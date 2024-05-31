Ретротест «кабана»: доводчики дверей есть, а где же кожаный салон?

«За рулем» протестировал Mercedes-Benz самого роскошного семейства W140

И нтересно было бы познакомиться с первым владельцем этого Мерседеса, заказавшим в 1992 году именно такой автомобиль. Нам было бы, о чём потолковать, но не только люди умеют рассказывать о своих машинах, но и машины – о хозяевах. Однако довелось пообщаться только с автомобилем.

Mercedes-Benz легко опознать и по характерным ребристым фонарям. На дорестайлинговых Мерседесах W140 ставили указатели поворотов с оранжевыми стеклами.

Необходимого достаточно

Этот Mercedes-Benz семейства W140 – не из первых (производство начали в 1991году после презентации на Женевском автосалоне), но все-таки ранний. Поэтому, строго говоря, он не S‑класс. Такое обозначение ввели лишь в 1993 году. Этот седан официально называется Mercedes-Benz 300SE, хотя в обиходе все «сто сороковые» мы называем именно S‑классом.

Подобные индексы на Мерседесах применяли еще с конца 20‑х. Всё понятно: число – рабочий объем двигателя в кубических сантиметрах, уменьшенный в десять раз.

Но уже в 70‑х годах фирма стала нарушать свои принципы. Вот и здесь шильдик на крышке багажника – легкий обман. Двигатель под капотом не 3‑литровый, а рабочим объемом 3,2 л – рядный шестицилиндровый семейства М104 с системой впрыска LH-Jetronic. Подобные моторы славились надежностью и долговечностью.

Самый популярный двигатель семейства W140 – шестицилиндровый, ­объемом 3,2 л.

На этой машине мотор развивает 231 л. с. По нынешним меркам – не так уж много, да и по тем временам далеко не рекорд. Но именно такой мотор стал самым популярным и востребованным на автомобилях семейства W140 за всё время их производства.

Такую мощность справедливо считали вполне достаточной, тем более, что снаряженная масса солидного седана – 1890 кг. Могла быть и больше.

В крыльях – парковочные «рожки», обозначающие при включении задней передачи габариты машины: предтеча парктроников.

Коробка передач – автоматическая, пятиступенчатая. Но это опция. А базовой коробкой тогда еще была четырехступенчатая. Всё, вроде, как положено. Но во многом другом автомобиль совсем не похож на тот S‑класс, каким мы его обычно представляем.

ПЕРВАЯ S В АЛФАВИТЕ Mercedes-Benz W140 выпускали с 1991 по 1999 год. Серийные седаны имели колесную базу 3040 мм или 3139 мм. На автомобили ставили бензиновые шести-, восьми- и двенадцатицилиндровые двигатели объемом ­­2,8…6 л мощностью 193…408 л. с. и шестицилинровые дизели (3,5 л, 150 л. с. или 3 л, 177 л. с.). Коробки передач – авто­матические четырех- и пятиступенчатые. Всего изготовили 432 732 автомобиля. Больше всего – более 183 тысяч – с двигателем 3,2 л, со стандартной и длинной колесными базами.

Не полный комплект

А где кожаный салон? Какой же представительский седан без этого фетиша? Сиденья обтянуты добротной тканью с легкомысленными прямоугольничками. Электрорегулировка с фирменными, очень удобными кнопками на двери – только у левого кресла. Правое, пассажирское сиденье – с обычным механическим приводом.

Нет и традиционных для Мерседесов шторок ни на задних боковых окнах, ни на заднем окне. Задние подголовники с пневмоприводом для улучшения обзора откидываются нажатием кнопки, но для того, чтобы поставить их на место, извольте сходить назад и сделать это вручную.

Оба наружных зеркала – с электроприводом.

Ну хоть стекла дверей и оба наружных зеркала – с электроприводом! И на климатике не экономили. Климатическая установка 90‑х годов, по количеству кнопок напоминающая аккордеон, выглядит наивно, но работает вся эта «музыка» четко и эффективно. А температуру можно выставить в градусах и по Цельсию, и по Фаренгейту. Такой вот космополитизм. Есть и люк в крыше.

Доводчики дверей до сих пор работают исправно.

На фоне общей скромности комплектации роскошью выглядят доводчики дверей. Игрушка, конечно, но уж очень приятная! Причем на тридцатилетней машине доводчики работают как новые: двери плавно, бесшумно и четко «присасываются» к кузову.

И всё же, по общепринятым для S‑класса меркам этот Mercedes довольно странный. Первый его владелец был явно очень экономным. Или скупым. Зачем тогда S‑класс? Четкий ответ на этот вопрос получаешь, поездив на машине.

СЕМЬ И ТРИ В 1995 году тюнинговая компания Brabus из города Боттропа первой представила S‑класс с двигателем V12 увеличенного с 6 до 7,3 литров рабочего объема. Агрегат развивал 582 л. с., а в версии для бронированных автомобилей – 650 л. с. Позднее аналогичные моторы стала строить и придворная тюнинговая компания AMG. Вариант рабочим объемом 6,9 л выдавал до 631 л. с., в модификации 7.3 – до 800 л. с.

Высшее техническое

С виду седан кажется тяжеловесным и неповоротливым. Но на ходу он дружелюбен и удивительно покладист.

Конечно, машина в первую очередь «заточена» на комфорт. Независимые пружинные подвески действительно сглаживают всё, что только можно сгладить. Но не только убаюкивающей раскачки, даже особенных кренов в быстрых поворотах нет.

