Дилеры раскрыли схемы обмана россиян при продаже автомобилей

Евгений Антонов рассказал, как дилеры останавливают мошеннические сделки

По словам представителей отрасли, сейчас рынок внедряет новые методы борьбы с мошенничеством – более жесткие превентивные меры, плотное взаимодействие с полицией и тотальный контроль каждого этапа сделки.

«Когда человек находится под давлением или его ввели в заблуждение, задача добросовестного дилера – заблокировать сделку и спасти его деньги», – объясняет директор департамента безопасности ГК «Рольф» Евгений Антонов.

Иногда аферы удается пресечь буквально на финишной прямой.

В одном из автосалонов, например, прервали попытку продать машину по цене заметно ниже рынка. Женщина, оказавшись под влиянием аферистов, договорилась продать Mazda CX-30 2021 года выпуска за 2,1 млн рублей, хотя реальная стоимость такой модели – порядка 2,5 млн.

Специалисты провели контролируемую сделку. В итоге злоумышленников задержали, когда они пришли за деньгами. Ущерб, который удалось предотвратить, оценили в те самые 2,1 млн рублей.

Еще один показательный случай произошел в начале 2026-го. Мужчина, поддавшись внушению мошенников, готовился отдать выручку за автомобиль Geely Tugella (стоимость – 2,5 млн рублей).

Служба безопасности дилера сработала вместе с правоохранителями: курьера, прибывшего за наличными, задержали на месте. Уголовное дело завели по факту покушения на мошенничество. Клиент в итоге ничего не потерял, а сделку отменили.

Аналитики связывают всплеск мошенничества сразу с несколькими причинами:

люди всё чаще договариваются онлайн;

рынок нестабилен;

на «вторичке» стало больше частных продаж;

у многих клиентов не хватает знаний в финансах и юриспруденции.

Злоумышленники давят на психику: создают иллюзию срочности, подгоняют, заставляют действовать без паузы на раздумья.

Вывод для обычного человека остается неизменным: любая операция с автомобилем, а особенно передача денег, требует внимания и хотя бы минимальной проверки.