«Черный список» заемщиков — можно ли из него выбраться

«За рулем» объяснил, почему отказать в автокредите могут и безупречному заемщику

Представьте ситуацию: вы приходите в банк за автокредитом на новую машину. У вас нет ни тени сомнения насчет того, что кредит вам одобрят: у вас стабильный доход и хорошая работа. Но сотрудник банка, проверив ваши данные, вежливо отказывает. Причина? Ваша фамилия числится в так называемом «черном списке» заемщиков.

Что это за список, как в него попадают и главное – как из него выбраться? Разберемся вместе прямо сейчас.

Что такое «черный список» заемщиков

Формально какого-то единого «черного списка» заемщиков, куда банки заносят сведения о неблагонадежных клиентах, не существует. Это обывательский термин, обозначающий негативную кредитную историю. Когда представители банков говорят о «черном списке», они подразумевают клиентов с плохим кредитным рейтингом, закрепленным в бюро кредитных историй (БКИ).

Перед одобрением автокредита банк проводит комплексную оценку заемщика по ряду параметров – у каждого банка они свои. Обычно все финансовые организации оценивают уровень дохода, кредитную историю и текущую долговую нагрузку заемщика. На основании этой информации у банка формируется представление о вашей платежеспособности и надежности как клиента.

Имейте в виду: если решение по вашей заявке будет отрицательным, финансовая организация не обязана раскрывать вам причины отказа. Однако с 1 марта 2015 года действует требование, согласно которому основания отказа подлежат обязательной фиксации в вашей кредитной истории. Эта норма позволяет заемщику получить доступ к информации о причинах отказа – через запрос в БКИ – и при необходимости скорректировать ситуацию, чтобы повысить шансы на одобрение займа в будущем.

Почему вы оказались в стоп-листе у банков

Попасть в категорию проблемных клиентов гораздо проще, чем можно представить. Достаточно одной серьезной ошибки или нескольких мелких недочетов, чтобы репутация заемщика оказалась под угрозой. Восстанавливать ее придется очень долго.

Причины для попадания в неформальный «черный список» банков могут быть разными.

Вот список самых распространенных.

Просрочки платежей – важно понимать, что даже несколько дней просрочки фиксируются в системе.

Кредитное мошенничество – попытки обмануть банк при получении кредита (например, предоставление фальшивых справок о доходах).

Невозврат долга – полное прекращение платежей по кредиту.

Частые заявки на кредиты – многократные обращения в разные банки за короткий период, особенно с отказами.

Судебные разбирательства с банками – если дело о задолженности дошло до суда.

Самые действенные меры – превентивные. Если вы понимаете, что не сможете внести очередной платеж по кредиту вовремя, не пытайтесь отмолчаться. Свяжитесь с банком заранее и обсудите возможность реструктуризации долга или кредитные каникулы.

Банки гораздо лояльнее относятся к клиентам, которые проявляют инициативу в решении проблем, чем к тем, кто перестает платить и молча «уходит в закат».

Что считается просрочкой

Раз уж самой популярной причиной попадания в «черный список» банков является просрочка, давайте разберемся, что кредитные организации под этим понимают. Просрочки банки оценивают по-разному, в зависимости от длительности. Один день и один месяц задержки платежа – это принципиально разные ситуации с точки зрения кредитора.

В таблице ниже видно, как различные типы просрочек влияют на вашу кредитную репутацию:

Тип просрочки Длительность Последствия Действия банка Техническая задолженность 1-2 дня К первым подобным случаям кредитор может отнестись лояльно, но при многократных коротких просрочках банк откажет в выдаче новых займов Обычно ограничивается информированием клиента через SMS Ситуационная просрочка 10-30 дней Негативно влияет на кредитную историю, но при своевременном урегулировании еще поправимо Специалист кредитного отдела звонит заемщику для прояснения ситуации и обсуждения сроков погашения Серьезная просрочка Свыше 30 дней Существенно портит кредитную историю, сложно получать новые кредиты Подключение отдела взыскания, звонки заемщику и поручителю, посещение места жительства, SMS-сообщения Критическая просрочка Свыше 90 дней Делает практически невозможным одобрение займов в будущем Досрочное взыскание долга через суд, требование выплаты полной суммы кредита с учетом пропущенных взносов, процентов и пени

Если вам отказывают в крупном кредите из-за плохой кредитной истории, начните восстанавливать репутацию с кредитных карт с небольшим лимитом. Своевременное погашение даже небольших сумм постепенно улучшит ваш кредитный рейтинг.

