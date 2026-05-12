#
МолнияЭлектромобильностьAuto China 2026Журнал на домРазборка неделиВыходные!Скидки на автоШиныCTO EXPO'26Дневник: Лада ИскраПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В России может возникнуть дефицит популярного бензина
12 мая
В России может возникнуть дефицит популярного бензина
Спрос на АИ-95 взлетел, а предложение рухнуло...
В Москве начнут курсировать 278 новых отечественных автобусов коммерческих перевозчиков
12 мая
В Москве начнут курсировать 278 новых отечественных автобусов коммерческих перевозчиков
Ликсутов: Современные машины будут обслуживать...
В Москве развивают маршруты электросудов: пассажиры совершили уже более 3,5 млн поездок
12 мая
В Москве развивают маршруты электросудов: пассажиры совершили уже более 3,5 млн поездок
Максим Ликсутов: на регулярном речном...

Geely Atlas и Dongfeng Huge — тест в цифрах

Опубликован технический справочник переднеприводных кроссоверов от 3 млн

Как едут Geely Atlas и Dongfeng Huge и насколько они хороши с точки зрения эргономики и комфорта, узнайте тут.

Рекомендуем
1,5 турбо, робот, скидки до 250 тыс. руб.: большой тест популярных «китайцев»

Ниже — подробности о рестайлинговом Geely Atlas, важные технические данные и оценка экспертов «За рулем».

Ждем наследника?

Год назад в Китае дебютировал рестайлинговый Geely Atlas. У него более строгий «фейс» и чуть подросшие габариты.

Салон перекроили полностью. Вместо интегрированного в центральную консоль вертикального экрана медиасистемы появился более крупный «телевизор» с привычной горизонтальной ориентацией, а под ним – ряд физических кнопок. Конструктивных изменений не произошло.

Обновленный Atlas появится и у нас, но когда – неизвестно.

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет
ЖУРНАЛ
НА ДОМ

Dongfeng Huge и Geely Atlas
Dongfeng Huge и Geely Atlas

Данные производителей

Dongfeng Huge

Geely Atlas

Разгон 0–100 км/ч, с

8,2

9,7

Макс. скорость, км/ч

190

185

Снаряженная/полная масса, кг

1559/1959

1646/2000

Тип, компоновка и расположение двигателя

бензиновый, Р4, спереди, поперечно

бензиновый, Р4, спереди, поперечно

Рабочий объем, см³

1496

1499

Макс. мощность, л.с./об/мин

197/5500

147 / 5500

Макс. крутящий момент, Н·м /об/мин

305 / 2000–4000

270 / 2000–3500

Трансмиссия

передний привод, Р7

передний привод, Р7

Шины

265/45 R21

235/50 R19

Топливо / запас топлива, л

АИ-92...95 / 52

АИ-92...95/54

Расход топлива: город / загород/
смешанный цикл, л/100 км

н.д. / н.д. / 7,7

8,4/5,9/6,8

Сервис в цифрах

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Dongfeng Huge

10 000 км* или 12 месяцев

5 лет или  100 000 км пробега

47

Geely Atlas

10 000 км * или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км пробега

208

* При 3000 км проводится ТО-0.

Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Dongfeng Huge

Geely Atlas

Капот

80–90

85–110

Крыло переднее

95–100

85–100

Крыло заднее

85–100

105–145

Дверь передняя

90–95

105–115

Дверь задняя

85–90

95–110

Дверь багажника

80–90

95–120

Геометрическая проходимость

Dongfeng Huge

Geely Atlas

Просвет, мм

a

165

155

b

225

195

c

230

225

Угол

α

19,5°

23,0°

β

26,5°

29,5°

γ

18,0°

16,5°

Экспертная оценка автомобилей

Модель

Dongfeng Huge

Geely Atlas

Рабочее место водителя

Сиденье

8

8

Органы управления

9

8

Обзор

8

9

Салон

Передняя часть

8

8

Задняя часть

9

8

Багажник

9

8

Ходовые качества

Динамика

8

8

Тормоза

9

9

Управляемость

8

9

Комфорт

Шум

8

8

Плавность хода

7

8

Климат

8

9

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

8

8

Сервис

8

9

Эксплуатация

8

8

Общая оценка

8,20

8,33

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Рассекречен большой GAC S9 для России
Преемник Kia Rio встал на конвейер в Узбекистане
Названы ежегодные объемы производства кроссовера Лада Азимут

Новый выпуск журнала на Ozon, Wildberries или Яндекс Маркет

Подпишитесь на «За рулем» в Telegram
Тимкин Юрий
Фото:Ян Сегал
Количество просмотров 70
12.05.2026 
Фото:Ян Сегал
Поделиться:
Оцените материал:
0