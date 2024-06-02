Ява – как в детстве, но новая и современная! (видео)

Блогер показал на видео всю современную линейку мотоциклетного бренда Jawa

Новые, уже выпускающиеся под патронажем индийской корпорации Mahindra & Mahindra, мотоциклы Jawa (собирающиеся, несмотря на нового «хозяина», в Чехии), в Россию попадают с конца нулевых. Но на прошедшей в рамках «Олдтаймер-Галереи» официальной презентации стало, пожалуй, особенно очевидно, насколько эти машины похожи на те, что так любили в СССР.

Jawa 350

Действительно, в некоторых моделях это не просто переложение того фирменного стиля, это буквально калькирование. К этому можно относиться по-разному, но клиент у такого подхода точно будет. Да и обманываться клонированной внешностью тоже не стоит – начинка-то тут все-таки современная.

Взять, например, модель Jawa 350 OHC. Сегодня она оснащается двигателем с жидкостным охлаждением объемом 397 куб. см, соответствующим нормам Евро 5 и выдающим 27 л. с. Коробка передач – пятиступенчатая. Тормоза – дисковые на обоих колесах. Но стиль – тот самый! Смотрим видео о современной линейке Jawa!

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Источник: Гора Автофактов