Правда и мифы про черный список страховщиков

«За рулем» рассказал, как страховые компании следят за своими клиентами

Черный список страховщиков – довольно популярная страшилка среди российских автомобилистов. Туда, по слухам, попадают все неудобные клиенты: те, кто отказывается от дополнительных услуг, кто слишком часто требует выплат по ДТП, кто осмеливается судиться со страховыми компаниями.

Из-за этого многие водители в момент очередного визита в страховую боятся лишний раз открыть рот, чтобы их, что называется, не взяли на карандаш.

Но существует ли вообще некая база, куда стекаются все сведения о «каких-то не таких» клиентах? Разобрались.

Что такое «черный список» страховщиков

Официально никаких черных списков в системе страхования не существует. Хорошо это или плохо, но в России нет единой базы данных, вход в которую стоит рубль, а выход – два. Это не бюро кредитных историй, где все наши долги собраны в одном месте и доступны любому банку.

Правда, есть один нюанс: у страховщиков действительно существуют свои внутренние базы. Туда попадает информация о клиентах: кто регулярно попадает в ДТП, кто подавал много заявлений на выплаты, кто судился со страховой компанией. Однако эти базы закрытые, каждая страховая ведет свою систему учета, и доступа к чужим базам у компаний нет.

Рекомендуем Как не остаться должником своей же страховой компании

Откуда тогда взялся миф про черный список? Рискнем предположить, что эта история выгодна самим страховым компаниям, чтобы «держать в тонусе» своих клиентов. Человек боится попасть в некую базу и соглашается на любые условия – не спорит, не качает права, покупает допуслуги без лишних вопросов.

Итак, единого черного списка нет – факт. Но это не значит, что вам не могут отказать в страховом полисе. Вопрос лишь в том, какие основания для отказа законны, а какие – нет.

Из-за чего по закону могут отказать в полисе ОСАГО

Начнем с главного: в ОСАГО вам отказать не могут практически никогда. Это публичный договор (ст. 426 ГК РФ «Публичный договор»), и страховая компания обязана заключить его с любым водителем, который соответствует требованиям закона. Отказ возможен только в трех случаях.

Недостоверные данные. Если при оформлении полиса вы предоставили поддельные права, чужой паспорт либо допустили ошибку, заполняя заявление о заключении договора, страховая вправе отказать и даже расторгнуть уже заключенный договор. Помните, что в ряде случаев такие действия подпадают под действие ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), так что при оформлении полиса следует быть максимально внимательным – особенно, если оформление происходит онлайн.

Если при оформлении полиса вы предоставили поддельные права, чужой паспорт либо допустили ошибку, заполняя заявление о заключении договора, страховая вправе отказать и даже расторгнуть уже заключенный договор. Помните, что в ряде случаев такие действия подпадают под действие ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), так что при оформлении полиса следует быть максимально внимательным – особенно, если оформление происходит онлайн. Технический сбой при оформлении полиса. Если в момент оформления полиса система зависла и/или произошла некая техническая ошибка, которая делает невозможным заключение договора прямо сейчас.

Если в момент оформления полиса система зависла и/или произошла некая техническая ошибка, которая делает невозможным заключение договора прямо сейчас. Отсутствие лицензии у страховой. Если компания больше не имеет права продавать полисы.

Все остальные отказы незаконны. Если вам говорят «мы не работаем с вашей маркой», «у вас было слишком много ДТП» или «купите сначала каско», это прямое нарушение закона.

Кто попадает во внутренний список «убыточных» клиентов

Хотя единого черного списка нет, страховые компании действительно ведут внутренний учет «убыточных» клиентов. Это, кстати, абсолютно законно – любая коммерческая компания имеет право анализировать своих клиентов и принимать решения на основе личной статистики. По ОСАГО в группу риска попадают:

Водители с частыми ДТП. Если за последние три года вы оформили пять страховых случаев, компания это запомнит. И даже припомнит, так что при следующем обращении велика вероятность, что вам предложат повышенный тариф или создадут максимально неудобные условия оформления.

Если за последние три года вы оформили пять страховых случаев, компания это запомнит. И даже припомнит, так что при следующем обращении велика вероятность, что вам предложат повышенный тариф или создадут максимально неудобные условия оформления. Клиенты, которые судились со страховой. Выиграли суд и получили выплату по решению суда? Поздравляем, но будьте готовы к тому, что в этой страховой к вам теперь будут относиться прохладно.

Выиграли суд и получили выплату по решению суда? Поздравляем, но будьте готовы к тому, что в этой страховой к вам теперь будут относиться прохладно. Водители, злоупотребляющие выплатами. Если страховая заподозрит мошенничество (намеренные ДТП, завышение ущерба), она проведет проверку. При доказанном мошенничестве дело передадут в правоохранительные органы.

