Олдтаймер-Галерея 2024 – известны сроки и программа!
12 апреля в Санкт-Петербурге откроется 34-я выставка Олдтаймер-Галерея
Крупнейшая в РФ выставка старинных автомобилей и антиквариата, уже 34-я по счету «Олдтаймер-Галерея» откроется 12 апреля в Санкт-Петербурге в КВЦ Экспофорум. Организаторы сообщают, что всего на три дня огромный зал площадью 13 тысяч квадратных метров будет превращен в «город прошлого, наполненный сотнями удивительных экспонатов». «За рулем» рассказывает, что ждет посетителей.
Олдтаймер-Галерея 2024
|
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
Фестиваль технических музеев России под девизом – «От кареты до ракеты!»:
- фаэтон Александра I
- космический корабль «Союз»
- сани императрицы Марии Федоровны
- исследовательский аппарат «Венера-4»
- детская коляска-самокатка 19 века
- марсоход конца 20 века
Олдтаймер-Галерея 2024
«Экспонаты выставки уникальны и неповторимы – эти роскошные автомобили и мотоциклы когда-то побеждали в конкурсах элегантности и сложнейших гонках, были покорителями сердец и недоступной мечтой для целых поколений, переживали годы забвения и меняли своих владельцев. Сейчас, буквально возродившись из руин, они вновь стали знаменитыми: на этот раз – в мире ценителей старины», – говорят организаторы.
Олдтаймер-Галерея 2024
Интерактивная часть позволит:
- посидеть в кабине вагоновожатого
- погонять на радиоуправляемом болиде
- пострелять на игрушечном танкодроме
- покрутить троллейбусную баранку
- побывать в императорском вагоне
- прокатиться на мини-трамвае
- поучаствовать в ретро-ралли
Олдтаймер-Галерея 2024
Как всегда, «Олдтаймер-Галерея» станет местом, где можно приятно и полезно провести выходные всей семьей – тут точно будет интересно посетителю любого возраста.
Олдтаймер-Галерея 2024
Экспозиции выставки, которые точно стоит посетить:
- «Будущее принадлежит мечтателям!» – экспозиция концепт-каров и прототипов 1980-90-х
- Автомобили студии «Ленфильм» из культовых кинолент и современных сериалов
- «Автомобиль трех столетий» – восстановленные остатки одного из первых русских автомобилей
- «Блошиный рынок» – вещи с историй для настоящих ценителей.
Олдтаймер-Галерея 2024
Выставка «Олдтаймер-Галерея» пройдет с 12 по 14 апреля в КВЦ Экспофорум (Санкт-Петербург), все подробности уже есть на сайте организаторов.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Фото:Олдтаймер-Галерея
2
03.04.2024
Фото:Олдтаймер-Галерея
Поделиться:
Оцените материал:
0