Эти иномарки с бюджетом до 2 млн рублей выгодно везти из Китая
Кирилл Рогов: Hyundai Elantra и Geely Coolray...
Просторные и недорогие: лучшие бюджетные кроссоверы 2026 года
Топ-8 недорогих кроссоверов 2026 года, которые...

Дилеры раскрыли схемы обмана россиян при продаже автомобилей

Евгений Антонов рассказал, как дилеры останавливают мошеннические сделки

По словам представителей отрасли, сейчас рынок внедряет новые методы борьбы с мошенничеством – более жесткие превентивные меры, плотное взаимодействие с полицией и тотальный контроль каждого этапа сделки.

«Когда человек находится под давлением или его ввели в заблуждение, задача добросовестного дилера – заблокировать сделку и спасти его деньги», – объясняет директор департамента безопасности ГК «Рольф» Евгений Антонов.

Иногда аферы удается пресечь буквально на финишной прямой.

В одном из автосалонов, например, прервали попытку продать машину по цене заметно ниже рынка. Женщина, оказавшись под влиянием аферистов, договорилась продать Mazda CX-30 2021 года выпуска за 2,1 млн рублей, хотя реальная стоимость такой модели – порядка 2,5 млн.

Специалисты провели контролируемую сделку. В итоге злоумышленников задержали, когда они пришли за деньгами. Ущерб, который удалось предотвратить, оценили в те самые 2,1 млн рублей.

Еще один показательный случай произошел в начале 2026-го. Мужчина, поддавшись внушению мошенников, готовился отдать выручку за автомобиль Geely Tugella (стоимость – 2,5 млн рублей).

Служба безопасности дилера сработала вместе с правоохранителями: курьера, прибывшего за наличными, задержали на месте. Уголовное дело завели по факту покушения на мошенничество. Клиент в итоге ничего не потерял, а сделку отменили.

Аналитики связывают всплеск мошенничества сразу с несколькими причинами:

  • люди всё чаще договариваются онлайн;
  • рынок нестабилен;
  • на «вторичке» стало больше частных продаж;
  • у многих клиентов не хватает знаний в финансах и юриспруденции.

Злоумышленники давят на психику: создают иллюзию срочности, подгоняют, заставляют действовать без паузы на раздумья.

Вывод для обычного человека остается неизменным: любая операция с автомобилем, а особенно передача денег, требует внимания и хотя бы минимальной проверки.

Источник:  Российская газета
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
14.05.2026 