Еще раз повторим: во всех перечисленных случаях официально отказать в ОСАГО страховая не может. Она обязана продать полис, но может сделать данный процесс максимально неудобным – оформление только в офисе где-то на задворках, затянутые сроки, «случайные» технические сбои, навязывание допуслуг и т.д.

Но это то, что касается ОСАГО. С каско ситуация другая. В отличие от «автогражданки», каско –коммерческий продукт (подобного кредиту в банке). Поэтому страховая вправе сказать «нет», если сочтет клиента «убыточным».

Обмен информацией между страховыми компаниями

Страховые компании действительно обмениваются информацией, но делают это в рамках закона и только через официальные каналы. Внутри, с позволения сказать, профессиональной тусовки страховщиков сделать это можно как минимум тремя способами:

Единая база данных по ОСАГО (АИС РСА). Российский союз автостраховщиков (РСА) ведет общую базу, где хранится информация обо всех полисах ОСАГО, страховых случаях и выплатах. Туда попадают данные о ДТП, в которых участвовали водители, и о том, сколько вам выплатили. Эту информацию видят все страховые компании.

База данных о мошенниках. РСА также ведет реестр лиц, причастных к страховому мошенничеству. Туда попадают те, в отношении кого есть решение суда или доказанные факты обмана страховщиков.

Кредитные истории. Если вы оформляете страховку в кредит или в рассрочку, эта информация попадает в бюро кредитных историй (БКИ), согласно ФЗ № 218 «О кредитных историях». Страховые компании могут запросить ваш кредитный рейтинг, но только с вашего письменного согласия. Обычно это делают при оформлении в рассрочку каско, поскольку стоимость этогшо полиса заметно выше.

Что делать, если вам отказали в полисе

Ситуация это чрезвычайно редкая, но лучше заранее знать, как поступить. Если страховая компания отказалась продать вам ОСАГО без законных оснований, действуйте по следующему алгоритму:

Получите письменный отказ. Попросите страховщика оформить отказ на бумаге с печатью и подписью. Устные отговорки («бланков нет», «система не работает») ничего не значат. Если отказываются дать письменный отказ, записывайте разговор на диктофон или снимайте на видео.

Попросите страховщика оформить отказ на бумаге с печатью и подписью. Устные отговорки («бланков нет», «система не работает») ничего не значат. Если отказываются дать письменный отказ, записывайте разговор на диктофон или снимайте на видео. Напишите претензию в страховую компанию. Изложите суть проблемы, укажите, что отказ незаконен, и потребуйте заключить договор. Отправьте претензию заказным письмом с уведомлением или через электронную приемную на сайте компании.

Изложите суть проблемы, укажите, что отказ незаконен, и потребуйте заключить договор. Отправьте претензию заказным письмом с уведомлением или через электронную приемную на сайте компании. Пожалуйтесь в Центробанк. Банк России контролирует страховой рынок и наказывает компании за нарушения. Подать жалобу можно через интернет-приемную на сайте ЦБ. Не забудьте приложить к вашему обращению доказательства, а именно: письменный отказ, запись разговора, переписку со страховой.

Банк России контролирует страховой рынок и наказывает компании за нарушения. Подать жалобу можно через интернет-приемную на сайте ЦБ. Не забудьте приложить к вашему обращению доказательства, а именно: письменный отказ, запись разговора, переписку со страховой. Обратитесь в суд. Если предыдущие шаги не помогли, можно подать иск о понуждении заключить договор ОСАГО. Дополнительно можно требовать компенсацию морального вреда и судебных расходов.

Зачастую страховые компании боятся жалоб в Центробанк больше, чем судов. Потому что штрафы от регулятора больнее бьют по репутации страховщика, а в некоторых случаях могут даже поставить вопрос об отзыве лицензии. И нет, мы не призываем вас заниматься шантажом или потребительским рэкетом. Но имейте в виду, что, если зафиксировать нарушение и подать соответствующую жалобу, вопрос будет решен очень быстро.

Заключение

Единой «базы неугодных клиентов», доступной всем страховщикам, не существует. Каждая компания ведет свой внутренний учет, но это не должно становиться преградой для покупки предусмотренных законами страховок.

Помните, что отказать в оформлении ОСАГО вам могут только по законным основаниям – таким как недостоверные данные или отозванная лицензия у компании. Все остальные основания законными не являются, даже если вы часто попадаете в ДТП.

Напоследок один совет: не бойтесь никаких черных списков. Бойтесь незнания своих прав – именно на этом строятся все манипуляции.

Эти изменения давно назрели! Когда увеличат выплаты по ОСАГО? Петр Шкуматов: лимит выплат по ОСАГО надо повысить до 800 тысяч рублей.