Что взять за 2,4 млн рублей: новый седан против 6-летнего полноприводного универсала

Эксперт Виноградов — о плюсах, минусах и расходах на содержание китайского седана Changan Eado Plus и универсала Skoda Octavia 2018 года с пробегом 100 тыс. км.

Чудо какое-то: наконец-то среди новых автомобилей на нашем рынке стали появляться не только кроссоверы. Но всегда гложет мысль: может, лучше что-то подержанное и не китайское?

Например, за 2,4 млн рублей есть такой выбор: новый седан Changan Eado Plus или рестайлинговая Skoda Octavia с кузовом универсал.

Чешская машина – 2018 года с мощным турбомотором (180 л. с.) и роботом. Мало того, это редкий универсал с полным приводом!

Что предпочесть?

Что бы я поменял в Чангане первым делом? Отключил бы автоматический переход в экономичный режим после каждой остановки двигателя. В нем задержки робота большие, и акселератор совсем вялый. В обычном режиме всё встает на свои места: Eado приятно ускоряется, радуя неплохим запасом тяги в первой части хода педали.

Двигатель 1.4 выдает 150 л. с., которые вместе с семиступенчатым роботом позволяют седану выезжать из 10 секунд при разгоне до 100 км/ч. Могло бы быть быстрее, но малину портит лишний вес. Переднеприводный седан Eado весит почти как полноприводный универсал Skoda Octavia.

Благо, это не сказалось на манерах. Changan точно следует заданному курсу, не огорчая лишними колебаниями кузова. Еще бы подвеске добавить энергоемкости и убрать стуки на отбой…

Skoda Octavia даже в десятилетнем возрасте ведет себя образцово показательно на любой скорости. Вот что MQB животворящая делает! Двигатель CJSA Шкоды страдает течами ­водяного насоса и термостата.

Skoda Octavia демонстрирует отменное поведение. Сочетание комфорта и управляемости у нее всегда было выверенным. Кто-то скажет, что у этой полноприводной Шкоды сзади стоит редкая многорычажная подвеска, хотя на основной массе машин – полузависимая балка. Но мы-то знаем, что и с базовой подвеской Octavia будет хороша.

С двигателем 1.8 TSI универсал задорно разменивает первые 100 км/ч. Запас тяги ощущается на любой скорости. А «мокрый» робот DSG резво перебирает свои шесть ступеней. К 2018 году эта коробка переболела детскими болячками и по надежности не провальна.

Changan Eado Plus едет на удивление вменяемо – это касается как шасси, так и связки мотора с коробкой. Турбомотор Чангана объемом 1,4 литра позволяет использовать бензин АИ‑92.

Как и двигатель CJSA, у которого есть только одно слабое место. На пробеге от 60 до 80 тысяч км частенько теряет герметичность водяной насос, объединенный в один блок с термостатом. Тестовый автомобиль в эту статистику уже попал.

Судить о ресурсе китайского мотора со сложным индексом JL473ZQ9 рано. Молодой еще. Пока все проблемы – «непосредственные», связанные с прямым впрыском: образование нагара на клапанах, чувствительность к маслу (рекомендуется 0W‑20). К слову, менять его нужно каждые 10 тысяч км. Непривычно, что при каждом ТО предлагается менять топливный фильтр, что сказывается на стоимости обслуживания.

Удобство или стиль

Интерьер Чангана щедро украшен кожей красного цвета, однако тиснение панелей – разнофактурное. Но даже в относительно бюджетном классе не поскупились на мягкий пластик: он покрывает не только верхнюю часть передней панели.

Не самая дышащая экокожа компенсируется вентиляцией сидений, включаемой кнопками. Парадокс, но обогрева у них нет!

Skoda Octavia Combi

Аналоговые приборы Шкоды с радиальной оцифровкой требуют некоторой привычки. Медиасистема логична, а экран не бликует на солнце.

Спокойный интерьер радует отличной эргономикой. Сверчков в салоне пока нет.