Выбирайте только официальные финансовые организации с лицензией ЦБ РФ. Проверить их можно в справочнике Центробанка по этой ссылке.

Обратите внимание: лицензирование может быть разным. Есть отдельная лицензия на привлечение средств граждан на вклады, а есть на выдачу займов. Без лицензии кредитная организация не имеет права работать, принимать деньги у клиентов, открывать вклады и выдавать кредиты.

Как выбраться из кредитного «черного списка»

Многие заемщики, получив статус неблагонадежного клиента, воспринимают его как клеймо и считают ситуацию безнадежной: путь к нормальной кредитной истории навсегда закрыт, деньги теперь никто не даст. Не отчаивайтесь – даже из самой сложной финансовой ситуации есть выход.

1. Договоритесь с нынешними кредиторами

Если у вас есть активные просроченные кредиты, первым делом нужно урегулировать ситуацию с вашими фактическими кредиторами.

Вариантов решения вопроса три.

Реструктуризация долга – изменение условий кредита (срока, суммы платежа).

Рефинансирование – получение нового кредита для погашения старых (если ваша история еще позволяет получить деньги).

Кредитные каникулы – временная отсрочка платежей.

Когда вы договариваетесь с банком о новых условиях погашения долга, обязательно фиксируйте все договоренности на бумаге. Подписанное обеими сторонами соглашение защитит вас от возможных недоразумений в будущем. А еще обязательно сохраняйте все квитанции об оплате – они могут пригодиться в случае возникновения спорных ситуаций.

2. Исправьте ошибки в кредитной истории

Иногда причиной плохой кредитной истории становятся технические ошибки или действия мошенников. Внимательно проверьте свою кредитную историю и в случае обнаружения несоответствий.

Это делается так.

Подайте запрос в БКИ на исправление ошибки.

Обратитесь с жалобой в банк, предоставивший неверную информацию.

Обратитесь в суд для защиты своих прав (радикальный метод, на случай если первые два не сработали).

3. Начните создавать положительную кредитную историю

Заемщику с испорченной репутацией придется постепенно восстанавливать доверие финансовых организаций. Для этого:

откройте дебетовую карту и активно ею пользуйтесь,

оформите кредитную карту с небольшим лимитом и своевременно погашайте задолженность,

воспользуйтесь услугами микрофинансовых организаций (но будьте осторожны с высокими процентами).

В некоторых банках существуют специальные «корректирующие» кредитные продукты для заемщиков с плохой историей. Это могут быть кредитные карты или кредиты под залог имущества. Будем откровенны: обычно условия по ним хуже рыночных, но своевременное погашение таких кредитов существенно улучшает вашу кредитную историю.

4. Подождите, пока информация устареет

Согласно закону, кредитная история хранится 7 лет и дополняется каждый раз, когда вы берете новый кредит, вносите ежемесячный платеж, допускаете просрочки или закрываете обязательства полностью. Но на практике многие банки при оценке заявки уделяют основное внимание последним 2-3 годам вашей кредитной активности.

Есть ли жизнь после «черного списка»

Попадание в «черный список» заемщиков – серьезная проблема, но еще не приговор. Путь к восстановлению вашей кредитной репутации потребует времени, денег и терпения, но это важное дело.

В конце концов, кредитная история – это всего лишь отражение вашего прошлого финансового поведения, а поведение можно исправить. И если сейчас вы временно лишены доступа к кредитным ресурсам, помните: с правильным подходом и финансовой дисциплиной вы обязательно вернетесь к полноценной финансовой жизни.

Кстати, не исключено, что после такого «незабываемого» опыта вы станете более рационально управлять своими деньгами. Что тоже, в каком-то смысле, является плюсом.

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Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.

Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.

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