Специалисты Honda отвечают на вопросы читателей «За рулем»

Какие модели марок Honda и Acura можно будет приобрести в России в 2016 году и как компания будет строить свой бизнес в России после реструктуризации? Будут ли поставлять в Россию Хонды с дизельными моторами? С чем связан повышенный расход масла у Аккорда восьмого поколения с мотором 2.4 и образование заломов крыши вокруг люка на Аккорде девятого поколения? На эти и другие вопросы, заданные нашими читателями, отвечают представители Honda Motor Rus.

honda_pilot_003_1_новый размер

Материалы по теме Красота по всем направлениям: Honda показала Civic Coupe

Будут ли поставлять в Россию Хонды с дизельными моторами?

У большинства производителей доля продающихся на российском рынке дизельных машин с каждым годом снижается. Они дороже бензиновых, обслуживание тоже накладнее, и в нынешних условиях это перечеркивает их преимущества — экономичность и тяговые свойства. Поэтому пока мы не планируем привозить в Россию дизельные Хонды.

Комментарий ЗР. Японские инженеры опасаются нашей солярки. Поэтому российское представительство Хонды не хочет ввозить даже пробную партию дизельных машин, дабы избавить своих клиентов от риска столкнуться с необходимостью дорогостоящего ремонта. Той же политики придерживается Subaru. Обе компании сравнительно недавно создали дизельную линейку и не имеют того опыта эксплуатации в российских условиях, какой есть, например, у европейских производителей.

С чем связан повышенный расход масла у Аккорда восьмого поколения с мотором 2.4? Правда ли, что на американском рынке подобная неисправность признана производителем и связана с бракованными поршневыми кольцами?

Определенный расход масла — нормальное явление. Его величина зависит от интервалов замены масла и условий эксплуатации (длительная работа на холостом ходу, движение в пробках, частые поездки на короткие расстояния без полноценного прогрева мотора).

У нас нет соответствующей информации об «американских» машинах, а на «российских» не было массовых дефектов поршневых колец. Немногочисленные случаи их залегания из-за закоксовывания и, как следствие, «масложора» связаны с неправильной эксплуатацией (использование низкокачественного топлива, несвоевременная замена масла). Поскольку технологических нарушений при производстве моторов не было, мы не объявляли сервисные акции и не выпускали модернизированные детали.

Honda Crosstour1_новый размер

В зависимости от плотности залегания, кóльца заменяют такими же новыми или применяют специальные жидкости для раскоксовывания. Работы бесплатны только в гарантийный период.

Допустимый же для моторов Honda расход масла не навредит двигателю и, в частности, его выпускной системе. Главное — следить за уровнем.

Комментарий ЗР. Заявленный допустимый расход масла моторов Honda — до литра на 1000 км. Производитель явно перестраховался! Концерн Volkswagen, например, декларирует 600 мл на тысячу. Впрочем, хондовские моторы в массе своей не огорчают масляным аппетитом.

Honda Civic 3_новый размер

Почему гремит модернизированная шестерня фазовращателя (VTC) на моторе 2.4 при холодном пуске?

В 2014 году вышел сервисный бюллетень, посвященный замене шестерни VTC ее модернизированным вариантом, и после этого мы не сталкивались с неисправностями. Факт очень интересный, требуется углубленная диагностика. Но причина может быть и в том, что дилер по ошибке установил шестерню старого образца.

Материалы по теме История болезни: как недорого проверить состояние двигателя

С чем связано образование заломов крыши вокруг люка на Аккорде девятого поколения?

Это не заводской брак и не следствие недостатков конструкции. Заломы металла возникают после сильных пробоев амортизаторов передней подвески, когда энергия деформации идет дальше по силовой структуре. Подобные случаи единичны. На некоторых машинах мы видели даже погнутые из-за чрезмерной ударной нагрузки опоры стоек на кузове (чашки). На большей части таких автомобилей установлены нестандартные колеса с низкопрофильными шинами. Разработана технология ремонта заломов. Конструкцию люка усиливают с обратной стороны крыши, а заломы шпаклюют и окрашивают. При соблюдении дилером всех инструкций технического бюллетеня их повторное появление исключается.

