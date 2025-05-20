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Дешевле 2 млн: надежные кроссоверы Hyundai снова доступны в России

В России появились в продаже новые кроссоверы Hyundai Mufasa от 1,99 млн рублей

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Новые кроссоверы Hyundai Mufasa с китайского рынка продолжают поставлять в Россию по параллельному импорту. Цены на этот автомобиль сейчас начинаются от 1 996 000 рублей. За столько привезти кроссовер под заказ предлагает фирма из Владивостока. Автомобиль продается в богатой комплектации Flagship Edition, в которую входит кожаный мультируль, климат-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, панорамная крыша и другое.

В Омске такой кроссовер могут привезти под заказа за 2 290 000 рублей, в Новосибирске – за 2 374 000 рублей, в Кирове – за 2 465 000 рублей, в Уфе – за 2 648 000 рублей.

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Hyundai Mufasa
Hyundai Mufasa

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В Воронеже Hyundai Mufasa из наличия продают за 2 900 000 рублей, а в Москве цены на кроссовер начинаются от 2 950 000 рублей. Аналогичные автомобили продают в Казани, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и других городах РФ.

Под капотом Hyundai Mufasa 2,0-литровый бензиновый атмосферник мощностью 160 л. с., АКП6. Привод передний.

Hyundai Mufasa – компактный кроссовер, его производят с 2023 года. В линейке производителя автомобиль позиционируется между Hyundai Creta и Hyundai Tucson, но по размерам и классу ближе к среднеразмерным кроссоверам.

Hyundai Mufasa
Hyundai Mufasa

Ранее «За рулем» сообщал, что в Китае составили топ-5 самых качественных автомобилей местной сборки.

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Hyundai
Количество просмотров 11
20.05.2025 
Фото:Hyundai
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