Новый номер «За рулем»: Arkana, седан за 800 000, ЗИЛ-111

Июльский номер журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» №7/2019 — это:

ЗР МОМЕНТ

Гран-при «За рулем» — 2019: три призовые Гранты — нашим читателям!

Машины с автопилотом будут испытывать на людях

Техосмотр по-новому: дороже, но что это изменит?

ЗР ПРЕМЬЕРА

Renault Arkana без камуфляжа

Лада Гранта Cross: непробиваемая подвеска и поумневший робот

Обновленная Skoda Superb и ее матричные светодиодные фары

Новые кроссоверы и седан фирмы Chery — всё для России!

Обновленный Infiniti QX60 заговорил по-русски

Японцы воскресили спорткупе Supra — но зачем ему платформа BMW?

Jeep Cherokee перестал щуриться, но не избавился от других проблем

Купе-кроссовер Porsche Cayenne Coupe: России достанется лишь 400 машин. Мало!

ЗР АКТИВ

Автомобили такси слишком часто попадают в аварии. Что с ними не так?

Бензин дорожает, хотя нас уверяют, что причин для этого нет. Кто жульничает?

ЗР ТЕСТ

Народная «зажигалка» Лада Веста Sport за миллион против Kia ProCeed и Hyundai i30 N — в городе и на гоночном кольце

Renault Twizy — вместо мотоцикла

Натравливаем Jaguar E‑Pace на новичков Volvo XC40 и Lexus UX

ЗР ЭКСПЕРТ

Ставим мультимедийную «голову» Яндекс.Авто на Весту: покажет ли дорогу?

Выбираем б/у Kia Rio

Развенчиваем мифы: сахар в бензобаке — смерть мотору?

Хороший седан за 800 тысяч рублей: что предпочесть?

ЗР РЕСУРС

Ремонт двигателя ВАЗ‑11186: делаем его «безвтыковым»

Вторые руки: Ford Kuga

Cервисные акции и отзывные кампании: как не проглядеть?

Парк ЗР: Chevrolet Cobalt после 115 000 км и Volkswagen Tiguan

А также:

Все пикапы российского рынка

Из чего сделан ЗИЛ‑111? Неужто главный автомобиль страны времен освоения целины и соревнования с Америкой был копией?

Horch 853 из сериала «Щит и меч»

Автомобильная культура Малайзии: нам многое сложно понять

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты ЗР.

Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь своими идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков.

Чтобы оформить подписку на журнал «За рулем» по каталогу «Почты России» по выгодной цене, пройдите по этой ссылке.

Скачать мобильную версию журнала можно по ссылкам: для владельцев айфонов и айпадов — здесь, планшетов и смартфонов на платформе Андроид — здесь. Пройдя по этой ссылке, вы сможете оформить цифровую подписку или приобрести свежий номер в нашем интернет-магазине.

Читайте «За рулем»! Будьте первыми!