Какие могут возникнуть проблемы с мотором 2.4 при его переводе на газовое топливо?

Производитель не рекомендует переводить двигатели на газ, так как установка ГБО не предусмотрена конструкцией. В Америке существуют заводские комплектации с ГБО, но такие машины официально в Россию не поставляют. Моторы Honda, адаптированные под работу на газе, имеют ряд конструктивных отличий от бензиновых модификаций (не считая самогó топливного оборудования). У них изменен механизм ГРМ, клапаны и их направляющие — чтобы не прогорели. Ведь сгорание газовой смеси меняет температурный режим в цилиндре. Вдобавок она, в отличие от бензиновой смеси, не охлаждает и не смазывает должным образом тарелки клапанов и их стержни.

Honda CR-V

Материалы по теме Самые удачные автомобили-долгожители

Планируются ли изменения в полноприводной трансмиссии CR-V?

У кроссовера Honda CR-V хорошо сбалансированная трансмиссия с подключаемыми задними колесами — они вступают в работу только при пробуксовке передних колес в сложных дорожных условиях. Это обеспечивает минимальные механические потери и высокую топливную экономичность. Honda позиционирует CR-V именно как кроссовер, а не как вседорожник, поэтому изменения не планируются.

Оправдан ли отказ дилера в гарантийной замене задних сайлент-блоков передних рычагов на CR-V, которые стучат, но не имеют внешних повреждений?

Если диагностика указывает на конкретный неисправный узел, не имеющий при этом повреждений, и доподлинно известно, что его замена решит вопрос, дилер не должен отказываться от исполнения гарантийных обязательств.

Действительно ли установка неоригинальной металлической защиты картера может вызвать перегрев мотора?

Да. Неоригинальная защита не всегда обеспечивает правильное движение потока воздуха для охлаждения двигателя и коробки передач, нарушая температурный режим в моторном отсеке. Производитель предлагает оригинальные металлические защиты на некоторые модели, включая Civic восьмого поколения и CR-V. Они имеют необходимое для правильного обдува агрегатов количество вентиляционных отверстий и обеспечивают правильную деформацию передка в случае фронтального удара (завод проводил специальные крэш-тесты). Отличить фирменную защиту можно по логотипу Honda на одноразовых заклепках.

honda CR-V 2010

Каков ресурс двигателя 1.8 (R18A)?

Четкого ответа нет. Некоторые экземпляры выхаживали по 400 000 км без серьезных поломок. При своевременном обслуживании ресурс этого двигателя велик. Надежность наших моторов подтверждается обширной статистикой по вторичному рынку, в том числе Северной Америки.

Не слишком ли велик интервал замены моторного масла — каждые 15 000 км?

В сервисной книжке прописаны обычные условия эксплуатации и тяжелые: частые поездки на короткие расстояния, рваный городской режим и т. д. В этих случаях интервал замены масла нужно сократить до 7500 км. Выбор вязкости зависит от температурных режимов эксплуатации (об этом тоже сказано в сервисной книжке). Производитель рекомендует использовать в основном маслá 0W‑20 и 5W‑30. Первое — более жидкое и энергосберегающее, оно обеспечивает обещанную заводом динамику. А масло погуще (например, 5W‑40) предназначено для более тяжелых условий эксплуатации.

Honda Crosstour2_новый размер

Каковы последствия для мотора, если не регулировать клапаны каждые 45 000 км?

Неправильные зазоры в клапанном механизме вызывают повышенный износ его элементов. Также это скажется на динамике и топливной экономичности двигателя из-за неполного открытия клапанов, то есть нарушения процессов газообмена в цилиндрах. Первый звонок — повышенный шум (стук) двигателя при пуске на холодную.

На всех моторах Honda до сих предусмотрен обычный удобный механизм регулировки клапанов — винт-гайка. Операция довольно проста. Никаких гидрокомпенсаторов или толкателей, которые нужно менять со снятием распредвалов, чтобы выставить нужный зазор, у нас нет.

Каков ресурс иридиевых свечей зажигания при нашем «замечательном» качестве топлива?

