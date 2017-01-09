Kia Optima на вторичке: надо минимум 800 тысяч

Более дешевые экземпляры в большинстве своем отслужили в такси.

Седан Kia Optima дебютировал на Нью-Йоркском автосалоне в 2010 году, причем корейцы сразу сказали, что это машина третьего поколения: отсчет они начали с некогда популярного у нас седана Kia Magentis. Годом позже Optima появилась в России, а с ноября 2012 года производство наладили на калининградском «Автоторе».

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Шестицилиндровых моторов на машинах российской сборки не предлагали — только бензиновые атмосферные «четверки» 2.0 (150 л.с.) и 2.4 (180 л.с.). Традиционный шестиступенчатый гидроавтомат — основная трансмиссия, а механические коробки — редкое явление.

Кузов

Как и раньше, только четырехдверный седан, да и сама «сонатовская» платформа осталась прежней. Но дизайн талантливого Петера Шрайера и по сей день смотрится актуально — настолько, что появившаяся в 2018 году Kia Optima следующего, четвертого поколения, не выглядит радикально иначе. А цены на ранние дорестайлинговые экземпляры «третьей» Оптимы стартуют с отметки около 600 тысяч рублей, возможно и дешевле. Впрочем, экономить не стоит — в том числе и из-за многочисленных ­«детских» проблем.

Металл кузова гальванизирован, и серьезной коррозии можно не опасаться. Но лакокрасочное покрытие посредственного качества — быстрее всего глубокие сколы появляются на капоте и колесных арках: чтобы не появилась ржавчина, их нужно подкрашивать не откладывая.

При частом использовании через четыре-шесть лет изношенные ограничители могут плохо удерживать двери. Продлить их ресурс поможет элементарная очистка и смазка.

С поводков дворников краска может начать отслаиваться уже через три года.

Ветровое стекло слабое и часто менялось еще по гарантии. При замене вместо оригинального за 30 тысяч рублей есть резон выбрать стекло альтернативного производителя — может оказаться и прочней, и дешевле раза в полтора.

Через пять-шесть лет могут появиться локальные вспучивания краски на крыше, стойках лобового стекла и оконных направляющих на задних дверях.

Наружная отделка под хром плохо противостоит воздействию химических дорожных реаген­тов — тускнеет и рыжеет.

Кнопка замка багажника перестает работать по вине состарившегося и потерявшего герметичность водозащитного чехла.

Слабо защищенная от попадания влаги камера заднего вида склонна к отказам — новая обойдется примерно в полторы тысячи рублей.

При сбоях системы парковки придется менять сонары, причем зачастую — не по одному, а каждый стоит 5000 рублей. Чаще отказами грешат дорестайлинговые версии старше 2013 года.

Двигатели

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Обычное место течи масла у старшего мотора объемом 2,4 литра — разъем установленного на герметик картера. А у двухлитрового мотора — из-под клапанной крышки. Если замена прокладки перестала помогать, придется менять покоробленную пластиковую крышку (в доступе только оригинал за 7000 рублей).

У обоих моторов неустойчивый холостой ход через 60–70 тысяч километров, как правило, является следствием загрязнения дроссельной заслонки — очистка излечивает.

После 120–150 тысяч км нужно контролировать, нет ли посторонних шумов после прогрева со стороны привода ГРМ. При растяжении цепи ­обновить имеет смысл всё комплектом — с натяжителем и набором ­успокоителей, что на круг обойдется примерно в 20 000 рублей.

Двигатель 2.4 семейства Theta II

Двигатель 2.4 семейства Theta II старше конструкцией: был разработан в 2005 году. Проблем из-за поршней у него нет, однако на Оптиме старше 2015 года и этот мотор способен преподнести неприятный сюрприз. После 120–150 тысяч км может задрать и провернуть шатунные вкладыши коленчатого вала.

При наихудшем сценарии развития событий можно не только услышать стуки, но и увидеть «кулак дружбы»: случаи пробоя блока цилиндров оборвавшимся шатуном не единичны.

Справедливости ради: в 2015 году были произведены достаточно эффективные доработки мотора — увеличена производительность масляного насоса, изменены конструкция шатуна и вкладыши.

Двигатель 2.0 семейства Nu

Двигатель 2.0 семейства Nu ослабить цепь в приводе ГРМ может не только при ее растяжении: порой просто забивается канал подачи масла к натяжителю.

Другой признак загрязнения системы смазки — гидрокомпенсаторы клапанов. Если они застучат на непрогретом моторе из-за нехватки рабочего давления, не спешите сразу же их менять — зачастую промывка двигателя и свежее масло устраняют и эту проблему.

