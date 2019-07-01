Новый номер «За рулем»: Arkana, седан за 800 000, ЗИЛ-111

«За рулем» №7/2019 — это:
ЗР МОМЕНТ
- Гран-при «За рулем» — 2019: три призовые Гранты — нашим читателям!
- Машины с автопилотом будут испытывать на людях
- Техосмотр по-новому: дороже, но что это изменит?
ЗР ПРЕМЬЕРА
- Renault Arkana без камуфляжа
- Лада Гранта Cross: непробиваемая подвеска и поумневший робот
- Обновленная Skoda Superb и ее матричные светодиодные фары
- Новые кроссоверы и седан фирмы Chery — всё для России!
- Обновленный Infiniti QX60 заговорил по-русски
- Японцы воскресили спорткупе Supra — но зачем ему платформа BMW?
- Jeep Cherokee перестал щуриться, но не избавился от других проблем
- Купе-кроссовер Porsche Cayenne Coupe: России достанется лишь 400 машин. Мало!
ЗР АКТИВ
- Автомобили такси слишком часто попадают в аварии. Что с ними не так?
- Бензин дорожает, хотя нас уверяют, что причин для этого нет. Кто жульничает?
ЗР ТЕСТ
- Народная «зажигалка» Лада Веста Sport за миллион против Kia ProCeed и Hyundai i30 N — в городе и на гоночном кольце
- Renault Twizy — вместо мотоцикла
- Натравливаем Jaguar E‑Pace на новичков Volvo XC40 и Lexus UX
ЗР ЭКСПЕРТ
- Ставим мультимедийную «голову» Яндекс.Авто на Весту: покажет ли дорогу?
- Выбираем б/у Kia Rio
- Развенчиваем мифы: сахар в бензобаке — смерть мотору?
- Хороший седан за 800 тысяч рублей: что предпочесть?
ЗР РЕСУРС
- Ремонт двигателя ВАЗ‑11186: делаем его «безвтыковым»
- Вторые руки: Ford Kuga
- Cервисные акции и отзывные кампании: как не проглядеть?
- Парк ЗР: Chevrolet Cobalt после 115 000 км и Volkswagen Tiguan
А также:
- Все пикапы российского рынка
- Из чего сделан ЗИЛ‑111? Неужто главный автомобиль страны времен освоения целины и соревнования с Америкой был копией?
- Horch 853 из сериала «Щит и меч»
- Автомобильная культура Малайзии: нам многое сложно понять
На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты ЗР.
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