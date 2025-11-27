290 л. с., 2,4 млн рублей — семейный премиум-кроссовер почти без недостатков

Названы плюсы и минусы кроссовера Acura MDX третьего поколения

Acura – премиальная марка Хонды, ориентированная на рынок США. Семиместный кроссовер MDX III (2013–2020 г.в.) собирали в Штатах.

Длина – 4936 мм. Привод – только полный.

В России продавался официально с 2014 по 2016 годы.

Подвеска российской версии доработана, клиренс увеличен со 185 до 200 мм.

На вторичке есть и машины других лет выпуска – проникли, главным образом, через американские аукционы.

Acura MDX третьего поколения

Достоинства

Очень надежная машина.

Высокий комфорт, богатое оснащение.

Хорошо противостоит коррозии.

Незаурядная управляемость.

Салон – просторный! Даже при поднятых сиденьях третьего ряда заявлено около 400 л для поклажи. И третий ряд при этом полноценный – взрослым вполне комфортно.

Недостатки

Мало вариантов на вторичке: сложно купить и сложно продать.

Дефицитные запчасти.

Моторы

Двигатель – единственный, это алюминиевый атмосферник V6 3.5 (290 л. с.), индекс J35Y5. Очень надежный, служит свыше 350 тысяч км. В данной модификации применен только на MDX, но донорами могут быть разные моторы обширной хондовской линейки J35.

Впрыск непосредственный, топливо не ниже АИ‑95 – формально допустимый АИ‑92, скорее всего, быстро выведет из строя топливную аппаратуру. Привод ГРМ – ременный. Гидрокомпенсаторов нет, зазоры рекомендуют проверять каждые 50 тысяч км.

Главная особенность конструкции: при малых нагрузках автоматически отключаются три цилиндра (система VCM), снижая расход топлива. Это же и основное слабое место – со временем прокладки VCM начинают подтекать.

Угар масла нарастает по мере загрязнения клапанов, ранее 100 тысяч км обычно не проявляется. Уровень масла необходимо контролировать особенно пристально, дабы исключить риск механических повреждений – уязвимы вкладыши, кулачки распредвала.

Коробки передач

До 2016 года оснащали шестиступенчатым гидроавтоматом с индексом BYKA (разработан совместно с Aisin). При втором рестайлинге его сменил немецкий девятиступенчатый ZF 9HP48. Оба без явных слабостей и достаточно надежны.

Ранний менее расторопен, но более терпелив: переборка для замены изношенных деталей обычно требуется после 250 тысяч км, тогда как у ZF этот момент часто наступает на 150–180 тысяч км. Он сложнее и дороже в ремонте.

Полноприводная трансмиссия почти идентична кроссоверу Honda Pilot: у каждого заднего колеса собственная муфта, а электроника достойно имитирует блокировки. Болячек не выявлено.

Эксплуатационные болячки

Подвеску считают жестковатой, но на ресурсе это не отражается – даже на тряских дорогах 80–100 тысяч км выдерживает всё, кроме стоек и втулок стабилизатора. При частой езде с полной загрузкой быстрее сдаются сайлентблоки и задние амортизаторы. К рулевому управлению – никаких нареканий.

Тормозные колодки при активной эксплуатации в городе или горах подчас изнашиваются после 15–20 тысяч км. Стойкость дисков – нормальная.

На большинстве машин до 200 тысяч км не ломалось ничего. Жалобы сводятся к отдельным сбоям электронных систем, например, круиз-контроля. А к специфическому алгоритму медиасистемы просто надо привыкнуть.

Заводские отзывные кампании в период 2014–2019 годов коснулись подушек безопасности Takata и негерметичных фонарей на пятой двери – их заменяли модернизированными.

Euro NCAP: тест не проводился. В американских тестах IIHS и NHTSA – высший балл.

Самое массовое предложение на вторичке: MDX 3.5 АКП

Оптимальный выбор: MDX 3.5 АКП

За те же деньги: Hyundai Santa Fe, Mercedes-Benz GLK, Range Rover Evoque, Toyota RAV4

