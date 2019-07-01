«За рулем» №7–2019 — все темы — журнал За рулем

Новый номер «За рулем»: Arkana, седан за 800 000, ЗИЛ-111

Июльский номер журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» №7/2019 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Гран-при «За рулем» — 2019: три призовые Гранты — нашим читателям!
  • Машины с автопилотом будут испытывать на людях
  • Техосмотр по-новому: дороже, но что это изменит?

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Renault Arkana без камуфляжа
  • Лада Гранта Cross: непробиваемая подвеска и поумневший робот
  • Обновленная Skoda Superb и ее матричные светодиодные фары
  • Новые кроссоверы и седан фирмы Chery — всё для России!
  • Обновленный Infiniti QX60 заговорил по-русски
  • Японцы воскресили спорткупе Supra — но зачем ему платформа BMW?
  • Jeep Cherokee перестал щуриться, но не избавился от других проблем
  • Купе-кроссовер Porsche Cayenne Coupe: России достанется лишь 400 машин. Мало!

ЗР АКТИВ

  • Автомобили такси слишком часто попадают в аварии. Что с ними не так?
  • Бензин дорожает, хотя нас уверяют, что причин для этого нет. Кто жульничает?

ЗР ТЕСТ

  • Народная «зажигалка» Лада Веста Sport за миллион против Kia ProCeed и Hyundai i30 N — в городе и на гоночном кольце
  • Renault Twizy — вместо мотоцикла
  • Натравливаем Jaguar E‑Pace на новичков Volvo XC40 и Lexus UX

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Ставим мультимедийную «голову» Яндекс.Авто на Весту: покажет ли дорогу?
  • Выбираем б/у Kia Rio
  • Развенчиваем мифы: сахар в бензобаке — смерть мотору?
  • Хороший седан за 800 тысяч рублей: что предпочесть?

ЗР РЕСУРС

  • Ремонт двигателя ВАЗ‑11186: делаем его «безвтыковым»
  • Вторые руки: Ford Kuga
  • Cервисные акции и отзывные кампании: как не проглядеть?
  • Парк ЗР: Chevrolet Cobalt после 115 000 км и Volkswagen Tiguan

А также:

  • Все пикапы российского рынка
  • Из чего сделан ЗИЛ‑111? Неужто главный автомобиль страны времен освоения целины и соревнования с Америкой был копией?
  • Horch 853 из сериала «Щит и меч»
  • Автомобильная культура Малайзии: нам многое сложно понять

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты ЗР.

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