Двухзонный климат-контроль контролируется физическими шайбами. К эффективности претензий нет. Кожа руля в очень хорошем состоянии.

Однозонный климат-контроль работает более-менее адекватно, да еще и физические кнопочки у него есть – что у китайцев встречается всё реже.

У Шкоды с ассортиментом теплых опций нет проблем: климат-контроль двухзонный, а сиденья греются все.

Интерьер не блещет роскошью отделки, а рисовали его линейкой и циркулем. Но от этого он не теряет своего очарования – хотя в основном оно в практичности. В каждом уголке находишь какой-то кармашек или отделение. А каков багажник!

Changan Eado Plus

Медиасистема с 10‑дюймовым экраном совсем простая, но понятная в управлении. Есть встроенный видеорегистратор. Редкость для китайских машин: на виртуальной приборной панели нарисованы удобные классические приборы.

В интерьере много мягкого пластика. К посадке водителя серьезных вопросов нет.

Однозонным климат-контролем можно управлять как с экрана, так и клавишами на центральной консоли. У передних сидений есть вентиляция, но пока нет обогрева.

Да, универсал априори должен обладать большим грузовым отсеком, но и у Октавии-лифтбека он не меньше. К тому же Skoda традиционно была сильна организацией грузового пространства, будь то удобные сетки, крюки или боковой плафон, который можно вытащить и использовать как фонарик.

Багажник Чангана тоже вместительный, но хотелось бы проем побольше. Это беда многих седанов: привет стремительному силуэту. А вот оправданий отсутствию ручки для закрывания крышки нет.

Skoda Octavia Combi

Сиденья с механическими регулировками отлично распределяют нагрузку от тела.

Задним пассажирам в Шкоде будет удобно вне зависимости от комплекции и продолжительности поездки. Багажник не только большой, но и продуманный. Есть откидывающиеся крюки, карманы и лючок для длинномеров.

Боковой плафон можно использовать как фонарик. Защитная пленка на задних арках со временем начинает отклеиваться.

Динамичный дизайн отчасти съел и пространство в салоне: потолок мог бы быть повыше, особенно сзади – если Eado претендует на то, чтобы заменить Октавию в такси. И отдельный вопрос: сколько этот красивый и удобный интерьер протянет?

В случае со Шкодой это уже ясно. Хотя наш автомобиль преодолел 100 тысяч км, на состоянии кожи руля или сидений это почти не сказалось. Ни трещин на боковинах кресел, ни затертого обода.

Changan Eado Plus

Сиденья с минимальным набором электрорегулировок вполне комфортны.

На втором ряду Чангана довольно много места по всем направлениям, хотя высоких седоков теснит крыша. Багажник большой, но страдает от узкого проема. В подполье есть докатка, набор дорожного инструмента и немножко места для мелочей.

А вот на внешности пробег сказался. Передние фары стали запотевать после мойки. Отслаивается защитная пленка на задних арках. Появились крупные сколы до металла, но о коррозии нет и речи.

Степени свежести

Такие мелочи «на скорость не влияют». Но могут оттолкнуть, когда тратишь два с лишним миллиона. Тем более что глобальной разницы в расходах на содержание наши расчеты между Шкодой и Чанганом не показывают . Разве что Octavia традиционно очень хороша в ликвидности: пункт, в котором почти любой китайский бренд пока уступает.

Но это сказывается и на стоимости. Ведь чтобы взять хорошую Шкоду, придется выложить круглую сумму.

И гарантии, что пробег не скручен, нет. Это тем более опасно, учитывая сколько бывших таксомоторов вывалили на вторичный рынок.

Всех этих проблем у Eado нет, зато есть гарантия во всех смыслах. Но чего пока не может предложить ни один китайский производитель – это кузов универсал, да еще с полным приводом.

Возможные варианты китайских седанов за 2,4 млн рублей, технические данные и стоимость содержания Changan Eado Plus и Skoda Octavia Combi, а также цены на некоторые запчасти – на следующей странице