителями сердец и недоступной мечтой для целых поколений, переживали годы забвения и меняли своих владельцев. Сейчас, буквально возродившись из руин, они вновь стали знаменитыми: на этот раз – в мире ценителей старины», – говорят организаторы.
Олдтаймер-Галерея 2024
Олдтаймер-Галерея 2024

Интерактивная часть позволит:

  • посидеть в кабине вагоновожатого
  • погонять на радиоуправляемом болиде
  • пострелять на игрушечном танкодроме
  • покрутить троллейбусную баранку
  • побывать в императорском вагоне
  • прокатиться на мини-трамвае
  • поучаствовать в ретро-ралли
Олдтаймер-Галерея 2024
Олдтаймер-Галерея 2024

Как всегда, «Олдтаймер-Галерея» станет местом, где можно приятно и полезно провести выходные всей семьей – тут точно будет интересно посетителю любого возраста.

Олдтаймер-Галерея 2024
Олдтаймер-Галерея 2024

Экспозиции выставки, которые точно стоит посетить:

  • «Будущее принадлежит мечтателям!» – экспозиция концепт-каров и прототипов 1980-90-х
  • Автомобили студии «Ленфильм» из культовых кинолент и современных сериалов
  • «Автомобиль трех столетий» – восстановленные остатки одного из первых русских автомобилей
  • «Блошиный рынок» – вещи с историй для настоящих ценителей.

Олдтаймер-Галерея 2024
Олдтаймер-Галерея 2024

Выставка «Олдтаймер-Галерея» пройдет с 12 по 14 апреля в КВЦ Экспофорум (Санкт-Петербург), все подробности уже есть на сайте организаторов.

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Олдтаймер-Галерея
Количество просмотров 2
03.04.2024
Фото:Олдтаймер-Галерея
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