Серьезные седаны за 800 тысяч рублей: выбираем лучший

Сейчас за эти деньги можно купить новым лишь автомобиль В‑класса, зато вторичный рынок предлагает массу вариантов аж на два уровня выше.

В нашей сегодняшней подборке — четыре хита вторичного рынке в этом сегменте. Итак, к каким седанам можно присмотреться, имея на руках 800 000 рублей?

BMW 3 (E90) (пятое поколение, рестайлинг)

Вариант из немецкой «большой тройки» — BMW E90. За 800 000 рублей предлагают машины последних лет выпуска, но с пробегом за 100 000 км. Осматривать такие экземпляры надо крайне внимательно.

BMW 3-й серии (E90)

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Годы выпуска: 2010–2012

Двигатели: бензиновые, Р4, 2,0 л (136 и 156 л.с.); Р6, 2,5 л (218 л.с.); дизельный, Р4, 2,0 л (177 и 184 л.с.)

Коробка передач: А6

Привод: задний, полный

КУЗОВ: предназначенные для нашего рынка «трешки» собирали в основном в Калининграде. Качество лакокрасочного покрытия и сборки не вызывает нареканий.

МОТОРЫ: бензиновые моторы 2.0 и 2.5 серии N имеют много недостатков. Самые явные: малый ресурс цепи ГРМ и фазовращателей, а также большой масложор из-за обилия слабых мест. У дизеля 2.0 N47 тоже быстро умирает цепь ГРМ и свечи предпускового подогрева. Для его капитального ремонта требуется особая квалификация.

BMW 3-й серии (E90)

ТРАНСМИССИЯ: автомат GM очень надежен, но идет в паре только с бензиновым мотором 2.0. Аналогичная коробка ZF более капризна, тем не менее на легкой «трешке» с не самыми мощными моторами ведет себя хорошо, как и полноприводная трансмиссия xDrive.

BMW 3-й серии (E90)

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ШАССИ: рулевое управление не досаждает. Течь или стуки рулевого механизма — большая редкость. В подвеске после 80 000 км сдаются плавающие сайлент-блоки (с шаровым шарниром внутри) в задних верхних поперечных рычагах — традиционное слабое место моделей BMW. Остальные элементы уверенно переживают рубеж 100 000 км.

САЛОН: интерьер кажется простоватым, но качество отделки на высоком уровне. При должном уходе салон долго сохраняет свежий вид.

ХОЧУ ПРОДАТЬ: на вторичке Е90 — неликвид. Лучше всего продаются версии с бензиновыми моторами 2.0 и 2.5, дизели совсем не в почете. Насколько быстро уйдет автомобиль, сильно зависит от его состояния.

ИТОГ: «Трешка» построена на узлах и агрегатах старших моделей BMW. Она надежнее, но всё равно остается представителем премиального сословия и требует соответствующих затрат на содержание и ремонт. При подборе E90 очень важно проводить доскональную диагностику!

FORD MONDEO (четвертое поколение, рестайлинг)

За 800 000 рублей предлагают Mondeo в возрасте пяти — семи лет, с пробегом менее 100 000 км. Эта цена очень близка к максимальной для таких машин, поэтому будет несложно найти действительно хороший вариант.

Ford Mondeo

Годы выпуска: 2012–2014

Двигатели: бензиновые, Р4, 2,0 л (145 и 200 л.с.); 2,3 л (161 л.с.); дизельный, Р4, 2,0 л (140 л.с.)

Коробки передач: М5, A6, Р6

Привод: передний

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КУЗОВ: антикоррози­онная защита и качество лакокрасочного покрытия на хорошем уровне.

МОТОРЫ: атмосферные бензиновые моторы 2.0 и 2.3 устанавливались на многие модели Ford, Mazda, Volvo и неплохо себя зарекомендовали. Дизель — один из самых удачных представителей в своем классе. Наддувный бензиновый мотор 2.0 EcoBoost пользуется дурной славой, хотя имеет стандартный набор недостатков современного турбодвигателя.

ТРАНСМИССИЯ: механическая коробка и автомат Aisin серии TF‑81 надежны и относятся к удачным агрегатам. Робот PowerShift с мокрым сцеплением лишен большинства недостатков своего «сухого» аналога. Его репутация не хуже, чем у аналогичной коробки DSG.

Ford Mondeo

ШАССИ: в подвеске нет откровенно слабых мест, все элементы имеют большой ресурс. Гидравлическая рейка не вызывает серьезных нареканий. Обычно ее стук возникает из-за деформации пластиковой пробки опорной втулки вала, регулирующей зазор, - при ремонте ее заменяют алюминиевой.

САЛОН: комфорт, эргономика и качество отделки деталей салона — на довольно высоком уровне по сравнению со многими конкурентами.

Ford Mondeo

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Mondeo продается неплохо. Быстрее всего уходят машины с бензиновым мотором 2.3 в паре с автоматом, на втором месте — дизельный вариант. Наиболее ликвидны машины в богатых комплектациях.

ИТОГ: следует подбирать модификации с атмосферным мотором 2.3 или дизелем; оба двигателя идут в паре с классическим автоматом. В этом случае вы получаете надежный и неприхотливый ­автомобиль, ­имеющий хороший набор потребительских качеств.

