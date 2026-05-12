Geely Atlas и Dongfeng Huge — тест в цифрах

Опубликован технический справочник переднеприводных кроссоверов от 3 млн

Как едут Geely Atlas и Dongfeng Huge и насколько они хороши с точки зрения эргономики и комфорта, узнайте тут.

Ниже — подробности о рестайлинговом Geely Atlas, важные технические данные и оценка экспертов «За рулем».

Ждем наследника?

Год назад в Китае дебютировал рестайлинговый Geely Atlas. У него более строгий «фейс» и чуть подросшие габариты.

Салон перекроили полностью. Вместо интегрированного в центральную консоль вертикального экрана медиасистемы появился более крупный «телевизор» с привычной горизонтальной ориентацией, а под ним – ряд физических кнопок. Конструктивных изменений не произошло.

Обновленный Atlas появится и у нас, но когда – неизвестно.

Dongfeng Huge и Geely Atlas

Данные производителей

Dongfeng Huge Geely Atlas Разгон 0–100 км/ч, с 8,2 9,7 Макс. скорость, км/ч 190 185 Снаряженная/полная масса, кг 1559/1959 1646/2000 Тип, компоновка и расположение двигателя бензиновый, Р4, спереди, поперечно бензиновый, Р4, спереди, поперечно Рабочий объем, см³ 1496 1499 Макс. мощность, л.с./об/мин 197/5500 147 / 5500 Макс. крутящий момент, Н·м /об/мин 305 / 2000–4000 270 / 2000–3500 Трансмиссия передний привод, Р7 передний привод, Р7 Шины 265/45 R21 235/50 R19 Топливо / запас топлива, л АИ-92...95 / 52 АИ-92...95/54 Расход топлива: город / загород/

смешанный цикл, л/100 км н.д. / н.д. / 7,7 8,4/5,9/6,8

Сервис в цифрах

Периодичность ТО Гарантия Дилеры Dongfeng Huge 10 000 км* или 12 месяцев 5 лет или 100 000 км пробега 47 Geely Atlas 10 000 км * или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км пробега 208

* При 3000 км проводится ТО-0.

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Dongfeng Huge Geely Atlas Капот 80–90 85–110 Крыло переднее 95–100 85–100 Крыло заднее 85–100 105–145 Дверь передняя 90–95 105–115 Дверь задняя 85–90 95–110 Дверь багажника 80–90 95–120

Геометрическая проходимость

Dongfeng Huge Geely Atlas Просвет, мм a 165 155 b 225 195 c 230 225 Угол α 19,5° 23,0° β 26,5° 29,5° γ 18,0° 16,5°

Экспертная оценка автомобилей

Модель Dongfeng Huge Geely Atlas Рабочее место водителя Сиденье 8 8 Органы управления 9 8 Обзор 8 9 Салон Передняя часть 8 8 Задняя часть 9 8 Багажник 9 8 Ходовые качества Динамика 8 8 Тормоза 9 9 Управляемость 8 9 Комфорт Шум 8 8 Плавность хода 7 8 Климат 8 9 Приспособленность к России Геометрическая проходимость 8 8 Сервис 8 9 Эксплуатация 8 8 Общая оценка 8,20 8,33

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.

Новый выпуск журнала на Ozon, Wildberries или Яндекс Маркет