Производитель дает гарантию на эти свечи в 120 000 км, но это при использовании качественного топлива. В России с этим по-прежнему не все гладко. К сожалению, у нас нет подробной статистики, сколько на практике ходят такие свечи. Достаточно одной «левой» заправки, чтобы они вышли из строя. Но есть и примеры, когда свечи отживали положенное, например, в крупных городах.

honda Accord_interior_12_3_новый размер

Как решить проблему скрипа педали сцепления на Аккорде восьмого поколения?

В приводе педали сцепления (на ее оси и у главного цилиндра) использованы фторопластовые втулки. Если их смазка не решает проблему, то они подлежат замене.

Критично ли отклонение развала одного из задних колес CR-V на 16 минут за предельно допустимое значение? Что должен предпринять дилер в этом случае?

Это не критичное отклонение, но, раз оно имеет место, то дилер должен это исправить. В данном случае нужна углубленная диагностика, если регулировка не решает проблему. Возможно, произошла деформация элементов подвески или просела пружина.

Возможна ли замена по гарантии подтекающего сальника переднего левого привода? Относится ли он к быстроизнашиваемым элементам, на которые ее действие не распространяется?

Сальники приводов, сайлент-блоки подвески и различные пыльники узлов относятся к резинотехническим изделиям (РТИ), но каких-либо ограничений на их замену в рамках гарантии нет. Если деталь неисправна и нет следов внешнего механического воздействия, то дилер должен ее заменить. Действие гарантии не распространяется на такие РТИ, как, например, ремень привода ГРМ и навесного оборудования.

Honda Crosstour_новый размер

На Аккорде девятого поколения присутствует вертикальный люфт водительского сиденья при езде по неровностям. Диагностика у дилера не выявила неисправностей, мне предложили подождать до более серьезных проявлений проблемы. Правомерно ли это?

Мы не сталкивались с подобной проблемой на Аккордах. В данном случае обязательна углубленная диагностика для локализации конкретного дефекта. Если есть люфт именно элемента каркаса сиденья, то, однозначно, он должен быть заменен.

Какие потенциальные проблемы ожидают того, кто перелил масло в мотор? Вместо рекомендуемых 3,7 л — 4,0 л.

Желательно, чтобы уровень масла по щупу все же не превышал максимальную отметку. Но, по факту, перелив в 300 миллилитров не страшен для наших моторов. Никаких проблем не будет.

Когда на российский рынок выйдет новый Civic, Accord десятого поколения и кроссовер HR-V?

Сейчас мы ведем работу по реструктуризации бизнеса в России и переводим дилеров на прямой заказ из Японии. Начиная со следующего года (с январского производства) они сами будут формировать склад для России и смогут привозить различные модели.

Honda HR-V

Однако здесь есть ряд нюансов. Чтобы привезти машину на рынок, нужна ее сертификация и адаптация. В условиях кризиса многие производители режут свой модельный ряд в различных странах, в том числе и мы. На первом этапе в 2016 году мы сохраним присутствие трех моделей в России: CR-V, Pilot нового поколения и Acura MDX. Именно они будут формировать основу. Для вывода других моделей пока нет больших перспектив на российском рынке, но в течение 2016 года мы будем следить на ситуацией и определимся с возможностью их запуска.

Какова ситуация с развитием дилерской сети Honda в Сибири, на Крайнем Севере и Дальнем Востоке? Зачастую до ближайшего официального сервиса ехать 3000 км.

К сожалению, производитель не может действовать один, если хочет открыть где-либо дилерский центр. В каждом подобном проекте участвует и местный бизнес. В некоторых случаях Honda может и отказать в предоставлении статуса официального дилера (ОД), если есть подозрения в прозрачности бизнеса или соблюдении стандартов производителя. К сожалению, в нынешней сложной экономической ситуации местные предприниматели не видят смысла заниматься продажами машин из-за низкого спроса. Увы, официальных дилеров сейчас становится только меньше.

Реструктуризация бизнеса фирмы Honda в России никоим образом не скажется на поддержке клиентов и проведении сервисных кампаний. При разногласиях с дилерами и возникновении спорных вопросов звоните на горячую линию производителя: 8 800 555-77-11.