Как машина мечты становится кредитным кошмаром: схема, в которую попадаются даже бывалые

«Конфискованные» авто по выгодной цене – обман и ловушка для доверчивых граждан

В объявлениях все чаще всплывают «конфискованные» авто по выгодной цене – Camry за 2 млн, Audi дешевле Kia. Звучит как удача, но за ширмой – обман: дорогая машина и неподъемный кредит. Как это работает мы разбирались вместе со специалистами издания Pravda.Ru. Вы звоните по объявлению, авто «есть», приезжаете – «машину забрали минуту назад», но есть «почти такая же», чуть дороже и «в рассрочку».

Мошенники дают договор «на ознакомление» – и вот вы сами не заметили, как уже подписываете кредит с ненужными допами, страховками и услугами. Машина в итоге получается дороже на 1,5–2 млн., а оказаться поздно – подписи поставлены.

И многие на это ведутся: возникает иллюзия выгоды, давление опытных менеджеров, утомляющая болтовня, замыленное внимание, мелкий шрифт и непонятные формулировки.

Но если человек уже поставил подпись, значит, сделал это добровольно, и полиция разводит руками, ничего сделать нельзя. Судиться можно, но это долго и дорого.

Так что имейте в виду, что слово «конфискат» – это приманка, а настоящий продается крупными лотами через торги на аукционах, а не по частным объявлениям.

Поэтому специалисты советуют, если вас торопят, говорят, что этот товар по такой цене «только сегодня» или просят подписать договор «просто на ознакомление» – уходите. Без аванса и подписей. Спокойно и без последствий.