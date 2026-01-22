#
Chery и Jaguar Land Rover начнут продавать автомобили под новой маркой

Chery и Jaguar Land Rover запустят новый автобренд Freelander в 2026 году

В 2026 году компании Jaguar Land Rover и Chery выпустят совместный бренд Freelander. Новые кроссоверы будут продаваться не только в Китае, но и за его пределами, в частности на рынках Ближнего Востока.

Проект Freelander был анонсирован официально в июне 2024 года. Его цель – усилить позиции совместного предприятия JLR и Chery на конкурентном китайском рынке. Однако недавно компания изменила стратегию, и теперь новые модели планируется представить сначала на Ближнем Востоке.

Первую модель под маркой Freelander в прошлом году заметили во время дорожных испытаний в Китае. Премьера автомобиля и самого бренда ожидается на автосалоне в Пекине в апреле 2026 года. Это одно из крупнейших событий в мире автоиндустрии.

Первой моделью станет крупный внедорожник с угловатым внешним видом и длиной около 5100 мм. Его построят на модульной платформе E0X, которая разработана компанией Chery. На этой платформе также созданы модели Exeed Exlantix ET, Exeed Exlantix ES, Luxeed S7 и Luxeed R7. Внедорожник получит три ряда сидений в схеме 2+2+2. Мощность гибридной силовой установки составит 553 лошадиных силы.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России подорожала стоимость поездки в такси.

Источник:  CarNewsChina
Ушакова Ирина
Фото:CarNewsChina
