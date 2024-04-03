Олдтаймер-Галерея 2024 – известны сроки и программа!

12 апреля в Санкт-Петербурге откроется 34-я выставка Олдтаймер-Галерея

Крупнейшая в РФ выставка старинных автомобилей и антиквариата, уже 34-я по счету «Олдтаймер-Галерея» откроется 12 апреля в Санкт-Петербурге в КВЦ Экспофорум. Организаторы сообщают, что всего на три дня огромный зал площадью 13 тысяч квадратных метров будет превращен в «город прошлого, наполненный сотнями удивительных экспонатов». «За рулем» рассказывает, что ждет посетителей.

Олдтаймер-Галерея 2024

Фестиваль технических музеев России под девизом – «От кареты до ракеты!»:

фаэтон Александра I

космический корабль «Союз»

сани императрицы Марии Федоровны

исследовательский аппарат «Венера-4»

детская коляска-самокатка 19 века

марсоход конца 20 века

Олдтаймер-Галерея 2024

«Экспонаты выставки уникальны и неповторимы – эти роскошные автомобили и мотоциклы когда-то побеждали в конкурсах элегантности и сложнейших гонках, были покорителями сердец и недоступной мечтой для целых поколений, переживали годы забвения и меняли своих владельцев. Сейчас, буквально возродившись из руин, они вновь стали знаменитыми: на этот раз – в мире ценителей старины», – говорят организаторы.

Олдтаймер-Галерея 2024

Интерактивная часть позволит:

посидеть в кабине вагоновожатого

погонять на радиоуправляемом болиде

пострелять на игрушечном танкодроме

покрутить троллейбусную баранку

побывать в императорском вагоне

прокатиться на мини-трамвае

поучаствовать в ретро-ралли

Олдтаймер-Галерея 2024

Как всегда, «Олдтаймер-Галерея» станет местом, где можно приятно и полезно провести выходные всей семьей – тут точно будет интересно посетителю любого возраста.

Олдтаймер-Галерея 2024

Экспозиции выставки, которые точно стоит посетить:

«Будущее принадлежит мечтателям!» – экспозиция концепт-каров и прототипов 1980-90-х

Автомобили студии «Ленфильм» из культовых кинолент и современных сериалов

«Автомобиль трех столетий» – восстановленные остатки одного из первых русских автомобилей

«Блошиный рынок» – вещи с историй для настоящих ценителей.

Олдтаймер-Галерея 2024

Выставка «Олдтаймер-Галерея» пройдет с 12 по 14 апреля в КВЦ Экспофорум (Санкт-Петербург), все подробности уже есть на сайте организаторов.