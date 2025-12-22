Рейтинг стильных хэтчбеков по цене Весты

Эксперт Зиновьев рассказал про самые интересные трехдверные автомобили на рынке

Вы заметили, что нас практически лишили некогда очень популярных трехдверных хэтчбеков? Подыскивая такую машину на вторичном рынке, несложно заметить, что выбирать почти не из чего. Во всяком случае, среди машин моложе 10 лет.

Трехдверных хэтчбектов старше 10 лет – сколько угодно. А к 2015 году ни Ford, ни Opel, ни Volkswagen, ни китайские марки трехдверок в Россию уже не поставляли. Хэтчбек Lada Priora в том году сняли с производства.

Трехдверки, если помните, были дешевле пятидверных аналогов. В этом заключалось их рыночное преимущество, если не считать чуть более жесткого кузова.

По статистике в России свыше 40% домохозяйств состоят из одного человека. И для многих пять дверей – ненужное излишество. Трехдверный хэтчбек для них был бы самым рациональным решением. Прежде всего, с точки зрения цены.

Сегодня самый массовый трехдверный хэтчбек моложе 10 лет – Mini Hatch, модель премиального сегмента. Кроме него официально в заметных количествах продавали только две модели. Одна из них – двухместный Smart Fortwo. Все остальное проникало серыми каналами либо с правым рулем из Японии.

Тем не менее, определенный набор молодых трехдверок есть, и вот наш рейтинг этих моделей.

6. DS 3

DS 3. Длина – 3954 мм, клиренс – 120 мм, багажник – 285 л. Цена машин 8-10 лет: 1-1,5 млн рублей. И такой автомобиль еще придется долго искать.

DS 3 – трехдверный от рождения. Автомобиль появился на свет как результат творческого переосмысления Ситроена DS3.

Слово Citroen убрали, ужасные двигатели EP6 – тоже. DS стали считать самостоятельной маркой, претендующей на премиальный статус.

Как ни странно, DS 3 с 2016 года продавался у нас официально, хотя недолго.

Машину предлагали только с мотором 1.2 (110 л.с.) семейства PureTech, который по части надежности и ресурса если и превзошел EP6, то ненамного. Три цилиндра, турбонаддув, прямой впрыск и главная засада – ремень ГРМ в масляной ванне, засоряющий продуктами своего износа масляные каналы. Явно не наш формат. Зато сочетается с надежным автоматом Aisin.

Предпочтительнее выглядят европейские модификации с дизелями 1.6 и механической коробкой. Если попадется – не проходите мимо, так как почти все, кроме бензинового мотора, у DS3 весьма продуманное. И сзади – три полноценных места.

5. Mini Hatch

Mini Hatch. Длина – 3850 мм, клиренс – 120 мм, багажник – 211 л. Цена зависит от наличия дорогих опций и мощности мотора (модификации One, Cooper, Cooper S и так далее). Стоимость начинается от отметки примерно 1 млн рублей и уходит далеко за 3 млн за машины в возрасте 4-5 лет.

Mini Hatch продавался в России официально. Принадлежность к «премиуму» отпугивает покупателей «секонд хэнда» высокой стоимостью содержания. Поэтому ликвидность модели низкая, благодаря чему одновременно в продаже находится несколько сотен «миников»: за 1,5-2 млн рублей можно подыскать экземпляр с пробегом менее 100 тысяч км.

Большинство предложений – версия One с турбомотором BMW 1.5 (136 л.с.) серии B38, который к 2015 году как раз модернизировали, избавив от нескольких проблем. Он способен проехать 250-300 тысяч км, хотя что-нибудь чинить наверняка придется – как минимум, бороться с нагаром и утечками антифриза.

Также модель оснащалась двухлитровыми моторами мощностью 192 и 231 л.с. Они достаточно надежные, но могут разорить мелкими капризами.

Все двигатели до рестайлинга 2018 года сочеталось с автоматами Aisin. Затем младшим моторам полагались только роботы Getrag.

Подвеска и управляемость превосходны. Кузов прекрасно противостоит коррозии. Элементов комфорта достаточно много. Но все это омрачается дороговизной содержания.

4. Volkswagen Beetle

Volkswagen Beetle. Длина – 4278 мм, клиренс – 145 мм, багажник – 310 л. Цена машин моложе 10 лет стартует от 1,3 млн рублей.

Второе поколение Volkswagen Beetle официально продавали только до рестайлинга 2005 года. Но «жуков» у нас все равно больше, чем 500-х Фиатов. Beetle еще более компактен, у него тоже четырехместный салон, но его комплектации богаче, комфорт и эргономика на высоте. И прилагается вполне пристойный объем багажного отсека. Подвеска замечательная, кузов достойно сопротивляется коррозии.