Комбинация приборов простая, без «выпендрежа», а потому очень удобная. Регулировка сидения кнопками на двери – идеальное решение.

Салон этой машины – ­гармоничное сочетание уюта и практицизма.

Грамотно настроено и рулевое управление. Руль очень легкий, однако реакции автомобиля удивительно точны.

В общем, этот Mercedes ведет себя собранно и сосредоточенно. Даже забываешь, что управляешь большим и комфортным представительским седаном. И что за спиной еще несколько метров просторного салона и огромного багажника.

В крыше этого Мерседеса – люк с электроприводом.

Машина сделана три десятилетия назад, но по поведению на дороге этот Mercedes – совсем не ретро. Конечно, не спортивный автомобиль, северные или южные петли знаменитых автодромов не его стихия. Но от такой машины лихости никто и не ждал.

Климатика до сих пор работает эффективно. Приемник – базовый, без изысков. Коробка передач – опционная, пятиступенчатая.

Тем не менее, с мотором всего в 231 силу, слаженно работающим с пятиступенчатым автоматом, комплексов по поводу разгона не испытываешь. Паспортное время до 100 км/ч – 8,9 с. Но нужно ли так гнать на просторном и комфортном седане – большой вопрос.

А вот тормозам точно позавидуют более современные автомобили. Настроены они так, что остановиться в любой ситуации, можно, кажется, с точностью до пары сантиметров. Автомобиль оснащен и ASR – отключаемой противобуксовочной системой – предшественницей современных «ассистов».

Тканевая обивка в Мерседесе S‑класса для нас непривычна.

Если верить паспортным данным, средний расход топлива с этим «скромным» по меркам семейства W140 шестицилиндровым двигателем – 11,1 л/100 км. Проверить это, к сожалению, не мог. Но даже если близко к этому – совсем хорошо!

В общем, Mercedes-Benz 300SE – символ гармонии инженерных и дизайнерских решений. А заодно и гармонии машины с водителем и пассажирами. Вот ради того, чтобы ездить именно на подобном, очень просторном Мерседесе, первый заказчик отказался от культовой у нас кожи и некоторых иных опций. Покупал-то за свои, честно заработанные – скорее всего многолетним высококвалифицированным трудом.

В седане со стандартной базой (3040 мм) места сзади вдоволь.

Но термин «экономия» к этой машине можно применить лишь условно. Базовая цена седана Mercedes-Benz S320, скажем, в Швейцарии в первой половине 90‑х годов составляла 103 500 франков, а прямого конкурента BMW 730 – 80 700 франков. Седан Audi A8 с двигателем объемом 2,8 литра стоил 79 500 франков. Вместо такого Мерседеса можно было купить, например, пять хэтчбеков Volkswagen Golf в базовой комплектации.

КРУПНЫЕ РЕДКОСТИ Серийно выпускали двухдверные купе Mercedes-Benz C140. Собрали 26 022 таких автомобиля. С 1996 года производили версию Pullman длиной 6213 мм, с колесной базой 4140 мм. Лимузины делали в стандартном и бронированном вариантах. На подобном автомобиле возили первого президента России Бориса Ельцина. Фирма Binz, много лет сотрудничавшая с компанией Daimler-Benz AG, делала санитарные машины и строила на базе седанов Mercedes-Benz W140 эксклюзивные ­универсалы. В 1997 году для Папы Иоанна Павла II изготовили специальную версию с кузовом ландо и единственным креслом в задней части салона.

Легенды и мифы «шестисотого»

У нас любой Mercedes-Benz W140 многие воспринимали именно «шестисотым»: героем устрашающих телевизионных репортажей и анекдотов, символом бурных и неоднозначных перемен. В комплект к такой машине должен был идти особняк на престижной окраине, желательно в безвкусном стиле постсоветского псевдоампира и сладострастное ощущение собственной значимости.

Интересно, что в России Merсedes-Benz W140 дебютировал в 1991 году на совсем не пафосной выставке «Автосервис‑91». Но ведь немецкая компания активно продвигала свои модели на советский рынок еще с 70‑х годов.

Багажник – огромный, в правой стенке – аккумулятор.

Под полом – полноразмерная запаска. Под запаской совмещен набор фирменного инструмента.

Первые 503 машины официально продали лишь в 1995 году. Хотя к тому времени Мерседесы, в том числе семейства W140, по самым разным каналам завозили уже несколько лет. Больше всего – 1413 машин S‑класса – официально продали в 1998 году.

Фирменная особенность седанов Mercedes-Benz – знак аварийной остановки на крышке багажника.

У нас репутация машины была, конечно, другая, нежели в иных странах, где подобные седаны тоже пользовались устойчивым спросом. В России символом успешного высококвалифицированного труда седаны S‑класса становились, мягко говоря, не всегда.

Масла в огонь подлил и новый российский кинематограф конца ХХ столетия – со столь любимыми киношниками слезливо‑кровавыми опусами о бойцах (а иногда и боевиках) за быстрое и бурное благосостояние. А «шестисотые» играли в этих фильмах заметные роли.

MERCEDES-BENZ 300SE

Но ведь сам Merсedes к этому отношения не имеет и в наших катаклизмах и особенностях развития не виноват. А этот седан, с которым мне, увы, пришлось попрощаться, и вовсе далек от классического «шестисотого». Его можно назвать странным, противоречивым, если угодно даже скупердяйским. А можно – рациональным, практичным и очень гармоничным. По-моему, он именно такой.