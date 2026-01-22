#
Хорошо знакомый кроссовер с надежным мотором снова в продаже: цены

В РФ начались продажи новых Skoda Kamiq и Kamiq GT по цене от 1,7 млн рублей

В России появились в продаже кроссоверы Skoda Kamiq, которые производятся на совместном предприятии SAIC-Volkswagen в Китае. Среди них есть спортивная версия GT, цены на которую при заказе начинаются от 1 706 000 рублей.

Skoda Kamiq
Skoda Kamiq

Базовая комплектация кроссовера за эти деньги предлагает тканевый салон, простой блок управления климатом, но при этом есть мультируль, голосовой помощник, датчики давления в шинах и медиасистема с сенсорным 9-дюймовым экраном и функцией Hands-free.

Во Владивостоке компания предлагает Kamiq за 1 735 000 рублей с люком, кожаным рулем и улучшенным климат-контролем. В других городах, например Кемерово, Новосибирске, Ижевске и Котельниках, машины доступны по цене от 1,87 до 2,18 млн рублей.

Интерьер Skoda Kamiq
Интерьер Skoda Kamiq

Под капотом у большинства кроссоверов установлен атмосферный 1,5-литровый двигатель ЕА211 evo мощностью 110 л. с., работающий вместе с шестиступенчатым автоматом. Исключение – версия из Подмосковья с турбированным мотором и роботизированной коробкой передач.

В Челябинске из наличия продают обновленный Skoda Kamiq за 2 275 000 рублей. У него изменились фары, салон стал современнее, появился кожаный руль и новая мультимедийная система. Но салон остался тканевым, а блок управления климатом – простым.

Кроме новых версий, дорестайлинговые модели доступны в ряде российских городов.

Ранее «За рулем» сообщал, что Chery и Jaguar Land Rover запустят новый автобренд Freelander в 2026 году.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Ушакова Ирина
Фото:Skoda
22.01.2026 
Фото:Skoda
Отзывы о Skoda Kamiq (1)

— Ужасный автомобиль, не советую.
Skoda Kamiq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
трогается с места
Недостатки:
все остальное
Комментарий:
отвратительно внешне, внутри и по надежности.... в прочим, как все шкоды - выпердышы ВАГины
