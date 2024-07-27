5 этапов Гран-при: читатели решают!

Вспоминаем историю самой авторитетной российской автомобильной премии

Автомобильный конкурс Гран-при «За рулем» впервые состоялся в 1994 году и за прошедшие30 лет прошел через пять периодов по степени вовлеченности читателей старшейшего автомобильного издания России.

Период первый

Первоначально Гран-при «За рулем» по срокам был привязан к крупным ежегодным выставкам – чаще всего к МИМС, Московскому международному салону.

Редакция самостоятельно выбирала обладателя Золотого Пегаса из числа знаковых автомобилей-экспонатов. Решение принимали непосредственно в ходе выставки – читатели не могли в этом участвовать. Так что они не заполняли анкет и не получали призовых автомобилей.

Первый Гран-при «За рулем» главный редактор Петр Меньших вручил генеральному дилеру компании «Автодом» Андрею Костину. А автомобилем-лауреатом стал BMW 740i – европейская премьера седьмой серии состоялась именно в Москве.

Период второй

Читатели стали заполнять анкеты, но никаких дорогостоящих наград им не полагалось.

Впервые это произошло в 2001 году. Тогда журнал расширил число номинаций – к «Автомобилю года» добавили «Прорыв года» и «Доверие потребителей».

Лучший автомобиль по-прежнему выбирала редакция. «Прорыв» определяло компетентное общественное жюри. В 2001 году в его состав вошли, например, космонавт Юрий Батурин, тогдашние министры экономического развития и транспорта Герман Греф и Сергей Франк, президент Академии Российского телевидения Владимир Познер и другие известные персоны.

Ну а «Доверие потребителей» никто, кроме потребителей, изъявить не может. Мы попросили сделать это наших читателей, заполнив формы в журнале или на нашем сайте. Проголосовало около 10 тысяч человек, выбрав из шести финалистов фирму Bosch.

Идея образа крылатого коня принадлежит скульптору Евгению Верещагину. Он провел весь цикл работ: эскизы, пластилиновый макет, отливка воска в гипсовые формы, бронзовый оригинал. В дальнейшем мастер многие годы изготавливал Пегасов, так сказать, серийно. На мраморном постаменте первого запечатлен девиз: Faciant meliora potentes – «Кто может, пусть сделает лучше».

Период третий

Читатели заполняли бумажные анкеты, а на финише Гран-при редакция начала разыгрывать среди участников опроса несколько новых автомобилей.

Выставки не всегда радовали обилием новинок, МИМС перестал быть ежегодным. Тогда мы решили, что лучшие автомобили в нескольких категориях будут определять именно читатели. А на свою долю редакция оставила различные специальные призы.

Впервые так сделали в 2005 году, получив свыше 43 тысяч заполненных анкет.

В архивах редакции сохранились фотографии с первого розыгрыша читательских автомобилей – 2005 года. Помимо сотрудников редакции, на нем присутствовали и читатели.

Розыгрыш машин провели непосредственно в редакции – в присутствии самых активных читателей (степень активности определяли по их участию в конференциях на сайте «За рулем»). Выбор делал компьютер, воспроизводя на экране произвольные числа. Каждое число соответствовало определенной анкете в базе данных. Разыграли три автомобиля, моделей Skoda Octavia, Hyundai Accent и Mitsubishi Lancer.

Период четвертый

С 2005 года автомобили мы разыгрывали постоянно. А в 2015 году читатели получили возможность голосовать не только «бумажно», но и «электронно» – кому как нравится.

Обработка писем была слишком трудоемкой. Число категорий автомобилей в Гран-при росло, иногда превышало дюжину, что усложняло подсчет голосов. Да и писем было порой за 60 тысяч – безумная величина!

Кроме того, некоторые письма с вложенными в них анкетами где-то терялись, а часть писем банально приходила с опозданием, когда их прием редакцией был уже завершен.

Так что к бумажному носителю мы добавили и полностью электронный формат.

Период пятый

Бумажные анкеты, печатаемые на страницах журнала, остались в прошлом. Больше не надо выдирать листы, покупать конверты. Голосование читателей в рамках Гран-при «За рулем» с 2017 года полностью перешло в «цифру» – при участии всех наших площадок в Интернете.

Это серьезно упростило создание базы данных для розыгрыша призовых автомобилей, который, как и всегда, осуществляет непредвзятый компьютер. И если раньше мероприятие это носило закрытый характер, то уже несколько лет все розыгрыши мы проводим в прямом эфире на нашем канале в YouTube. Предыдущая трансляция собрала 56 тысяч зрителей.

Иногда к проведению розыгрыша привлекали незаинтересованных лиц. Выбирал, конечно, всё равно компьютер – дети только нажимали кнопку Enter.

Призовой фонд

Первая публикация о нашем Гран-при – августовский номер 1994 года. На обложке красуется Золотой Пегас, а в главной статье номера редакция объявляет о своем решении награждать лучший автомобиль предстоящего Московского международного автосалона (MIMS).

«Лучший – под этим мы понимаем технически совершенный, конструктивно оригинальный и технологически рациональный автомобиль», – объяснял журнал. И поначалу непременно из числа премьер автосалона, впервые представленных в нашей стране.

Со временем концепция Гран-при трансформировалась. С 2005 года лучшие автомобили выбирали читатели. В журнале появилась пространная анкета для заполнения – машины предлагалось оценить аж по семи критериям. Среди них: «лучший комфорт в дальней поездке», «хороший внешний вид/дизайн», «прогрессивные технологии», «лучшее соотношение цена/качество».

Это была очень серьезная работа. К примеру, в 2006 году в поле Гран-при попали 252 продаваемых у нас модели. Пришлось разбить их на шесть классов и выбрать в каждом трех наиболее реальных претендентов. Каждого читатели оценивали по семи пунктам!

Позже мы вернулись к первоначальному варианту – выбирать только из числа премьер текущего года. Но задача для читателей не упростилась: реальных новинок нашего рынка обычно бывает по 40–60 штук.

Десять лет назад анкета пришла в почти современный вид. Из всех возможных характеристик мы оставили три самые универсальные: техника, дизайн, практичность.

Под техникой подразумеваем инженерное насыщение и общее совершенство конструкции, под практичностью – удобство, соотношение цена/качество и приспособленность к нашим условиям.

За собой в конечном итоге редакция оставила только дополнительные специальные призы, которыми отмечаем самые значимые достижения и вехи автомобильной жизни нашей страны.

В 2005 году впервые провели розыгрыш автомобилей среди читателей, участвовавших в этом истинно всенародном опросе. Тогда мы еще не предполагали, что он станет ежегодным – был просто выражением благодарности за помощь и поддержку наших проектов. А он стал! И, надеемся, будет всех нас радовать еще многие годы.

О том, как читатели выигрывали автомобили за участие в Гран-при, мы еще расскажем – заходите почаще!

Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2024 – компания Cordiant.