Самое слабое место двухлитрового агрегата образца 2010 года — поршневая группа. Из-за неудачной конструкции с уменьшенным расстоянием между канавками и тонкими кольцами поршни страдают от плохого теплоотвода. Небольшие постукивания о стенки цилиндров иной раз начинаются всего через 40–50 тысяч км. Хотя в большинстве случаев признаком прогрессирующего износа мотора является постепенное повышение расхода масла.

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При пробеге 80–120 тысяч км обязательно нужно обследовать мотор при помощи эндоскопа — могут обнаружиться задиры. После 150–180 тысяч км они обычно приводят к сопровождаемому серьезным «жором» масла критическому износу цилиндров — придется менять шорт-блок, выложив не менее 150 тысяч рублей.

Чтобы уменьшить риск, интервал замены масла лучше сократить до 7000 км и тщательно следить за состоянием системы охлаждения — включая радиатор, который должен быть безукоризненно чистым.

Вдобавок задирами в цилиндрах может угрожать и нейтрализатор, который порою начинает рассыпаться после 120–130 тысяч км (а при заправках некондиционным топливом и гораздо раньше).

Шестиступенчатый автомат A6MF

Шестиступенчатый автомат A6MF корейской разработки увесистую свинью способен подкинуть только на дорестайлинговых машинах из числа самых ранних. Поначалу не особо живучим оказался гидроблок, но после перекалибровки стал выдерживать минимум в полтора раза дольше прежних 100 тысяч км.

Затем причиной дерганого поведения коробки стал датчик температуры масла: в прошедшей в 2015 году сервисной кампании многие были заменены доработанными.

А еще на самых первых экземплярах корзина коробки не очень надежно фиксировалась болтами. После 100–120 тысяч км они могли открутиться — самым безобидным последствием был зажатый и подгоревший от пробуксовок пакет фрикционов (первый признак неприятности — запах «пережаренного» масла). Хуже, если разбивалась корзина. Оплошность, впрочем, быстро исправили.

Доработанный автомат на большинстве машин сравнительно надежен и способен продержаться до ремонта 250 тысяч км. Главное — следить за чистотой масла, которое активно загрязняется продуктами износа блокировок. Обновлять его лучше через 50–60 тысяч км (масляный фильтр находится внутри коробки и меняется разве что при ее переборке).

Шестиступенчатая механическая коробка M6CF3 встречается крайне редко — и только на двухлитровых Оптимах. На дорестайлинговых машинах способна преподнести сюрприз. Через 120–150 тысяч км может захрустеть по причине износа пластикового блокирующего кольца синхронизатора третьей передачи. На рестайлинговых автомобилях вместо полимера начали использовать металл — проблема исчезла.

Трансмиссия

Передние ступичные подшипники дорестайлинговых машин выходили из строя через 30–50 тысяч км — многие успевали менять их по гарантии. У Оптим моложе 2013 года доработанные подшипники долговечнее.

Хруст при повороте руля через 30–60 тысяч км — признак износа ­подшипников в опорах передних стоек (по 700 рублей). Модернизированные опоры на автомобилях после рестайлинга служат минимум вдвое дольше.

Биение на руле — приговор легко коробящимся фирменным тормозным дискам. Восстанавливать проточкой детали даже с небольшим износом резона мало — лучше сразу приобрести качественный диск от известной специализированной фирмы.

Сайлентблоки задней многорычажки также идут отдельно от тяг и требуют обновления через 140–170 тысяч км. И следите, чтобы через пять-шесть лет без смазки не закисли развальные болты.

Шаровые опоры через 110–130 тысяч км меняются отдельно от стальных передних рычагов.

Стойки и втулки стабилизаторов ходят достаточно долго, до 70–90 тысяч км.

Электромоторы в усилителе рулевого управления дорестайлинговых машин массово меняли в 2014 году. Также причиной гарантийных замен нередко был сам закусывающий механизм. Но при стуках не спешите сразу грешить на ЭУР: помимо него после 120 тысяч км источниками стуков бывают наконечники, эластичная муфта перед редуктором или карданное сочленение рулевого вала.

Задние амортизаторы обычно выдерживают 100 тысяч км, передние — на 20–30 тысяч км больше.

Задние пружины имеют склонность проседать после 140–160 тысяч км — это можно определить по следам контактов нижних витков.

Подвеска больше вопросов вызывает у дорестайлинговых версий — старше 2013 года.

Салон

Optima популярна в таксомоторых парках: у таких машин на вторичке существенно изношены салон и пороги в дверных проёмах.