HONDA ACCORD (восьмое поколение, рестайлинг)

Яркий представитель класса — Honda Accord. Оговоренный бюджет немного ниже средней рыночной цены такого автомобиля, поэтому Accord в хорошем состоянии можно найти лишь с пробегом за 100 000 км.

Honda Accord

Годы выпуска: 2011–2012

Двигатели: бензиновые, Р4, 2,0 л (156 л.с.); 2,4 л (200 л.с.)

Коробка передач: А5

Привод: передний

КУЗОВ: лакокрасочное покрытие — посредственного качества и плохо противостоит сколам. При осмотре автомобиля очень важно оценить состояние задних арок, кромок дверей и рамки лобового стекла.

МОТОРЫ: мотор 2.0 серии R20 конструктивно прост и надежен. Двигатель 2.4 серии К24 склонен к закоксовыванию и залеганию поршневых колец, которое провоцирует повышенный расход масла. Также после 100 000 км часто выходят из строя фазовращатели.

Honda Accord

ТРАНСМИССИЯ: автоматическая трансмиссия не вызывает нареканий. Автоматы Honda (собственное производство) по праву считаются одними из самых надежных.

ШАССИ: электрическая рейка со встроенным усилителем начинает стучать уже на небольших пробегах. Благо, она ремонтопригодна. В передней подвеске недолго живут нижние шаровые опоры и амортизаторы, в задней быстро закисают крепления рычагов. Тормозная система слабовата, приходится часто менять колодки и диски, а ближе к 100 000 км — перебирать суппорты.

Honda Accord

САЛОН Аккорда для своего времени уж точно не назовешь скучным. Износостойкость деталей отделки — на хорошем уровне.

Honda Accord

ХОЧУ ПРОДАТЬ: Accord обладает очень высокой ликвидностью. Успешно продаются машины в любом состоянии, вопрос только в конечной цене. Наиболее востребована версия с мотором 2.4.

ИТОГ: как у любого автомобиля, у Аккорда есть свои недостатки, но в среднем классе по совокупности потребительских качеств и надежности он занимает лидирующие позиции. Соперничать с ним способна лишь Mazda 6. Accord можно смело покупать даже с приличным ­пробегом, потом его без проблем удастся продать.

MERCEDES-BENZ С‑класса (третье поколение, рестайлинг)

Рестайлинговые автомобили с кузовом W204, оцениваемые в 800 000 рублей, имеют приличный пробег (свыше 100 000 км), зато относительно молоды.

Mercedes-Benz C-класса

Годы выпуска: 2011–2013

Двигатели: бензиновые, Р4, 1,6 л (156 л.с.); 1,8 л (156 и 184 л.с.)

Коробка передач: А7

Привод: задний

КУЗОВ: все Мерседесы W204 были собраны в Германии. Качество лакокрасочного покрытия и антикоррозионная защита на высоком уровне.

МОТОРЫ: наддувные бензиновые моторы 1.6 и 1.8 принадлежат к одному семейству и построены на общей базе. Их основной и дорогой в устранении недочет — слабый привод ГРМ (цепь и фазо­вращатели), который может потребовать внимания уже после 50 000 км.

Mercedes-Benz C-класса

ТРАНСМИССИЯ: семиступенчатый автомат MB 722.9 очень капризен и дорог в ремонте, крайне чувствителен к перегревам. Часто отказывает плата управления с соленоидами, встроенная в поддон.

Mercedes-Benz C-класса

ШАССИ: в передней подвеске к 60 000–80 000 км сдаются сайлент-блоки продольных рычагов, а к 100 000 км — передние амортизаторы. На каждом ТО требуется обслуживать регулиру­емые ступичные подшипники. На 60 000–80 000 км в задней подвеске придется поменять сайлент-блоки передней опоры балки. Рулевое управление не доставляет хлопот, кроме возможного отказа блокиратора вала в рулевой колонке.

САЛОН: качество отделки салона и износостойкость панелей соответствуют премиальному классу автомобиля. Уровень комфорта высок.

Mercedes-Benz C-класса

ХОЧУ ПРОДАТЬ: «Цешка» — одна из наиболее востребованных на вторичке машин. Самая ликвидная версия — с мотором 1.6. Автомобили с двигателями мощнее 200 сил покупатели не жалуют. Зато ценят наличие AMG-пакета.

ИТОГ: W204 — яркий представитель немецкой «большой тройки» в сегменте D. В сравнении с прямыми конкурентами Mercedes-Benz доставляет меньше всего хлопот, ведь в нем течет кровь успешного таксомотора классом выше. Однако его содержание влетает в копеечку, если сравнивать с менее статусными одноклассниками; чего стоит одна только замена цепи ГРМ.

Полная версия обзора опубликована в июльском выпуске журнала «За рулем». Во второй части публикации на сайте рассмотрим еще четыре модели: Mazda 6, Opel Insignia, Volkswagen Passat, Volvo S60. Следите за обновлениями!

Все, что нужно знать о покупке и продаже автомобилей на вторичном рынке, вы найдете в подборке публикаций на эту тему (доступна по ссылке).

Фото: компании-производители