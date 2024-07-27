5 этапов Гран-при: читатели решают!
Автомобильный конкурс Гран-при «За рулем» впервые состоялся в 1994 году и за прошедшие30 лет прошел через пять периодов по степени вовлеченности читателей старшейшего автомобильного издания России.
Период первый
Первоначально Гран-при «За рулем» по срокам был привязан к крупным ежегодным выставкам – чаще всего к МИМС, Московскому международному салону.
Редакция самостоятельно выбирала обладателя Золотого Пегаса из числа знаковых автомобилей-экспонатов. Решение принимали непосредственно в ходе выставки – читатели не могли в этом участвовать. Так что они не заполняли анкет и не получали призовых автомобилей.
Период второй
Читатели стали заполнять анкеты, но никаких дорогостоящих наград им не полагалось.
Впервые это произошло в 2001 году. Тогда журнал расширил число номинаций – к «Автомобилю года» добавили «Прорыв года» и «Доверие потребителей».
Лучший автомобиль по-прежнему выбирала редакция. «Прорыв» определяло компетентное общественное жюри. В 2001 году в его состав вошли, например, космонавт Юрий Батурин, тогдашние министры экономического развития и транспорта Герман Греф и Сергей Франк, президент Академии Российского телевидения Владимир Познер и другие известные персоны.
Ну а «Доверие потребителей» никто, кроме потребителей, изъявить не может. Мы попросили сделать это наших читателей, заполнив формы в журнале или на нашем сайте. Проголосовало около 10 тысяч человек, выбрав из шести финалистов фирму Bosch.
Период третий
Читатели заполняли бумажные анкеты, а на финише Гран-при редакция начала разыгрывать среди участников опроса несколько новых автомобилей.
Выставки не всегда радовали обилием новинок, МИМС перестал быть ежегодным. Тогда мы решили, что лучшие автомобили в нескольких категориях будут определять именно читатели. А на свою долю редакция оставила различные специальные призы.
Впервые так сделали в 2005 году, получив свыше 43 тысяч заполненных анкет.
Розыгрыш машин провели непосредственно в редакции – в присутствии самых активных читателей (степень активности определяли по их участию в конференциях на сайте «За рулем»). Выбор делал компьютер, воспроизводя на экране произвольные числа. Каждое число соответствовало определенной анкете в базе данных. Разыграли три автомобиля, моделей Skoda Octavia, Hyundai Accent и Mitsubishi Lancer.
Период четвертый
С 2005 года автомобили мы разыгрывали постоянно. А в 2015 году читатели получили возможность голосовать не только «бумажно», но и «электронно» – кому как нравится.
Обработка писем была слишком трудоемкой. Число категорий автомобилей в Гран-при росло, иногда превышало дюжину, что усложняло подсчет голосов. Да и писем было порой за 60 тысяч – безумная величина!
Кроме того, некоторые письма с вложенными в них анкетами где-то терялись, а часть писем банально приходила с опозданием, когда их прием редакцией был уже завершен.
Так что к бумажному носителю мы добавили и полностью электронный формат.
Период пятый
Бумажные анкеты, печатаемые на страницах журнала, остались в прошлом. Больше не надо выдирать листы, покупать конверты. Голосование читателей в рамках Гран-при «За рулем» с 2017 года полностью перешло в «цифру» – при участии всех наших площадок в Интернете.
Это серьезно упростило создание базы данных для розыгрыша призовых автомобилей, который, как и всегда, осуществляет непредвзятый компьютер. И если раньше мероприятие это носило закрытый характер, то уже несколько лет все розыгрыши мы проводим в прямом эфире на нашем канале в YouTube. Предыдущая трансляция собрала 56 тысяч зрителей.
Призовой фонд
Первая публикация о нашем Гран-при – августовский номер 1994 года. На обложке красуется Золотой Пегас, а в главной статье номера редакция объявляет о своем решении награждать лучший автомобиль предстоящего Московского международного автосалона (MIMS).
«Лучший – под этим мы понимаем технически совершенный, конструктивно оригинальный и технологически рациональный автомобиль», – объяснял журнал. И поначалу непременно из числа премьер автосалона, впервые представленных в нашей стране.
Со временем концепция Гран-при трансформировалась. С 2005 года лучшие автомобили выбирали читатели. В журнале появилась пространная анкета для заполнения – машины предлагалось оценить аж по семи критериям. Среди них: «лучший комфорт в дальней поездке», «хороший внешний вид/дизайн», «прогрессивные технологии», «лучшее соотношение цена/качество».
Это была очень серьезная работа. К примеру, в 2006 году в поле Гран-при попали 252 продаваемых у нас модели. Пришлось разбить их на шесть классов и выбрать в каждом трех наиболее реальных претендентов. Каждого читатели оценивали по семи пунктам!
Позже мы вернулись к первоначальному варианту – выбирать только из числа премьер текущего года. Но задача для читателей не упростилась: реальных новинок нашего рынка обычно бывает по 40–60 штук.
Десять лет назад анкета пришла в почти современный вид. Из всех возможных характеристик мы оставили три самые универсальные: техника, дизайн, практичность.
Под техникой подразумеваем инженерное насыщение и общее совершенство конструкции, под практичностью – удобство, соотношение цена/качество и приспособленность к нашим условиям.
За собой в конечном итоге редакция оставила только дополнительные специальные призы, которыми отмечаем самые значимые достижения и вехи автомобильной жизни нашей страны.
В 2005 году впервые провели розыгрыш автомобилей среди читателей, участвовавших в этом истинно всенародном опросе. Тогда мы еще не предполагали, что он станет ежегодным – был просто выражением благодарности за помощь и поддержку наших проектов. А он стал! И, надеемся, будет всех нас радовать еще многие годы.
О том, как читатели выигрывали автомобили за участие в Гран-при, мы еще расскажем – заходите почаще!
- Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2024 – компания Cordiant.
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