У версий старше 2013 года крайне низкая износостойкость оплетки руля: случалось, из-за морщин и потертостей руль меняли по гарантии всего через несколько месяцев эксплуатации. Однако он изнашивался вновь. Такой логичнее перешить в мастерской добротным материалом за 3000–4000 рублей.

Утраченную функцию складывания зеркал заднего вида, как правило, удается восстановить приведением в порядок разъемов проводки. При отказе обогрева понадобится новый зеркальный элемент — он обойдется в полторы тысячи рублей.

Столь же неудачна и обивка сидений из кожзама: причиной замены чехлов — тоже за дилерский счет — становились трещины в материале. Более поздние рестайлинговые машины этими недугами не страдают.

Головной мультимедийный центр у дорестайлинговых машин может зависать. Прежде чем обращаться к ремонтникам, нужно попробовать полную перезагрузку с длительным отключением АКБ — часто помогает.

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У электродвигателя вентилятора отопителя через пять-шесть лет могут износиться подшипники. Смазка обычно дает лишь непродолжительный эффект. Но не обязательно покупать оригинальный узел за 4500 рублей — качественный моторчик стороннего производителя за 2500 рублей может прослужить не меньше.

Передние сиденья слабы конструкцией металлического каркаса и у машин в возрасте пяти-шести лет могут оказаться расшатанными. Способов дешевого ремонта не придумано: с этим придется мириться либо обновлять кресло (разумней — подобрать в хорошем состоянии с разборки за 6000–8000 рублей).

От передних кресел можно ждать отказа не только обогрева, но и электропривода.

Итог

Лучший выбор — модернизированная Kia Optima не старше 2013 года. У более ранних дорестайлинговых машин серьезных проблем может быть больше, в том числе — с основными агрегатами. И в любом случае на покупку нужно отложить не менее 800 тысяч рублей — более дешевые экземпляры по низу рынка в большинстве своем отслужили в такси.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ Мнение специалиста Иван Ширлин, главный специалист отдела испытаний и технических сервисов «Газпромнефть-смазочные материалы». Моторные масла для седанов Kia Optima должны соответствовать стандарту Международной организации автопроизводителей Японии и США, контролирующей качество сопутствующих материалов (ILSAC). Например, специально разработанные для автомобилей японского и корейского производства моторные масла G‑Energy Far East, которые соответствуют стандарту ILSAC GF‑5/GF‑6 и выпускаются в популярных вязкостях по SAE от 0W‑20 (энергосберегающие, маловязкие) до 10W‑30. Для замены потребуется две канистры: емкостью 4 и 1 литр (в зависимости от рабочего объема двигателя в систему смазки уйдет 4,1- 4,6 литра). В городских условиях масло требуется менять с периодичностью в 7,5–10 тысяч километров или 1 раз в год. Также потребуется охлаждающая жидкость, изготовленная по традиционной силикатной или гибридной (карбоксилатной) технологии, например, G‑Energy Antifreeze SNF 40. Охлаждающую жидкость необходимо менять через 5 лет (или 200 тысяч км), а затем через каждые два года (или 30–40 тысяч км). Для механической коробки передач нужно трансмиссионное масло API GL‑4 класса вязкости SAE 75W‑85 в объеме 1,8 литра, которое необходимо обновлять раз в 120 тысяч км. Для АКП — масло с допуском ATF SP-IV в объёме 7,1 л, каждые 90–100 тысяч км. В гидропривод тормозной системы потребуется тормозная жидкость с уровнем свойств DOT‑4, требующая замены каждые два года. G‑Energy рекомендует для седана Kia Optima: Для двигателей: G‑Energy Far East 5W‑30 (5W‑20 — энергосберегающее) или G‑Energy Synthetic Far East 5W‑30 (5W‑20 — энергосберегающее).

G‑Energy Far East 5W‑30 (5W‑20 — энергосберегающее) или G‑Energy Synthetic Far East 5W‑30 (5W‑20 — энергосберегающее). Для АКП: G‑Box ATF DX VI.

G‑Box ATF DX VI. Раздаточная коробка и ведущие мосты: G‑Box GL‑5 75W‑90

G‑Box GL‑5 75W‑90 Для системы охлаждения: G‑Energy Antifreeze SNF 40.

G‑Energy Antifreeze SNF 40. Для тормозной системы: G‑Energy Expert DOT 4.



Kia Optima на вторичке: надо минимум 800 тысяч Более дешевые экземпляры в большинстве своем отслужили в такси. Kia Optima на вторичке: надо минимум 800 тысяч



Автор: Алексей Стрельников

Фото: Kia