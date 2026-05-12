Geely Atlas и Dongfeng Huge — тест в цифрах
Как едут Geely Atlas и Dongfeng Huge и насколько они хороши с точки зрения эргономики и комфорта, узнайте тут.
Ниже — подробности о рестайлинговом Geely Atlas, важные технические данные и оценка экспертов «За рулем».
Ждем наследника?
Год назад в Китае дебютировал рестайлинговый Geely Atlas. У него более строгий «фейс» и чуть подросшие габариты.
Салон перекроили полностью. Вместо интегрированного в центральную консоль вертикального экрана медиасистемы появился более крупный «телевизор» с привычной горизонтальной ориентацией, а под ним – ряд физических кнопок. Конструктивных изменений не произошло.
Обновленный Atlas появится и у нас, но когда – неизвестно.
Данные производителей
Dongfeng Huge
Geely Atlas
Разгон 0–100 км/ч, с
8,2
9,7
Макс. скорость, км/ч
190
185
Снаряженная/полная масса, кг
1559/1959
1646/2000
Тип, компоновка и расположение двигателя
бензиновый, Р4, спереди, поперечно
бензиновый, Р4, спереди, поперечно
Рабочий объем, см³
1496
1499
Макс. мощность, л.с./об/мин
197/5500
147 / 5500
Макс. крутящий момент, Н·м /об/мин
305 / 2000–4000
270 / 2000–3500
Трансмиссия
передний привод, Р7
передний привод, Р7
Шины
265/45 R21
235/50 R19
Топливо / запас топлива, л
АИ-92...95 / 52
АИ-92...95/54
Расход топлива: город / загород/
н.д. / н.д. / 7,7
8,4/5,9/6,8
Сервис в цифрах
Периодичность ТО
Гарантия
Дилеры
Dongfeng Huge
10 000 км* или 12 месяцев
5 лет или 100 000 км пробега
47
Geely Atlas
10 000 км * или 12 месяцев
5 лет или 150 000 км пробега
208
* При 3000 км проводится ТО-0.
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
Dongfeng Huge
Geely Atlas
Капот
80–90
85–110
Крыло переднее
95–100
85–100
Крыло заднее
85–100
105–145
Дверь передняя
90–95
105–115
Дверь задняя
85–90
95–110
Дверь багажника
80–90
95–120
Геометрическая проходимость
Dongfeng Huge
Geely Atlas
Просвет, мм
a
165
155
b
225
195
c
230
225
Угол
α
19,5°
23,0°
β
26,5°
29,5°
γ
18,0°
16,5°
Экспертная оценка автомобилей
Модель
Dongfeng Huge
Geely Atlas
Рабочее место водителя
Сиденье
8
8
Органы управления
9
8
Обзор
8
9
Салон
Передняя часть
8
8
Задняя часть
9
8
Багажник
9
8
Ходовые качества
Динамика
8
8
Тормоза
9
9
Управляемость
8
9
Комфорт
Шум
8
8
Плавность хода
7
8
Климат
8
9
Приспособленность к России
Геометрическая проходимость
8
8
Сервис
8
9
Эксплуатация
8
8
Общая оценка
8,20
8,33
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.
