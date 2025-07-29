Подержанные автомобили продолжают дешеветь: сколько еще это продлится

«Автостат»: в июне средняя цена авто с пробегом в РФ составила 1,4 млн рублей

В конце июня 2025 года средняя стоимость подержанного легкового автомобиля в России составила 1 миллион 427 тысяч рублей, что на 3,6% ниже, чем в начале года. Снижение цен наблюдается с февраля текущего года, то есть уже на протяжении пяти месяцев.

Как сообщил Роман Титов, заместитель генерального директора по направлению автомобилей с пробегом АГ «Авилон», к падению цен на вторичке приводит несколько факторов. Во-первых, подержанные автомобили естественно стареют и становятся менее ценными. Во-вторых, наблюдается изменение потребительского спроса в сторону более доступных машин из-за снижения платежеспособности населения.

Титов также отметил, что низкий спрос вынуждает продавцов снижать цены для быстрейшей реализации автомобилей, учитывая высокую стоимость кредитов. Ожидается, что снижение средней цены остановится или замедлится с ростом спроса на автомобили с пробегом, что будет зависеть от изменения ключевой ставки и курса валют.

Александр Шапринский, коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика», добавил, что снижение цен на подержанные автомобили в последнее время связано с действиями дилеров, которые стимулируют продажи для увеличения оборачиваемости складов. По его прогнозам, во втором полугодии 2025 года цены будут постепенно расти, особенно после появления на рынке китайских автомобилей с пробегом.

Андрей Гришаков, директор департамента автомобилей с пробегом ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр», обратил внимание на то, что падение цен происходит также из-за сокращения параллельного импорта с дорогими автомобилями, которые продавались как подержанные. Он отметил, что увеличение числа доступных автомобилей на фоне замедления экономического роста и прихода бюджетных моделей способствуют ценовой конкуренции.

Ожидается, что дальнейшее снижение цен продолжится до конца 2025 года, однако темпы этого процесса могут снизиться. Рост цен возможен при улучшении экономической ситуации и увеличении доходов населения.

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Источник: «Автостат»