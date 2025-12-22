Что взять вместо Camry: надежный корейский седан от 1,5 млн

#
Fiat 500. Длина – 3571 мм, клиренс – 130 мм, багажник – 185 л. Цена – в пределах 1-2 млн рублей, что зависит не столько от возраста и пробега, сколько от реального состояния машины и уровня комплектации.
22 декабря
Kia Оptima IV (2015–2020 годы выпуска) – седан бизнес-класса. Длина – 4855 мм, клиренс – 155 мм. Для российского рынка с 2016 года собирали в Калининграде. Ближайший родственник – Hyundai Sonata.

Рестайлинг 2018 года особых перемен не внес, разве что обновили головную светотехнику и освежили набор электроники.

Достоинства

  • Надежные и ресурсные агрегаты.
  • Разумные цены и недорогое обслуживание.
  • Щедрое оснащение.
Kia Оptima IV (2015–2020 годы выпуска)
Недостатки

  • Вопросы к толщине и стойкости лакокрасочного покрытия.
  • Недостаточная шумоизоляция.
Материалы салона не ругают, но и не особо хвалят. Эргономика на высоте. В базовой комплектации есть круиз-контроль, электроприводы стекол, крышки багажника и регулировки зеркал.
Моторы

Массовые двигатели – атмосферные G4ND 2.0 (150 л. с.) и G4KJ 2.4 (188 л. с.).

Вменяемая младшему мотору склонность к задирамсущественно сглажена с 2017 года – внедрили масляные форсунки охлаждения поршней. Это сравнительно простой мотор с распределенным впрыском. Некоторые хлопоты по мере износа доставляет система CVVL, изменяющая высоту подъема клапанов на впуске. У мотора 2.4 такой системы нет, но впрыск уже непосредственный и есть балансирные валы.

К надежности атмосферников нареканий немного. Рановато могут износиться фазорегуляторы и маслонасос, цепь привода ГРМ не всегда выдерживает 200 тысяч км, двухлитровый мотор в возрасте подъедает масло. Но таксисты часто заверяют, что прошли 300 тысяч км без каких-либо приключений.

Официально продавали и машины с топовым турбомотором G4KH 2.0 (245 л. с.). Он сложнее, более требователен к качеству топлива и масла, ресурс его ниже, а набор слабых мест шире: блок балансирных валов, ТНВД, из-за перегревов коробятся стенки цилиндров, лопаются воздушные патрубки, есть риск проворота вкладышей.

Встречаются и бензиновый турбо 1.6, а также дизели 1.6 и 1.7. Провальными их не считаем, но при неудачном раскладе забот могут доставить много, а в обслуживании они дороже.

Коробки передач

Механическая шестиступка M6CF3 сочетается только с младшим мотором 2.0 (менее 5% машин на вторичке). При замене масла каждые 50–60 тысяч км служит 250–270 тысяч км. Если не менять, то на полпути с высокой вероятностью придется лечить синхронизаторы.

Около 300 тысяч км выдерживают гидроавтоматы (A6MF1, A6LF1, A6MF2 – под разные моторы). Потенциально слабое место – шлицы дифференциалов, интенсивно изнашивающиеся при пробуксовках. При нормальных интервалах замены рабочей жидкости все автоматы обычно не доставляют проблем до 180–200 тысяч км. Затем, может быть, придется чистить гидроблок и заменить часть изношенных втулок, прокладок и фрикционов.

Эксплуатационные болячки

  • К подвеске никаких претензий: 100–120 тысяч км могут выдержать даже стойки стабилизатора. Остальное способно на 150–200 тысяч км (на ровных дорогах, конечно).
  • Хуже дело с рулевым механизмом. Стуки и скрипы иногда возникают после 20–30 тысяч км. Причины разные, но, похоже, всё связано с качеством дорог: на многих машинах рейки и наконечники тяг исправно служат свыше 150 тысяч км.
  • Тормозные колодки и диски при активном вождении сдаются на пробеге 30 тысяч км.
  • Довольно много мелких поломок: моторчик печки, замки дверей, компрессор кондиционера, генератор и прочее на некоторых машинах меняли по гарантии. Отказы и сбои по электронной части тоже не редкость.

Euro NCAP: 2015 – пять звезд. Водитель/пассажир – 89%, ребенок – 86%, пешеход – 67%, системы содействия ­безопасности – 71%.

Самое массовое предложение на вторичке: Optima 2.4 АКП

Оптимальный выбор: Optima 2.0 или 2.4, МКП или АКП

За те же деньги: Ford Mondeo, Hyundai Sonata, Mazda 6, Toyota Corolla, Volkswagen Passat

Отзывы о Kia Optima (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Kia Optima  2016
/ срок владения: до 6 месяцев
Комментарий:
Нормальная машина для, не выпендриваюшихся и мечтателей-гонщиков, насмотревшихся "Форсажей" и "Перевозчиков"
0