К сожалению, двигатели у модели – не самые удачные. Турбомоторы 1.2, 1.4 и 1.8 с прямым впрыском работают на бензине АИ-98 и отличаются множеством капризов.

Самый ресурсный из них – 1.8 (170 л.с.), и только он сочетается с гидроавтоматом. Прочие работают в паре с роботом DQ200 (DSG-7) с двумя сухими сцеплениями. Нормальным он стал как раз к 2015 году после череды модернизаций. Двигатели 1.4 (160 л.с.) здесь не те, которые знакомы российским сервисменам, и привод ГРМ у них цепной. Ресурс этого мотора немногим выше 200 тысяч км.

Несмотря на все это, «жука» у нас покупали. Есть спрос и на машины с пробегом, иначе их отдавали бы даром.

3. Fiat 500

Fiat 500. Длина – 3571 мм, клиренс – 130 мм, багажник – 185 л. Цена – в пределах 1-2 млн рублей, что зависит не столько от возраста и пробега, сколько от реального состояния машины и уровня комплектации.

Мало кто помнит, что второе поколение Fiat 500 официально продавали в России. Пусть и с перерывами, но до 2017 года. А выпускали модель до 2024 года, поэтому на вторичке присутствуют очень свежие машины.

Официально Fiat 500 предлагали с неплохими атмосферными моторами 1.2 (69 л.с.) и 1.4 (100 л.с.) в сочетаниях с очень живучей механикой либо слегка задумчивым и подтекающим пятиступенчатым роботом Fiat Dualogic, который у нас мало где умеют чинить. Теоретически любая комбинация выдерживает пробег 250 тысяч км.

Из прочих вариантов (полностью электрический не в счет) наиболее интересен турбодвигатель 1.4 (135 л.с.) в паре с японским гидроавтоматом Aisin.

Конечно, полноценным автомобилем малыша назвать сложно, но для постоянного обитания в городе он по-своему неплох. Конструктивно прост и поддается гаражному ремонту, весьма надежен, недурно оснащен и комфортен для двоих. Задний ряд просторный, но двухместный. Объем багажника – символический.

2. Toyota Yaris

Toyota Yaris. Длина – 3945 мм, клиренс – 135 мм, багажник – 285 л. Цена от 1,5 млн рублей выглядит необоснованно завышенной.

Третье поколение Toyota Yaris в России официально не продавали. На японском рынке модель традиционно называлась Vitz, но трехдверки у нее нет. К нам завозилась, в основном, европейская пятидверная версия.

Оптимальным же вариантом является трехдверный Yaris с американского рынка. У него и руль расположен привычно – слева, и мотор 2NR-FE 1.5 (106 л.с.) хоть и не самый ресурсный, но надежный. Сочетается двигатель не с вариатором, как на большинстве мелких Тойот, а с неубиваемым четырехступенчатым гидроавтоматом.

Такую машину чрезвычайно сложно найти, и владельцы не спешат с ними расставаться. Основное противопоказание к покупке – прорблемы с запчастями. Цена, пожалуй, высоковата, так как недорогие Тойоты перестали быть эталонами надежности.

1. Kia Ceed

Kia Ceed. Длина – 4310 мм, клиренс – 150 мм, багажник – 380 л. Цена машин в возрасте 8-10 лет: в диапазоне от 900 тысяч до 1,7 млн рублей. Пробеги большинства экземпляров – в пределах 100-150 тысяч км.

Рестайлинговые Kia Ceed второго поколения официально продавали в России до 2018 года. И, вероятно, это лучший выбор из всех возможных: достаточные размеры, изученные агрегаты, нет особых проблем с запчастями.

Пятидверных хэтчей и универсалов, само собой, на порядок больше, но и трехдверку найти не проблема.

Мотор G4FG 1.6 (130 л.с.) с автоматом – самое массовое сочетание. Он же дружит и с МКП. Этим комбинациям по силам преодолеть 300 тысяч км без серьезных ремонтов.

Двигатель G4FD 1.6 (135 л.с.) тоже атмосферный, но уже с прямым впрыском. Сам по себе надежен, но хлопот с ним больше. Сочетается он только с роботом D6GF1 с двумя сухими сцеплениями, которые эпизодически придется менять.

Лакокрасочное покрытие Kia Ceed не самое стойкое, но к восьми годам откровенной ржи обычно нет. Подвеска добротная, оснащение для бюджетника недурное. Ликвидность еще долго будет высокой.

